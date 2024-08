Champions League: los 28 argentinos que sueñan con llegar a la final de Múnich y el nuevo formato del torneo

Escuchar

Este jueves desde las 13 (hora argentina), la UEFA realiza en Mónaco el sorteo de la nueva fase de grupos de la Champions League. Una computadora reemplazará a las bolillas y dará inicio a una nueva era, en la que participarán los 36 mejores equipos de Europa -en lugar de los tradicionales 32-, divididos en cuatro zonas de nueve. Un total de 28 futbolistas argentinos que disputarán el torneo estarán pendientes de los emparejamientos. Entre ellos, varios campeones del mundo en Qatar 2022 como Emiliano “Dibu” Martínez, uno de los autores intelectuales del regreso de Aston Villa a la elite continental tras 42 años. Otra era, otro nombre: la competencia todavía se llamaba Copa de Europa.

Además, Julián Álvarez liderará al contingente albiceleste en Atlético de Madrid, que con Diego “Cholo” Simeone intentará llegar hasta las instancias finales. El equipo colchonero es el que más futbolistas nacionales tiene en su plantel, con seis: Álvarez, Ángel Correa, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Juan Musso y Giuliano Simeone, hijo del entrenador. Ángel Di María y Nicolás Otamendi, por su parte, tendrán su “last dance” europeo con la camiseta de Benfica, que también se nutre del talento argentino: allí juegan Benjamín Rollheiser (ex River y Estudiantes) y Gianluca Prestianni (ex Vélez). Alexis Mac Allister, por su parte, será la referencia en la mitad de la cancha de Liverpool, un equipo que estrena entrenador (el neerlandés Arne Slot) y que recién comenzó a reforzarse en las últimas jornadas del mercado de pases: en las próximas horas anunciará al italiano Federico Chiesa, ex Juventus.

Alexis Mac Allister, con la camiseta de Liverpool, su club en Inglaterra Jon Super - AP

Aston Villa, de la Premier League, vive una temporada de ensueño. Por primera vez sus hinchsa disfrutarán de la pasión de la Champions League y, está claro, no parecen dispuestos a ser meros expectadores del torneo. En el mercado de pases vendieron al brasileño Douglas Luiz a Juventus, de Italia, que le cedió en parte de pago al inglés Samuel Iling Jr y al argentino Enzo Barrenechea. El primero ya abandonó Birmingham, cedido a Bologna. El segundo hará pronto las valijas: en las próximas horas, el ex Newell’s viajará rumbo rumbo a Valencia, de la Liga de España. Emiliano Buendía es el otro argentino que queda en el plantel de los Villanos. Con Dibu en el arco se preparan para luchar por la Orejona, un hito en la histora del club. En los libros de su equipo se inscribió Exequiel Palacios, mediocampista de Bayer Leverkusen (Alemania), que en la pasada temporada ganó casi todo lo que se propuso y levantó por primera vez el trofeo de la Bundesliga. Eso le valió la clasificación a la Champions 24-25, y el equipo dirigido por Xabi Alonso no está dispuesto a quedarse con lo que ya hizo. El equipo de las aspirinas va por más.

Si de italianos se trata, Atalanta tendrá un solo futbolista argentino en sus filas, ya que acaba de ceder al arquero Juan Musso, quien competirá con el esloveno Jan Oblak por el arco de Atlético de Madrid. Los de Bérgamo contarán en cambio con Mateo Retegui en la delantera: se trató de una contratación de urgencia debido a la lesión de Gianluca Scamacca. El goleador argentino que juega para Italia dejó Genoa y ahora está a las órdenes de Gian Piero Gasperini. Se trata del único representante albiceleste en un club que supo tener a Alejandro “Papu” Gómez, José Luis Palomino y el propio Musso. Allí también jugaron Cristian “Cuti” Romero (temporada 20-21) y hasta el actual entrenador de la selección, Lionel Scaloni (2013-2015).

Mateo Retegui festeja un gol con la camiseta de Atalata, de Italia Emmanuele Mastrodonato/Ipa Sport - IPA via ZUMA Press

Otro de los representantes italianos en el principal torneo será Bologna, la revelación de la pasada Serie A con Thiago Motta -hoy en Juventus- como entrenador. Ahora con Vincenzo Italiano -ex de Fiorentina- como DT, el equipo norteño se encomendará al talento de dos jóvenes argentinos: el delantero Santiago Castro (19 años, formado en Vélez) y el recién llegado Benjamín Domínguez (extremo izquierdo, 20 años, ex Gimnasia de La Plata). Ambos tendrán su bautismo en el máximo torneo de clubes del mundo.

Siguiendo con el Calcio, Juventus tiene a un nuevo argentino en su plantel. Nicolás González, quien se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión, pero levantó dos Copas América con Argentina, dejó Fiorentina y ya se calzó la camiseta blanquinegra de la Vecchia Signora. Todo apunta a que, gracias a su versatilidad, será titular indiscutido en el equipo dirigido por Thiago Motta. Juventus, además, acaba de vender a Federico Chiesa -quien podría competirle al argentino por un puesto en el equipo, pero era considerado prescindible por el DT- a Liverpool. Inter, por su parte, acaba de sumar al tercer integrante de la delegación argentina en el campeón de Italia: ya tenía a Lautaro Martínez (capitán y jugador franquicia) y a Joaquín Correa (regresó de su préstamo en Olympique de Marsella y podría volver a emigrar antes del final del mercado de pases). Ahora agregó a Tomás Palacios, defensor de casi dos metros de altura que proviene de Independiente Rivadavia (Mendoza), donde estaba cedido por Talleres de Córdoba. El joven pampeano de 21 años será el recambio de Alessandro Bastoni, integrante también del seleccionado italiano.

Así como Bologna fue la revelación en la pasada temporada del fútbol italiano, Girona copó las primeras planas gracias a su tercer puesto -sólo detrás de los gigantes Real Madrid y Barcelona- y al fútbol vistoso que propone Míchel, su entrenador. Tiene en el arco al único argentino de todo el plantel, Paulo Gazzaniga, y deberá reemplazar a dos figuras que emigraron en el mercado de pases: el 9 ucraniano Artem Dovbyk (a Roma) y el extremo brasileño Savinho (a Manchester City). Otro arquero argentino que disputará la Champions League es Walter Benítez. El ex Quilmes estuvo a punto de cambiar de club, pero sigue en PSV Eindhoven, de Países Bajos. El país del tulipán tiene además a Feyenoord de Rotterdam en el principal torneo del Viejo Continente. Allí, en el conjunto portuario, juegan los argentinos Julián Carranza (ex Banfield, recién llegado desde la MLS estadounidense) y Ezequiel Bullaude, retornado de su préstamo en Boca. Es posible que el ex Godoy Cruz abandone el equipo y sea cedido a Fortuna Sittard, por lo que no jugaría la Champions League. Otro futbolista que sería vendido y no disputaría la competencia -pese a pertenecer a un equipo clasificado- es el mediocampista Mateo Tanlongo (ex Rosario Central), de Sporting de Lisboa.

La nómina de argentinos que jugarán la Champions se completa con un recién llegado al fútbol europeo como Zaid Romero. El defensor mendocino, de 24 años, dejó Estudiantes de La Plata luego de ser campeón en la última Copa de la Liga Profesional y fue transferido al Brujas, de Bélgica. A exactos 1000 kilómetros de aquella cautivante ciudad se encuentra el estadio de Red Bull Salzburg, de Austria. Es la cancha que desde hace tres años observa el progreso de Nicolás Capaldo, vendido por Boca en junio de 2021. El mediocampista pampeano, de 25 años, lleva el número 7 de su equipo y es titular indiscutido.

La “nueva” Champions League

Los 36 equipos clasificados -este jueves se conocerán los últimos cuatro, provenientes de los playoffs- se dividirán en cuatro grupos de nueve: cada uno disputará cuatro partidos como local y otros cuatro ccomo visitante. ”Esto aumenta la posibilidad de que los hinchas vean a los mejores equipos enfrentarse cara a cara más a menudo y antes en el torneo”, explicó la UEFA a la hora de detallar el nuevo formato. La reforma fue ideada en un momento en que la sombra de una Superliga independiente se cernía sobre el fútbol europeo. El sorteo de este jueves tendrá un condicionante: siempre que sea posible, ningún equipo podrá enfrentarse a otro club de su mismo campeonato doméstico hasta octavos de final. Mientras que en años anteriores la fase de grupos terminaba en diciembre, la ampliación del torneo obliga a que las dos fechas adicionales se disputen en enero. El número de partidos aumentará de 96 en la antigua fase de grupos, a los 144 en la nueva.

Los ocho equipos que sumen mayor cantidad de puntos entre los 36 participantes se clasificarán a los octavos de final. A partir de allí, el formato del torneo seguirá siendo el mismo: eliminación directa a doble partido. Pero habrá una ronda de play-off en la que los equipos que concluyan entre los puestos 9 y 24 se eliminarán también en una serie de ida y vuelta: de allí saldrán los otros ocho equipos en octavos. Los 12 últimos equipos en esa clasificación serán eliminados, sin posibilidad de derivar a la segunda competición europea, la Europa League, como era el caso en el pasado.

