Champions League, en vivo: nueve partidos en Europa, minuto a minuto

Liverpool visita a Fenerbahce en el estadio Sukru Saracoglu de Estambul y en la alineación del equipo inglés figura Mac Allister en la alineación inicial. El conjunto de Andoni Iraola formará de la siguiente manera: Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk y Tsimikas; Mac Allister y Nyomi; Muñoz, Szoboszlai y Ngumoha; Barcolá.

Your #UCL Reds to take on Fenerbahce in Istanbul! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/Mq0tydovv0 — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2026

Además, Real Madrid juega con todo. Mourinho alineó a Courtois; Dumfries, Militao, Rudiger y Cucurella; Bernardo Silva y Camavinga; Diomande, Bellingham y Vinicius; Mbappé.