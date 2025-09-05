Colombia venció por 3-0 a Bolivia como local en la Eliminatorias del Mundial 2026

Colombia venció por 3-0 a Bolivia como local, en un partido de la jornada 17 de la Eliminatorias del Mundial 2026. Para Colombia los goles fueron marcados por James Rodríguez (a los 31 minutos), Jhon Córdoba (a los 74 minutos) y Juan Quintero (a los 83 minutos).

En la próxima fecha, Bolivia se medirá con Brasil, mientras que Colombia tendrá como rival a Venezuela.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.