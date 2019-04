Mauricio Pochettino, en la portada del Mirror

29 de abril de 2019 • 23:58

"Cuando uno sueña, tiene que soñar con la luna. Tiene que enviar sus sueños al infinito y más allá". Con esa frase, Mauricio Pochettino se refirió al hecho de que Tottenham Hotspur, su equipo, está entre los cuatro mejores equipos de la Champions League y mañana recibe a la sensación del torneo, el Ajax de Holanda.

"La posibilidad de jugar una semifinal para el Tottenham no ocurre a menudo. Es imposible cambiar las circunstancias, es imposible estar cansado, es imposible no estar emocionado. No tengo dudas de que tenemos la energía. Y soy muy optimista. Creo que podemos ganar el partido", se envalentonó el exdefensor de Newell's, Espanyol (España) y PSG (Francia), entre otros equipos.

La frase de "Poch", como le dicen al entrenador nacido en Murphy, Santa Fe, remitió de inmediato a una de las líneas más recordadas de las películas animadas para niños. En la primera entrega de la saga "Toy Story", uno de los personajes principales del film, "Buzz Lightyear", se aprovecha de sus alas de superhéroe y se tira al vacío. Usa, justamente, la frase: "Al infinito y más allá". Los medios de prensa ingleses no tardaron en hacerse eco de las palabras de Pochettino y lo compararon con el héroe de la saga de Pixar.