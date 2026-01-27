LA NACION

Club Brugge vs. Marseille, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este miércoles desde las las 17.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

Logo de la Champions League de la UEFA
Club Brugge vs. Marseille, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa

Club Brugge y Marseille se enfrentan este miércoles desde las 17.00h en el estadio Jan Breydelstadion, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Club Brugge viene de ganar ante Kairat por 4-1 mientras que Marseille llega de perder ante Liverpool por 3-0.

Todo lo que hay que saber

  • Club Brugge vs. Marseille
  • Hora: las 17.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 8 de la Champions League 2025
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Club Brugge y Marseille en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la Champions League en 2025

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

