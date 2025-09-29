LA NACION

Chelsea - Benfica, en la Champions League

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Chelsea-Benfica
Chelsea-Benfica

Chelsea 0 puntos y Benfica 0 puntos se miden este martes 29 de septiembre a las 16:00 (hora de Argentina) en el estadio Stamford Bridge (city), en un partido de la fecha 2 de la Champions League.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. San Lorenzo de los milagros: sin presidente y con el futuro en el aire, su fútbol ofrece el corazón
    1

    San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz y vuelve a creer, contra viento, marea y acefalías existenciales

  2. Di María, el golazo en La Plata y por qué les pidió disculpas a los hinchas de Gimnasia
    2

    Ángel Di María, el golazo en La Plata y por qué les pidió disculpas a los hinchas de Gimnasia

  3. El clásico de las salvadas en la línea: del arranque furioso de Racing al increíble gol errado por Independiente
    3

    Racing vs. Independiente, el clásico de los goles salvados en la línea y la corrida final de Galdames que... no fue

  4. Quinteros debutó en Independiente: el mensaje del DT y qué señales positivas lo hacen ilusionar
    4

    El debut de Gustavo Quinteros en Independiente, una señal para recuperar la confianza

Cargando banners ...