Chile y Uruguay empataron 0-0 en la Eliminatorias del Mundial 2026

Chile y Uruguay empataron 0-0 en el estadio Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos este martes 9 de septiembre, en un partido de la jornada 18 de la Eliminatorias del Mundial 2026.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.