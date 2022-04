Champions League, Diego Simeone vs. Pep Guardiola: los números de un historial entre dos formas de entender el fútbol

El sorteo de la Champions League los puso frente a frente. Desde hace una década sus estilos son protagonistas de los debates futboleros. El duelo táctico será apasionante y dejará mucho más que un resultado. Atlético Madrid vs. Manchester City será también Diego Simeone vs. Pep Guardiola. Dos entrenadores obsesivos y antagónicos en su forma de ver el fútbol. El fútbol representa en ellos el desvelo de los desvelos. Jamás descansan. Nunca lo hicieron como jugadores y hoy no lo hacen como directores técnicos. Los dos se respetan y hasta se admiran. Se copian en silencio y cuando tuvieron la oportunidad, se elogiaron públicamente. Hoy, desde las 16 (ESPN) los dos se enfrentarán por un lugar en las semifinales del máximo torneo de Europa.

El estilo Simeone es reconocido por la entrega de sus equipos. Una idea de un fútbol intenso y unido, con un sostén en la defensa ante rivales que teóricamente son superiores. Cholo conoce muchísimo el club en que dirige y siempre lo saca adelante, aun en las peores circunstancias. Consciente de sus limitaciones, repite cuando tiene la oportunidad su frase de cabecera: “Nadie es más importante que el equipo”. Si bien en la liga española las cosas no van de la mejor manera, su Atlético está en la cuarta posición. Eso sí: muy lejos de su versión de 2021, cuando salió campeón de España.

El 16 de febrero perdió como local ante Levante, el último de la tabla. Los silbidos y los abucheos llegaron a los oídos del entrenador argentino. El conjunto colchonero tenía 34 goles en contra en ese momento; apenas cinco habían recibido más tantos. Pero de esa mala experiencia, el hombre se sacó una conclusión: “Aburren las palabras. Hay que demostrar”, dijo seco y distante en la conferencia de prensa. Fue, también, un mensaje a sus jugadores. Había que reaccionar rápidamente. Y había que creerle, aunque los dirigentes empezaron a dudar de su continuidad. De inmediato, el equipo le respondió con actitud y con resultados. Cuatro victorias consecutivas en LaLiga y la eliminación por Champions League al Manchester United de Cristiano Ronaldo, en el mítico Old Trafford, lo repusieron como protagonista. Un hombre que se alimenta de su épica.

“Tengo una felicidad interna que quiero ir a disfrutar solo”, dijo al verse otra vez entre los ocho mejores de Europa. Su mente tiene en estos días casi un exceso de espesor emocional. Por el juego y en las declaraciones. “No me avergüenza jugar replegado. En este club hay mucha gente trabajando para que las cosas salgan bien. Cuando el equipo trabaja como tal, me emociona mucho”, afirmó, sin tapujos.

Como entrenadores, Guardiola y Simeone se cruzaron en una sola temporada de Champions League; sonrió el argentino, porque Atlético de Madrid eliminó a Bayern por haber hecho un gol más como visitante. Reuters

En el otro rincón encontramos en Josep Guardiola a un director técnico que está en continua evolución. La velocidad en el juego es hoy su bandera. El entrenador adapta su sistema táctico a cada liga y a los jugadores, claro. Lo hizo con el Barcelona con el que se cansó de ganar (14 títulos). Allí podía quedarse a vivir; tenía para siempre las llaves del club. Pero la vida es una escena y Pep no actúa siempre igual. Entendió que era el momento de traspasar fronteras y se marchó a Múnich, donde dejó otra huella y elevó la calidad del campeonato alemán. Sus números en Bayern son elocuentes: 82 victorias, 11 empates y 9 derrotas en la Bundesliga. Su asignatura pendiente fue la Champions League. Y con ese objetivo, conquistar Europa con su sistema dinámico, recaló en Manchester City. El año pasado estuvo muy cerca: perdió la final frente a Chelsea por 1-0 y vio frustrada la oportunidad de levantar su tercer trofeo mayor de Europa (lo consiguió en Barcelona en 2009 y 2011).

Desde que Simeone debutó en la Liga de Campeones, ésta la sexta vez en nueve participaciones en la que alcanzó los cuartos de final. Sólo Guardiola pasó más veces a esa instancia. El español lo hizo en ocho ocasiones, mientras que el alemán Jürgen Klopp, hoy en Liverpool, completa el podio, con cinco.

Simeone y Guardiola han dirigido en equipos en que fueron ídolos como jugadores. El argentino tuvo varias experiencias antes de reconvertir a Atlético de Madrid. Merodeó por Racing, Estudiantes, River, San Lorenzo, Catania. Hasta que el 23 de diciembre de 2011 se reencontró con el club colchonero para luego convertirse en el máximo responsable de resucitarlo y ponerlo en el mapa de Europa. En la liga de España Cholo y Pep no coincidieron mucho tiempo. En abril de 2012, este último comunicó que dejaba de ser el entrenador de Barcelona. El único partido entre ambos como entrenadores tuvo a Barça como ganador, por 2-1.

En Champions se enfrentaron solamente en la temporada 2015/16. Y fue bien distinto el resultado, porque Atlético se quedó con la clasificación ante Bayern. La ida fue 1-0 en España para el local y la definición en Múnich fue 2-1 para el equipo alemán. Gracias a la regla –hoy inexistente– del valor extra del gol como visitante en caso de empate en la serie, el conjunto de Simeone llegó a la final, que perdería contra Real Madrid en los penales.

Como futbolistas se enfrentaron ocho veces. Diego, con las camiseta de Sevilla y Atlético de Madrid; Josep, siempre con la de Barcelona. ¿Cómo fue el balance? Cuatro victorias del europeo, cuatro empates y dos triunfos del sudamericano.

En el mundo del fútbol hay un montón de estilos. Pero hay ingredientes en común entre Guardiola y Simeone. Como la disciplina táctica. Sus formas futbolísticas son mucho más que el producto de dos escuelas, dos formas de entender este deporte.