Champions League: Juventus-Atlético de Madrid y otros partidazos del día

Icardi hizo cuatro goles en PSG por la Champions League; se acomodó rápido a su nuevo club

Con Bayern Munich, Juventus y Paris Saint Germain ya clasificados a los octavos de final de la Champions League, la penúltima fecha que se disputará este martes en cuatro grupos puede alumbrar más equipos para la etapa de eliminación directa, que comenzará en 2020. El panorama y posibilidades en cada una de esas zona es el siguiente.

Grupo A: Real Madrid, a un paso

Real Madrid fue goleado 3-0 por Paris Saint Germain -dos goles de Ángel Di María- en el debut de esta Champions. Ahora recibe al campeón de la Liga de Francia en una situación más relajada y favorable, ya que ni Brujas ni Galatasaray amenazan la segunda plaza clasificatoria del conjunto de Zinedine Zidane. En el Santiago Bernabéu le alcanzaría un empate o hasta con un derrota podría avanzar si igualan belgas y turcos. Imposible parece que Real Madrid pueda desalojar a PSG del primer lugar; terminar segundo lo obligará a definir de visitante en la serie de los octavos de final. El alemán Thomas Tuchel ya puede contar desde hace una semana con Neymar en un equipo que tiene a Mauro Icardi como goleador en Europa, con cuatro tantos.

Como no hay nada muy trascendente en juego, la previa del partido se consumió con las declaraciones de los dos entrenadores sobre Kylian Mbappe. "Conozco a Mbappé desde hace tiempo. Estoy enamorado de él, primero como persona, pero ahora será nuestro rival", expresó Zidane. Tuchel respondió con ironía: "A veces se quiere a quien no puedes tener. No sé cuánto enamoramiento tiene Zidane respecto a Kylian, pero para nosotros es el más importante".

Real Madrid vs. PSG (17hs). Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605/1604 HD).

Galatasaray vs. Brujas (14.55hs). ESPN (CV 23/102 HD - DTV 621/1620 HD)

Grupo B: debut europeo de Mourinho con Tottenham

José Mourinho supo lo que es salir campeón de la Champions con Porto e Inter. El repentino despido de Mauricio Pochettino puso al portugués al frente del último finalista, Tottenham. Más allá de que los flojos resultados en la Premier League condenaron al DT argentino, en Europa le dejó a su colega un escenario favorable. Tottenham podría sellar ante Olympiacos la clasificación en una zona dominada con puño de hierro por Bayern Munich.

Mourinho no le dio crédito al rumor sobre la posible llegada de Zlatan Ibrahimovic: "No tiene ningún sentido que Zlatan venga a un club que tiene a Harry Kane". El respaldo al delantero lo extendió al resto del plantel: "Con estos muchachos nunca tendré miedo a ningún partido de la Champions". Y luego apeló a su experiencia en la competencia: "Primero debemos clasificarnos. Cuando mis equipos llegan a cuartos de final, recién ahí comienzo a pensar que tenemos una oportunidad. En este momento estamos lejos de eso".

Tottenham vs Olympiacos (17hs). Fox Sports 2 (CV 25/107 HD - DTV 608/1608 HD).

Estrella Roja vs Bayern Munich (17hs). Fox Sports 3 (CV 108 HD - DTV 609/1609 HD).

Grupo C: Manchester City, sin el lesionado Kun Agüero

El Kun estará varias semanas inactivo por una lesión Fuente: AP - Crédito: Rui Vieira

Con gesto preocupado, Pep Guardiola anunció en la conferencia de prensa que no contará durante varias semanas con Sergio Agüero por la lesión en el tendón de una pierna. "Lo extrañaremos", dijo el DT catalán. El Kun no estará frente a Shakhtar Donetsk, encuentro que puede sellar la clasificación del campeón de la Premier League, y también quedará al margen del clásico de la ciudad ante el United, el 7 de diciembre. Lo reemplazará el brasileño Gabriel Jesús, que expresó: "No me pone contento jugar por un amigo que está lesionado, pero trabajo duro para estar listo cuando me toca una oportunidad".

Atalanta, debutante en la competencia, tiene una remota posibilidad de alcanzar el tercer puesto, bajar a la Europa League y evitar la eliminación en los torneos continentales. Para eso deberá ganar los dos partidos que restan y depender de otros resultados.

Manchester City vs. Shakhtar Donetsk (17hs). ESPN (CV 23/102 HD - DTV 621/1620 HD).

Atalanta vs. Dinamo Zagreb (17hs). ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1626 HD).

Grupo D: Simeone dice que "Cristiano Ronaldo es el número 1"

Pipita Higuaín, feliz con su regreso y presente en Juventus Fuente: Reuters - Crédito: Alessandro Garofalo

En la temporada anterior, Juventus y Atlético de Madrid se encontraron en una volcánica serie por los octavos de final, resuelta por la Vecchia Signora con un 3-0 en Turín. Ahora, el equipo de Diego Simeone visita a un rival clasificado, ante el que podría asegurar su boleto a octavos de final con una fecha de anticipación en caso de una victoria.

En aquel 3-0, Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick. La actualidad del portugués es más modesta. En la Champions solo marcó un tanto (a Bayer Leverkusen) y en el calcio suma cinco. El último fin de semana no jugó por una molestia física, dejando un vació que cubrieron bien Gonzalo Higuaín (dos goles) y Dybala (uno) en el 3-1 a Atalanta.

Consultado por el momento de Cristiano, el Cholo Simeone ratificó la admiración que tiene por su carrera, a la que ubica en un plano hasta superior a la de Lionel Messi. "Cristiano es un campeón, es el número uno, un jugador extraordinario, que hace la diferencia. Igual, no es Cristiano contra el Atlético. Es Juventus contra el Atlético", manifestó el técnico argentino.

Tras su paso en préstamo por Milan y Chelsea, Gonzalo Higuaín está disfrutando de este segundo ciclo en Juventus: "Honestamente, me siento feliz no solo por la decisión de quedarme, sino por cómo me trataron cuando regresé. En cuanto a mi juego, es posible que haya mejorado cuando dejé de obsesionarme con el gol".

Lokomotiv vs. Bayer 04 leverkusen (14.55hs) . Fox Sports 2 (CV 25/107 HD - DTV 608/1608 HD).

Juventus vs. Atlético Madrid (17hs). ESPN 2 (CV 24/103 HD- DTV 623/1623 HD).