Aldosivi fue más eficaz, sumó su tercer triunfo consecutivo y sube en la Copa de la Liga

SANTA FE.- Aldosivi pegó primero y pegó tres veces. La eficacia, esa razón que pocas veces es un justificativo, se alió en la noche del jueves para una victoria que ubica a los marplatenses en buena posición en la tabla. A esa solvencia para convertir (3 de 6 remates al arco fueron goles) le sumó la firmeza de su arquero José Devecchi para sostener el resultado, cuando parecía que el Sabalero estaba más armado para mejorar su suerte. El golero fue la figura de su equipo y también del cotejo. El Tiburón ganó por 3 a 1 y dejó un sabor amargo para un Colón que pensó más en el cotejo del próximo martes, frente a Peñarol, en el inicio de su tercera Copa Libertadores, que en el adversario que enfrentaba en el comienzo de la octava fecha de la Copa de la Liga.

Con goles de Cauteruccio, Braian Martínez y Pisano, el equipo de Martín Palermo mostró su solvencia en las dos áreas. El Sabalero no supo imponerse a un rival aguerrido, que lo complicó en varios pasajes de la etapa inicial y mucho más de lo previsto en el complemento. El local no pudo mantener esa presión que después de la igualdad conseguida por Beltrán en el período inicial. No tuvo un trabajo ordenado y aunque aprovechó los laterales, le faltó claridad para llegar con posibilidades hasta Devecchi. Eso hizo lucir al arquero, que tapó tres o cuatro situaciones claras de gol.

El técnico Julio Falcioni comenzó a jugar con las rotaciones teniendo en cuenta lo que viene. Por eso reservó a jugadores claves, como los defensores Facundo Garcés y Rafael Delgado, y el volante-delantero Luis “Pulga” Rodríguez (ingresó en el complemento), y aprovechó para observar al debutante Gian Nardelli (defensor) y le dio minutos a Facundo Farías (delantero).

Aldosivi, que llegaba entonado luego de dos triunfos consecutivos –contra Tigre 1 a 0 y frente a Patronato de Paraná por 3 a 1-, mostró capacidad para controlar el juego de su adversario. Silva acompañó al goleador, Mosquera se fue animando a encarar a los marcadores y Brian Martínez tuvo siempre la pausa para combinar con los compañeros de ataque. Y cuando el trámite estaba a su favor detrás de las espaldas de Lértora y Aliendro, supo aprovechar las situaciones para superar a Burián, algunas veces sorprendido por los errores de sus defensores.

Lucero, de Aldosivi, carga sobre Nardelli, que salió lesionado Telam

El cotejo fue ganando en ritmo y emociones desde la apertura del marcador. Aldosivi “pegó” primero. El penal que sancionó Lamolina a instancias del VAR y que convirtió Cauteruccio, acicateó al local, que rápidamente se recompuso y se acercó decididamente al arco de José Devecchi. Un par de situaciones fueron volcando el juego hacia el terreno del visitante, que por momentos perdió el orden del comienzo. Enfrente, Aliendro tomó el medio, Bernardi le dio forma a cada ataque y entre Farías y Beltrán, a quienes se sumó Eric Meza por derecha, le quitaron tranquilidad al fondo marplatense.

El complemento también fue intenso. Pero Colón fue perdiendo potencia y eso le permitió a Aldosivi jugar de contra como le gusta. En el local, ni las modificaciones cambiaron el rumbo. Y cuando pudo marcar se topó con el arquero Devecchi. Martínez la empujó al arco vacío tras una gran jugada previa del colombiano Mosquera para desequilibrar, y ya en tiempo de descuento, Pisano se escapó tras un pelotazo, Goltz pifió el despeje y el volante ofensivo definió con tranquilidad ante Burián. La efectividad que necesitaba Colón estuvo en los pies de su rival.