Champions League: el show de goles en Liverpool y la contundencia de Ajax

Define Mohamed Salah: es el cuarto gol, el que le dio la victoria a los Reds en Anfield Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2019 • 20:50

Show de goles y sufrida victoria del campeón Liverpool en Anfield, fortaleza de espíritu y contundencia de Ajax para desfilar en Mestalla y firmar una planilla perfecta en dos juegos y el éxito de Zenit con la presencia criolla de Sebastián Driussi, tres imágenes que enseñó esta tarde la segunda jornada de la Champions League, aunque los ojos del planeta hicieron foco en el Camp Nou, escenario en donde Barcelona revirtió el juego frente a Internazionale. Los triunfos de Borussia Dortmund, Chelsea y Lyon, todos en calidad de visitantes, y el empate sin goles de Napoli, completaron la fecha del mejor certamen de clubes del planeta.

Salah rescató a los Reds

Del fútbol perfecto del primer tiempo a las dudas y el éxito ajustado del final. Liverpool se balanceó peligrosamente en su juego, ensayó un carrousel de emociones, aunque la celebración del equipo de cara a la emblemática tribuna The Kop enseñó la comunión entre el plantel que lidera Jürgen Klopp y el público. En 35 minutos, el campeón defensor tomó una ventaja que asomaba definitiva, con los sellos de Sadio Mané, Andrew Robertson y Mo Salah; el descuento del surcoreano Hwang Hee-Chan, después de ridiculizar a Virgil van Dijk no se dimensionó como una reacción de Salzburgo, aunque los austríacos, que en el debut golearon 6-2 a Genk, demostraron su reconocido poder de fuego y con los tantos del japonés Takumi Minamino y el joven noruego Erling Haaland -nueve goles a Honduras en el Mundial Sub 20 en Polonia 2019; hat-trick en el éxito reciente ante los belgas- le ofrecieron un nuevo rumbo al cotejo que correspondió al Grupo E.

Con el marcador 3-3 y media hora por delante, Klopp ajustó la alineación: James Milner y Divock Origi, en primera instancia; rápidamente los movimientos se reflejaron en el juego y ayudaron a enderezar un partido que empezó en tono festivo -era el primero de Liverpool en la Champions League en Anfield, tras la conquista frente a Tottenham- y finalizó con susto: Fabinho recogió una floja salida de Salzburgo y habilitó a su compatriota Firmino, que de cabeza y cercado por los zagueros centrales se las ingenió para dejar mano a mano a Salah. El egipcio hizo gala de su clase y definió ante Stankovic.

Liverpool selló una victoria justa, la que le posibilitó reanimarse después de la caída del debut frente a Napoli, el puntero del Grupo E, después de un empate sin goles en la visita a Genk. Ingleses e italianos no contemplaban, después del sorteo, que Salzburgo se presentaría como un rival de fuste en la puja por las dos plazas para los octavos de final, una instancia que queda demasiado lejana en el calendario, pero a la que no se le quita la mirada cuando los pretendientes se presentan con ambiciones deportivas.

Ajax, con paso firme

"Ante equipos con tantísima calidad, cualquier descuido se paga caro", comentó Albert Celades, el entrenador de Valencia, después de la caída 3-0 con Ajax, en Mestalla. Los holandeses, con Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez, ambos convocados por las selecciones Mayor y Sub 23, respectivamente, para la ventana FIFA de este mes, tomaron una rápida ventaja con el marroquí Hakim Ziyech; Quincy Promes y Donny Van de Beek le dieron los golpes de gracia al conjunto che, que en el primer tiempo desperdició una oportunidad para emparejar el resultado, aunque el capitán Dani Parejo falló un penal.

Con la goleada, Ajax aumentó a 13 los partidos invictos fuera de Amsterdam; para Valencia, que alistó a Ezequiel Garay -recibió la tarjeta amarilla, al igual que Tagliafico y Licha Martínez- significó la derrota más abultada en competencias europeas, desde 2013, cuando Swansea lo superó, por el mismo resultado, en la etapa de grupos de la Europa League. La caída más estrepitosa en la Champions League fue 5-1 frente a Internazionale de Milan, hace 15 temporadas.

Ajax, semifinalista en la pasada Champions League, lidera con puntaje ideal y sin recibir goles el Grupo H; Valencia y Chelsea, que se impuso 2-1 en la visita a Lille, se exhiben como los candidatos para ocupar la plaza restante, camino a los 8avos de final. El gol de Willian, para el equipo de Stamford Bridge, en Francia, significó el N°300 de Chelsea en la Champions League, a la vez que la victoria es la primera de Frank Lampard, histórico volante que levantó la orejona como futbolista y ahora tomó aire para ensayar un intento como entrenador.

Zenit, con llamativa facilidad

El estadio Krestovski, de San Petersburgo, donde se jugó la semifinal entre Francia y Bélgica en la Copa del Mundo 2018, fue sede por primera vez de un partido de Champions League; el éxito 3-1 de Zenit sobre Benfica, tuvo como condimento adicional la oportunidad de desplegar el techo retráctil, con el que se protegió a los 50 mil espectadores y a los dos planteles de la baja temperatura.

Un duelo entre equipos que ya tienen una historia en las competencias europeas, con ventaja para los portugueses. Pero el recorrido no sirvió en esta oportunidad: Zenit, que alistó a Sebastián Driussi, dominó a su antojo a una estructura que está muy lejos de enseñar la jerarquía que hizo que fuera una potencia continental en los inicios de la década del 60, cuando levantó dos veces la Copa de Campeones de Europa. El gol de Artem Dzyuba, a los 22 minutos del primer tiempo, rompió la paridad y desnudó las flaquezas de los lusos.

Driussi dispuso una oportunidad para aumentar la ventaja, al ensayar un remate desde fuera del área y cuando Benfica intentó una reacción, Zenit le asestó dos golpes: Ruben Dias, en propia puerta, estiró la diferencia para los rusos; el iraní Sardar Azmoun estampó el 3-0 y el reloj solo dejó espacio para que Raúl De Tomás maquillara la derrota.

Con cuatro puntos, al igual que Lyon, que superó 2-0 a Leipzig, en Alemania, Zenit se anima a ilusionarse con ser parte de la mesa grande los equipos del Viejo Continente en la Champions League, después de haber levantado la Europa League y la Supercopa europea en 2008.

Así están las posiciones: