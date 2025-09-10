Chile y Uruguay empataron 0-0 en la Eliminatorias del Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Chile y Uruguay empataron 0-0 en el estadio Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos este martes 9 de septiembre, en un partido de la jornada 18 de la Eliminatorias del Mundial 2026.
No hay próxima fecha programada.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.