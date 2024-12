Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Profesional y la clasificación a las copas de 2025

El título de la Liga Profesional quedó recudido a tres candidatos, a una fecha para el final del certamen, aunque Huracán recién disputará su partido de la fecha 26 este lunes, cuando reciba a Platense en Parque de los Patricios desde las 21.30. El Fortín perdió ante Unión en Santa Fe por 1-0 y mantuvo su liderazgo, pero Talleres de Córdoba dio el golpe al vencer este domingo a Gimnasia en La Plata por 1-0 y sobre el final.

Ante igualdad de puntos en la última fecha, saldría beneficiado Vélez. ¿La razón? Su diferencia de goles. En ese escenario, la T y el hoy líder igualarían en puntos, no torcerá la historia. El saldo de goles es el criterio que prima en caso de igualdad en puntos, incluido el primer puesto. Y en ese rubro el equipo dirigido por Gustavo Quinteros es de +20. El conjunto cordobés, en cambio, tiene +9. Una brecha prácticamente indescontable.

¿Qué dice el reglamento de la Liga Profesional específicamente sobre la definición del campeonato? En caso de desempate de posiciones estipula lo siguiente: Si al finalizar el torneo LPF 2024 dos o más equipos empatan una posición (incluido el primer puesto) en la tabla final de posiciones, la misma se definirá de la siguiente forma:

En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles.

De subsistir la igualdad, en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor.

De mantenerse la igualdad, en favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados durante el certamen, contra aquellos con quienes empata la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de igualdad de estos, en el siguiente orden: mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario.

Racing, en cambio, quedó fuera de la pelea, desperdició una chance inmejorable para conseguir la doble corona, luego de la conquista de la Copa Sudamericana ganándole la final a Cruzeiro, de Brasil. La derrota en el Madre de Ciudades por 3-1 ante Central Córdoba la condenó a ser espectadora y no protagonista de la definición del torneo: suma 43 puntos, 5 menos que Vélez, cuando le quedan apenas 3 en juego.

Incluso el entrenador Gustavo Costas fue duro con su mensaje: “Nos cuesta, no es excusa, pero después de vivir lo que vivimos, lo logrado, el cuerpo te va pasando factura. Era difícil acomodarnos, cambiar el chip. Hoy nos costó mucho. Que termine rápido el año. Hay que cambiar el chip rápido, prepararse para todo lo que viene, tenemos que meternos de nuevo y seguir. No nos tenemos que quedar nada más con este logro. Racing es un equipo grande, hay que seguir pensando en lograr cosas importantes”, y apuntó sobre todo al 2025, donde el DT pretende seguir aunque primero debe renovar su contrato luego de las elecciones que habrá en el club: “No me puedo quejar de este grupo, estoy orgulloso de este grupo. Ellos nos ilusionaron de nuevo contra Rosario, hicieron un partidazo… El mensaje es que tenemos que seguir, no quedarnos, no tenemos que ser mediocres y conformarnos con esto. Llevar a Racing a lo mas alto, el año que viene tenemos que pelear cosas importantes”.

Pero también está el “otro campeonato” y que tiene que ver con la clasificación para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. River y Boca hace tiempo que están presionados para conseguir el pasaje a la principal competencia internacional de Sudamérica y por eso se respiraba cierta tensión en los duelos previos de este domingo ante Rosario Central y Newell’s, respectivamente. La que remite a la tabla anual.

En cuanto a la tabla anual, ya hay cinco confirmados para la próxima Copa Libertadores, con este detalle:

Estudiantes (campeón de la Copa de la Liga)

Racing (campeón de la Copa Sudamericana)

Vélez (tabla anual)

Talleres de Córdoba (tabla anual)

River (tabla anual)

El triunfo de la Academia en Asunción liberó una plaza extra para nuestro país en el mayor torneo continental. Habrá que esperar hasta conocer los campeones de la Liga (Vélez, Talleres o Huracán) y de la Copa Argentina (Vélez o Central Córdoba) para determinar los últimos cupos disponibles en la Libertadores. A la Copa Sudamericana irán los seis mejores equipos siguientes de la clasificación de la temporada.

River goleó a Rosario Central por 4-0, con goles de Pablo Solari (2), Miguel Ángel Borja y Gonzalo Pity Martínez, de penal. Fue una noche especial y todos los jugadores fueron a abrazar a Marcelo Gallardo tras cada conquista. Es que el Muñeco sufrió el fallecimiento de su padre este sábado, en la previa del encuentro en el Monumental. Muy emocionado, el DT agradeció el cariño recibido por los hinchas y los futbolistas. Y con este resultado el Millonario se clasificó a la Copa Libertadores 2025.

Boca le ganó a Newell’s 1-0 en Rosario con gol de Kevin Zenón y así dio un paso clave para participar en el principal certamen continental, ya que se aseguró -al menos- un lugar en el Repechaje de la Copa Libertadores. La única combinación que perjudicaría al Xeneize es si Central Córdoba sale campeón de la Copa Argentina (juega la final con Vélez este miércoles, en Santa Fe) y que Huracán se quede con la Liga Profesional.

Fixture de la fecha 26 de la Liga Profesional 2024

Viernes 6 de diciembre

Deportivo Riestra 0-0 Barracas Central.

Sarmiento 1-1 Defensa y Justicia.

Sábado 7 de diciembre

Lanús 2-0 Instituto.

Unión de Santa Fe 0-1 Vélez.

Central Córdoba 1-3 Racing.

Domingo 8 de diciembre

Gimnasia de La Plata 0-1 Talleres de Córdoba.

Godoy Cruz 4-0 Banfield.

River 4-0 Rosario Central

Newell’s 0-1 Boca

Lunes 9 de diciembre

17: Tigre vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports)

19.15: Belgrano vs. Estudiantes de La Plata (TNT Sports)

19.15: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

21.30: Huracán vs. Platense (ESPN Premium)

21.30: Independiente vs. Atlético Tucumán (TNT Sports)

LA NACION