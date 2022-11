Champions League: la frustrante noche de Lautaro Martínez, una definición a puro suspenso y la peor campaña de la historia

escuchar

La fase de grupos de la actual Champions League, fuertemente comprimida en el calendario debido al Mundial de Qatar que llegará en 19 días, está llegando a su fin esta semana, un mes antes de lo habitual. Este martes se disputaron los últimos encuentros de los primeros cuatro grupos, que ya arrojaron algunas sorpresas. Y aunque el hecho más resonante ha sido sin duda la eliminación de Atlético de Madrid de toda competición europea, hubo también muchas acciones destacadas en la jornada:

Insólito final del grupo más reñido

El grupo D de la Champions llegó a la última fecha con posibilidades de que todos sus equipos pasen de ronda o sean eliminados, dado que la distancia entre el primero (Tottenham) y el último (Olympique de Marsella) era de apenas dos puntos. La jornada entonces enfrentaba a estos dos, y también a Eintracht Frankfurt con Sporting de Portugal, que había ganado sus primeros dos encuentros, pero desde entonces no había conocido la victoria.

En Lisboa, Sporting consiguió el primer gol gracias a Arthur Gomes para irse al entretiempo arriba por 1-0, pero en el complemento los alemanes dieron vuelta el resultado gracias a un penal de Daichi Kamada y un bombazo de Randall Kolo Muani para clasificarse a costa de sus oponentes. Pero la resolución sería aún más tensa en el otro duelo.

De la misma manera, Olympique se fue al descanso con el triunfo parcial gracias al gran cabezazo de Chancel Mbemba, pero Clement Lenglet encontró la igualdad en la segunda mitad por la misma vía. El suspenso del choque aumentaría a medida que el reloj avanzaba, con Pierre-Emile Hojbjerg reventando el travesaño para los visitantes y Sead Kolasinac errando una chance insólita sobre el final para los locales, hasta que un ataque fallido de los franceses derivó en el gol del danés en la última jugada, casi sin resistencia de la defensa rival. La victoria sirvió para que los londinenses se quedaran no solo con la clasificación, sino también con la punta del grupo.

Al final del encuentro, los jugadores del plantel Spur posaron con la camiseta de Cristian “Cuti” Romero, que se perdió el encuentro debido a unas molestias que arrastra desde hace algunos días, y que ya le habían hecho perderse el duelo por Premier League contra Bournemouth. Se desconoce aún si la gravedad de la lesión pone en riesgo su presencia en el Mundial de Qatar.

Los jugadores de Tottenham le dedicaron la clasificación en #CHAMPIONSxESPN al Cuti Romero. pic.twitter.com/bgJ47m90Kg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2022

La peor campaña de la historia

Esta temporada debía ser un motivo de esperanza para Rangers. Tras alcanzar la final de la Europa League el año pasado y finalizar segundos en la Premier League escocesa, regresaron a la Champions League por primera vez desde que fueron disueltos y refundados en la cuarta división en 2012, un gran indicador del meteórico resurgimiento que vivió el equipo de Glasgow en apenas diez años. No obstante, el grupo A que compartieron con Napoli, Liverpool y Ajax demostró ser mucho más difícil de lo que se esperaba, y se terminaron dando un doloroso golpe de realidad en cuanto al nivel de su plantel.

Con la caída por 3-1 que sufrieron este martes contra los neerlandeses, el conjunto que dirige Giovanni van Bronckhorst culminó la que ya es oficialmente la peor campaña en la historia de la fase de grupos de la competencia: perdió todos sus partidos, marcó apenas dos y recibió 22. La diferencia de gol de -20 supera incluso a la de Dinamo Zagreb, que tenía el récord anterior con -19 (3 goles a favor, 22 en contra) en la temporada 2011/12, cuando compitió en el grupo D con Real Madrid, Lyon y Ajax.

Pocos festejos en Barcelona

Barcelona llegó a su último partido en la fase de grupos, una visita a Viktoria Plzen sin nada por jugar. Ya se había consumado su eliminación de la competencia, pero tampoco corría riesgo de perderse también la Europa League, debido al pobre registro de su rival. Por este motivo, Xavi rotó mucho al equipo en relación a los nombres que suelen aparecer en la Liga, dando oportunidades a jugadores como el arquero Iñaki Peña, la reintroducción de Gerard Piqué, Franck Kessié y Pablo Torre.

Como era de esperarse, el conjunto catalán consiguió el triunfo en la República Checa, pero fue más bien una victoria pírrica. A pesar del doblete de Ferran Torres, Barcelona sufrió de nuevo por sus errores defensivos y recibió dos goles del último del grupo, incluyendo uno proveniente de un penal de Marcos Alonso. Y tampoco pudo festejar demasiado en sus momentos positivos: Torre marcó su primer gol con la camiseta blaugrana para firmar el 4-2 final, pero al momento de convertir sintió un tirón en su pierna derecha y debió salir reemplazado por otro juvenil, Álvaro Sanz.

La frustrante noche de Lautaro

No fue el mejor partido para Lautaro Martínez, que fue titular junto a su compatriota Joaquín Correa en la visita de Inter a Bayern Munich, que buscaba un registro perfecto en el grupo C. Ya en los primeros momentos se generó la primera polémica del juego, cuando a los 7 minutos un remate de Nicolò Barella impactó en los brazos de Sadio Mané, pero tras un largo chequeo de VAR el árbitro Ivan Kruzliak decidió no cobrar penal por aquella acción. Con el paso de los minutos el arco no se le podía abrir al Toro, y eventualmente tendría responsabilidad en la apertura del marcador del campeón alemán, cuando perdió la marca de Benjamin Pavard para que cabecee y anote el 1-0. Eric Maxim Choupo-Moting duplicaría la ventaja con un fuertísimo remate desde afuera del área en el segundo tiempo, y así Bayern cerró su zona con 18 puntos por tercera vez en las últimas cuatro campañas.

LA NACION