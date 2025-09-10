Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Colombia venció por 6-3 a Venezuela como visitante en la Eliminatorias del Mundial 2026
Los detalles de todas las incidencias del partido
LA NACION
Colombia venció por 6-3 a Venezuela como visitante, en un partido de la jornada 18 de la Eliminatorias del Mundial 2026. Para Venezuela los goles fueron marcados por Telasco Segovia (a los 3 minutos), Josef Martínez (a los 12 minutos) y Salomón Rondón (a los 76 minutos). Para Colombia los goles fueron marcados por Yerry Mina (a los 10 minutos), Luis Suárez (a los 42, 50, 59, 67 minutos) y Jhon Córdoba (a los 78 minutos).
No hay próxima fecha programada.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
