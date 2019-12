Cómo fue la Copa Libertadores de Facebook y cómo será en el futuro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019 • 23:59

La Conmebol sorteará este martes la Copa Libertadores 2020. Será la segunda edición consecutiva con Facebook como uno de los socios de transmisión de la competición, según el acuerdo vigente hasta 2023. Cuando la Conmebol decidió abandonar, tal vez para siempre, la venta de los derechos a un "broadcaster" exclusivo y poner sus activos futbolísticos en diferentes lotes, Facebook encontró su oportunidad dentro del paquete "señal abierta" y se largó a la experiencia como ya lo había hecho con la UEFA para la Champions League. Tras un comienzo polémico y con quejas de usuarios, tanto la Conmebol como el gigante de Internet confiesan estar muy satisfechos con la alianza. La condición inicial era ofrecerlo gratis.

Casi trece millones de espectadores (12.9 millones) vieron hasta 5 partidos por ronda de la Copa Libertadores 2019 desde la plataforma de videos Facebook Watch. Los números fueron dados a conocer por la compañía durante el Facebook Sports Summit de la Argentina, un evento en el que si algo abundó fueron los datos: la distribución de los contenidos a través de las páginas oficiales en Facebook de los clubes que jugaron la Copa representaron 231 millones de interacciones sobre un total de 760 millones de videos vistos. La Argentina es un país en el que prácticamente la mitad de su población ingresa a Facebook diariamente: 22 millones de personas.

Facebook estima que para 2020, el 71% de la población argentina estará conectada a internet: 32.3 millones de habitantes. Actualmente el 77,7% de las personas con acceso a internet consume videos online y 18 millones de usuarios lo hacen en versión móvil. El 78% del gasto de datos móviles de un usuario es por el consumo de videos. En este contexto, para quienes no viven como un hecho traumático mirar fútbol "en internet" en lugar de hacerlo por televisión, asistir a la Copa Libertadores desde Facebook representa un modo natural de consumir el deporte.

Todo lo que sucedió con Facebook en la Copa Libertadores tuvo antes su ensayo con la Champions League. La herramienta Watch Party (una modalidad que permite armar grupos cerrados de amigos en Facebook para ver los partidos y comentarlos) generó 4.500 sesiones de ese tipo en la final de la Champions entre Liverpool y Tottenham. Ese modo social de seguir un partido representó el 60 por ciento de las reproducciones de video que tuvo esa final en Facebook, con un total de 200 mil reacciones y 20 mil comentarios. Las métricas indican que los fanáticos tienen 8 veces más posibilidades de comentar un partido cuando lo miran junto a sus amigos, aún cuando se encuentren a distancia. Facebook asegura que 140 millones de personas ven al menos un minuto de video en Watch y que en promedio los visitantes diarios miran 26 minutos de video.

La Conmebol recibió esta innovación con euforia. Así lo hizo saber Monserrat Jiménez, directora legal de la organización durante el Congreso de Derecho Internacional de Fútbol en Buenos Aires. Jiménez definió a Facebook como "la TV que viene" y fue precisa al momento de describir qué ganó la Conmebol con este acuerdo: "Antes no teníamos un solo dato de audiencia. El comprador de derechos pagaba, los vendía por su cuenta y no sabíamos qué pasaba. Con Facebook sabemos si nos miran hombres o mujeres y cuánto tiempo lo hacen (.) No todos los usuarios miran los 90 minutos de un partido. En las transmisiones de Facebook vemos que los fans abren y cierran sus sesiones durante los partidos. Tal vez no los miran completos, pero esos momentos en que sí lo hacen son muy potentes.".

La final de la Copa Libertadores, a la vez, fue un enorme éxito televisivo. Según datos ofrecidos por la ejecutiva de la Conmebol, 7 de cada 10 hogares vieron el partido entre Flamengo y River, siendo la final más vista por TV en la historia de Brasil. El suceso deja otros números algo más excéntricos: 32 aviones y cruceros de lujo recibieron en directo la final jugada en Lima. "La Conmebol decidió hacer un cambio en la venta de los derechos. Antes un propietario de derechos era el único que tenía todas las competiciones. Hemos ido hacia la venta por paquetes y en el futuro haremos más paquetes todavía", adelantó Jiménez, quien aseguró que uno de los lotes a partir de 2023 contemplará a las plataformas OTT para la compra de derechos de la Copa Libertadores.

Televisión tradicional, redes sociales, compañías de streaming. El fútbol sigue siendo el mismo, pero cada vez con más invitados a la mesa.