Claudio Tapia - Juan Román Riquelme: la fórmula para blindarse contra las SAD, los guiños a Axel Kicillof, el premio al “secanucas” y una vendetta

Escuchar

Claudio Chiqui Tapia se blinda contra las SAD de cara a su tercer mandato al frente de la AFA. Lo hace con un as de espadas como número dos, Juan Román Riquelme, que será vicepresidente primero. Expulsa a Estudiantes de La Plata -un club díscolo- del Comité Ejecutivo y catapulta a su rival de toda la vida, Gimnasia. Además, se rodea de fieles laderos que lo acompañan desde su primera asunción, allá por marzo de 2017: Gabriel Greco, de Atlanta, reemplaza a Marcelo Achile (Defensores de Belgrano) en la vicepresidencia que les corresponde a los clubes metropolitanos del ascenso. Y Javier Treuque (presidente de la Liga del Valle del Chubut) representará como vicepresidente al Consejo Federal. Ningún lugar en la lista fue librado al azar. Es el histórico mecanismo que encontró Tapia para premiar la principal virtud de los dirigentes que lo acompañan: la lealtad.

La aparición de Riquelme como vicepresidente primero -y virtual número 2 de la lista- no debería sorprender a nadie. La sintonía entre Román y Tapia es total en cuestiones fundamentales para la gestión del fútbol argentino como el “no a las sociedades anónimas deportivas” y la defensa acérrima de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. Politicamente, además, el de Barracas Central y el ídolo xeneize comparten un enemigo en común: Mauricio Macri. Poco habitual a las reuniones de directivos, lo más probable es que Riquelme pase inadvertido en el nuevo Comité Ejecutivo que asumirá en marzo de 2025 y tendrá cuatro años de mandato. De hecho, ni siquiera estuvo en la “foto oficial” de la lista que encabeza Tapia y que la propia AFA difundió una vez que concluyó el plazo para presentar las nóminas. “Compromisos personales”, fue la explicación de Boca sobre la ausencia del presidente en la instantánea oficial de la lista para la AFA.

"Tapia y Grondona, sin ninguna duda, son los dos dirigentes más grandes de la historia del fútbol argentino"#RiquelmeEnAzz pic.twitter.com/biZmcXrrPD — AZZ (@azzenstream) September 13, 2024

Riquelme y Tapia son xeneizes de ley. El exfutbolista había dado muestras de su cercanía -e incluso admiración- con el presidente de la AFA hace pocos días. “Tapia y Grondona, sin ninguna duda, son los dos mejores dirigentes de la historia del fútbol argentino ”, dijo Román en el programa de streaming El loco y el cuerdo. Y agregó: “Han hecho feliz a todo nuestro país en un momento en el cual el país lo necesitaba mucho. Solamente tenemos que darles las gracias: a Messi, a él, al entrenador que él [por Tapia] puso. Hay que darle mérito a la decisión que tomó”, lo elogió. Tapia, que ya tenía a Lionel Messi como aliado incondicional, ahora cuenta entre los suyos a Riquelme. Los últimos dos 10 de la Selección. Y sabe que si alguno de sus enemigos elige tocarlo, tanto Messi como Riquelme saltarán por él. Todo un blindaje.

En las otras vicepresidencias aparecen Ignacio Villarroel (de River, mucho menos crítico que otros clubes, no podía quedarse afuera del armado; siempre se caracterizó por un estilo componedor y no beligerante), Carlos Montaña (integrante del ala no macrista de Independiente, su presencia puede leerse como un guiño a Axel Kicillof, ya que Montaña es actualmente jefe de gabinete del ministerio de Seguridad bonaerense), y David Garzón (Huracán, un hombre que desde que llegó al Globo defendió la gestión Tapia).

Chau Estudiantes, hola Gimnasia

En los miembros titulares del comité aparece la principal decisión política de Tapia: excluir a Estudiantes de La Plata, que estaba representado en el órgano por Pascual Caiella, vicepresidente del club. En los últimos días hubo una charla telefónica entre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y armador político del “Comandante” -así lo llama- Tapia, y Caiella. La conversación fue muy cordial, y Toviggino, dirigente nacido en Rosario pero afincado en Santiago del Estero, dio las razones por las que el club pincharrata no estará más en el comité. Su alegato estuvo relacionado con las últimas expresiones públicas de Juan Sebastián Verón, presidente del club platense, contrarias a la gestión actual y más proclives al ingreso de los capitales privados en los clubes. Tapia no está dispuesto a bajar esa bandera.

El posteo de Verón, criticando a la AFA y al VAR

La novedad es que el reemplazo de Caiella es Mariano Cowen, presidente de Gimnasia, el clásico rival de Estudiantes. En la mitad pincha de La Plata se ríen de la jugada -que implica un ascenso para el máximo directivo tripero, hasta ahora vocal suplente del comité- y hacen una lectura política. Es un soldado de Kicillof: trabaja como administrador general del hipódromo de La Plata desde marzo de 2022, nombrado por el gobernador bonaerense. Su ascenso al comité es el segundo guiño de Tapia al mandatario provincial, después de la llegada de Montaña. No olvidar: la AFA tratará en asamblea la mudanza de la sede social, de la calle Viamonte en la CABA al predio Lionel Messi, en Ezeiza. En tierras bonaerenses. En territorio peronista. En la administración Kicillof.

La decisión de echar a Estudiantes es exclusiva de la AFA -o sea, de Tapia- y se enmarca en el protocolo para los díscolos: invisibilizar lo máximo posible su voz. En los últimos años, el puñado de dirigentes que osó criticar la gestión fue enviado al Tribunal de Disciplina o al de Ética con una causa. Puede dar fe de eso Roberto Sagra, de San Martín de Tucumán. Decidió ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) porque entendió que la AFA le había impedido ascender en 2020, justo antes de que la pandemia parara la pelota. En su misma situación estaba Atlanta, líder de la otra zona de la Primera Nacional. Los de Villa Crespo se quedaron callados. Los tucumanos, en cambio, protestaron en Suiza y perdieron. Nunca, en toda la gestión Tapia, participaron del Comité Ejecutivo. Gabriel Greco, presidente del club bohemio, acaba de ser ascendido y será uno de los seis vicepresidentes. Todo pasa (por algo).

Mariano Cowen, administrador del hipódromo de La Plata y presidente de Gimnasia. Twitter

Otro club ignorado en la confección de la lista es Talleres de Córdoba. No estuvo en el mandato anterior y no estará en el próximo. Al igual que en el caso de Estudiantes, la explicación hay que buscarla por el lado de la postura política de Andrés Fassi, su presidente, quien la semana pasada se sacó una foto con Javier Milei en la Casa Rosada. La novedad es que los otros dos clubes cordobeses sí tienen una silla en el nuevo comité: Juan Manuel Cavagliatto (Instituto) y Luis Fabián Artime (Belgrano) son miembros suplentes por la primera división. Ocupan los lugares de Cowen (Gimnasia, ascendido a miembro titular) y José Mansur (Godoy Cruz), de Mendoza. Párrafo aparte para San Lorenzo, el único de los cinco grandes que tiene un lugar secundario en el nuevo comité: su presidente, Marcelo Moretti, es miembro titular, igual que en el comité anterior. Como antes, River, Boca e Independiente cuentan con una vicepresidencia. Racing mantiene la secretaría general con Víctor Blanco.

Los leales, el “secanucas” y una catamarqueña que vuelve

El resto de la lista de dirigentes exuda lealtad al líder y premia a dirigentes que acompañaron la gestión desde el kilómetro cero. Luis Chebel, de Lanús, permanece como secretario ejecutivo. Lo secunda un hombre que fue hasta chofer de Tapia en su tiempo libre -lo acompañó a una de sus últimas intervenciones quirúrgicas, por caso-, Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown.

Como protesorero y junto a Toviggino -que mantiene la caja y ejerce también el rol de canciller desde el Consejo Federal- aparece Jorge Barrios, de Estudiantes de Buenos Aires, un dirigente de Ascenso Unido que tiene su base en el fútbol femenino, donde Tapia lo designó a los pocos meses de asumir su primer período, en 2017. Entre los vocales repiten Luis Fabián Berlanga (Vélez), Gonzalo Belloso (Rosario Central) y Cristian Malaspina (Argentinos Juniors). También reelige Javier Pipo Marín, histórico hombre fuerte de Acasusso, en la B Metropolitana, que fue grondonista, luego estuvo cerca de Marcelo Tinelli y en los últimos años vivió cerca de la gestión Tapia. Marcelo Achile (Defensores de Belgrano) deja la vicepresidencia, pero no se va: pasa a ser vocal titular en lugar de Adrían Zaffaroni (JJ Urquiza). Algo parecido ocurre con Guillermo Raed (Mitre, de Santiago del Estero), el primer hombre que apostó por Toviggino: deja la vicepresidencia y pasa a ser vocal titular en lugar de otro histórico como Jorge Miadosqui (San Martín de San Juan).

Luciano Nakis le secó la transpiración a Claudio Tapia y generó repudio en las redes

Entre los vocales suplentes, además de los cordobeses Cavagliatto y Artime -para mojarle la oreja a Talleres- están Eduardo Spinosa (Banfield, repite de la gestión anterior), Ignacio Astore (Newell’s, también reelige), y seis directivos históricos del ascenso: por los clubes metropolitanos aparecen Dante Majori (Yupanqui, reelige), Daniel Pandolfi (Ferro, reelige), José Luis Coutinho (Deportivo Merlo, reemplaza a Barrios, de Estudiantes de La Plata en ese lugar) y Javier Méndez Cartier, de Excursionistas, en el lugar del ascendido Greco, de Atlanta, que ahora es vicepresidente. Méndez Cartier es un niño mimado de la gestión Tapia: fue a París como dirigente a cargo de la selección olímpica de fútbol y, además, preside la B Metropolitana pese a que su club recién ascendió a fines del año pasado. Los otros dos son del interior: Miadosqui, que pasa de titular a suplente, y el sanluiseño Mario Echeverría, presidente de la Federación de esa provincia. Ocupan los lugares de Alberto Beacon (Rio Negro) y Alfredo Dagna, otro histórico de la gestión Tapia, presidente de Olimpo de Bahía Blanca.

Luciano Nakis, hijo de Noray y directivo de Deportivo Armenio, permanece como secretario general, a la vera de Víctor Blanco, el secretario. Lo hace después de su video viral en la última Copa América, en el que apareció secándole la nuca a Tapia por el calor durante uno de los partidos del equipo argentino. Y también regresa la catamarqueña María Sylvia Giménez, quien ya había estado como vocal titular en Comité Ejecutivo 2017-2021 y ahora, como presidenta de la Liga Catamarqueña, -primera mujer- vuelve a ocupar una silla en el órgano de gobierno de la AFA.