LA NACION

Chile y Uruguay empataron 0-0 en la Eliminatorias del Mundial 2026

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Chile-Uruguay
Chile-Uruguay

Chile y Uruguay empataron 0-0 en el estadio Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos este martes 9 de septiembre, en un partido de la jornada 18 de la Eliminatorias del Mundial 2026.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Goleadores de la selección argentina: así está la tabla histórica de los máximos artilleros, con Lionel Messi
    1

    Goleadores de la selección argentina: así está la tabla histórica de los máximos artilleros, con Lionel Messi

  2. El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados
    2

    El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados

  3. Confirmó a Lautaro, hizo un pedido especial por Messi y se refirió a la renovación del contrato hasta 2030
    3

    Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular ante Ecuador y pidió que a Messi lo dejen tranquilo con su decisión de jugar o no el Mundial

  4. Por qué no juega Lionel Messi en el partido de hoy contra Ecuador
    4

    Por qué no juega Lionel Messi en el partido de hoy contra Ecuador

Cargando banners ...