Champions League, en vivo: nueve partidos en Europa, minuto a minuto
Se disputan los encuentros que cierran la cuarta fecha de la etapa de liga de la principal competencia de clubes del Viejo Continente
Golazo de Bellingham
El mediocampista inglés recibió de Cucurella y, de primera, le dio de taco para establecer el empate de Real Madrid ante AEK Atenas a los 32 minutos.
¡¡AHORA SÍ, JUDE!! ¡¡SENSACIONAL GOLAZO DE TACO Y CAÑO DE BELLINGHAM PARA EL EMPATE DE REAL MADRID VS. AEK ATENAS!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026
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Igualó Fenerbahce
De tiro libre, Mason Greenwood remató al arco y un desvío lo confundió a Alisson. De este modo, el equipo turco estableció la rápida igualdad ante Liverpool a los 29 minutos.
EL ZURDO QUE LE PEGA CON LA DERECHA: Mason Greenwood pateó con su pie diestro y, con la ayuda de la barrera, marcó de tiro libre para Fenerbahce ante Liverpool.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026
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Al frente Liverpool
Tras una serie de rebotes, la pelota le quedó a Treymaurice Nyoni, que la agarró de sobre pique y le pegó de derecha para establecer el 1 a 0 del equipo inglés ante Fenerbahce como visitante a los 26.
¡UN GOL SOÑADO! Trey Nyoni, el chico inglés de solo 19 años, agarró el rebote y marcó ante Fenerbahce su primer gol con Liverpool. ¡Y encima fue en #Champions!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026
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Lo gana AEK
El equipo griego se adelanta en el marcador ante Real Madrid. A los 12, Aboubakary Koita le dio de zurda al primer palo tras una gran acción individual y estableció el 1 a 0.
¡HAY SORPRESA EN GRECIA! ¡QUÉ GOLAZO DEL AEK AL REAL MADRID! La movieron de lado a lado, Koita recibió de Jovic y sacó un zurdazo fenomenal para abrir el partido.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026
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En marcha
Se disputan los dos primeros partidos de la jornada. En el estadio Allwyn Arena, de Atenas, Real Madrid visita a AEK Atenas y Liverpool juega en Estambul ante Fenerbahce. Los duelos corresponde a la cuarta fecha, que culmina este miércoles con los siete choques del segundo turno.
Alexis titular
Liverpool visita a Fenerbahce en el estadio Sukru Saracoglu de Estambul y en la alineación del equipo inglés figura Mac Allister en la alineación inicial. El conjunto de Andoni Iraola formará de la siguiente manera: Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk y Tsimikas; Mac Allister y Nyomi; Muñoz, Szoboszlai y Ngumoha; Barcolá.
Your #UCL Reds to take on Fenerbahce in Istanbul! ❤️🔥 pic.twitter.com/Mq0tydovv0— Liverpool FC (@LFC) November 4, 2026
Además, Real Madrid juega con todo. Mourinho alineó a Courtois; Dumfries, Militao, Rudiger y Cucurella; Bernardo Silva y Camavinga; Diomande, Bellingham y Vinicius; Mbappé.
Como ver los partidos
Los duelos serán transmitidos de la siguiente manera. En todos los casos se requiere ser cliente y estar adherido a plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow, Disney+ y DGO.
- 14:45 Fenerbahce vs. Liverpool. ESPN
- 14:45 AEK Atenas vs. Real Madrid. Fox Sports
- 17 RB Leipzig vs. Manchester City. ESPN
- 17 Lens vs. Como. ESPN 2
- 17 Slavia Praga vs. Arsenal. ESPN 3
- 17 PSV vs. Brujas. ESPN 4
- 17 Porto vs. Napoli. Fox Sports
- 17 Borussia Dortmund vs. Betis. Fox Sports 2
- 17Viking vs. Sabah. Disney+
Comenzamos la cobertura al instante
Se disputa la segunda jornada de la cuarta fecha de la Champions League con nueve partidos. Dos de los duelos más atractivos comienzan en el primer turno. Desde las 14.45, Liverpool visita a Fenerbahce y Real Madrid viajó a Grecia para medirse ante AEK Atenas.
Desde las 17 continúan los encuentros restantes con grandes enfrenamientos como Leipzig recibiendo a Manchester City, Lens ante Como y Porto versus Napoli.