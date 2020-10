Gustavo Alfaro dirigió tres entrenamientos con el seleccionado y sin el plantel completo. Siente que no llegarán de la mejor forma para el partido frente a Argentina Crédito: @LaTri

La tormenta ya pasó para el seleccionado de Ecuador y la ilusión de los buenos tiempos se avecinan. El frustrado arribo de Jordy Cruyff a la dirección técnica que estuvo en el cargo durante seis meses sin haber dirigido siquiera un entrenamiento, sumado al negativo paso del argentino Jorge Célico como entrenador interino hizo que todos los caños apuntaran a una nueva cara. Alguien con la jerarquía suficiente para hacerse cargo de este momento complicado por el que está atravesando, en el medio de una renovación y en busca de una impronta futbolística que le otorgue objetivos y resultados inmediatos

Es por eso que la Federación Ecuatoriana de Fútbol pensó en Gustavo Alfaro para que sea quien se haga cargo de su selección. El entrenador argentino, de una gran trayectoria a nivel clubes, pero en lo que será su primera a nivel selecciones, tomó el mando hace poco más de un mes y tendrá por delante el gran desafío de conducir al seleccionado tricolor al próximo Mundial de Qatar en 2022. Y esta travesía hacia la que sería su cuarta participación en una Copa del Mundo en la historia Ecuador arranca con un duelo mucho más que singular para Alfaro: frente Argentina, el país que lo vio nacer, y en la Bombonera, el estadio de Boca, lugar donde tuvo su última experiencia como entrenador.

En conferencia de prensa Alfaro analizó el partido y contó que será muy especial para él por tratarse de la selección de su país y por jugarse en la Bombonera Crédito: @LaTri

"Será un partido especial", así lo hizo saber en la conferencia de prensa que realizó este lunes. Le hubiese gustado que el encuentro sea con el estadio lleno porque sería una gran prueba de personalidad para sus jugadores en un partido "contra uno de los mejores equipos del continente", según sus palabras. Además, avisó que, si hay un gol de Ecuador, no lo gritará, pero no por una cuestión de nacionalismo, sino porque forma parte de su "personalidad" como entrenador.

Ya pasó casi de un año de aquella goleada por 6 a 1 en el amistoso que Argentina y Ecuador disputaron en España, en el Estadio Martínez Valero de Elche. De aquel equipo que en aquella ocasión fue dirigido por el entrenador de la sub-20 Jorge Célico, Alfaro eligió sólo a siete jugadores de esa convocatoria. Vale destacar que en aquella nómina fueron 19 los futbolistas elegidos y esta vez, Lechuga amplió la lista a 30 jugadores debido a la complejidad de los dos partidos que deberá afrontar su seleccionado. El próximo jueves 8, ante Argentina, en la Bombonera, y luego contra Uruguay, el martes 13, en el estadio Centenario.

Con respecto a esto, la lupa de todo un país estaba puesta en cuáles eran los nombres por los que el argentino se iba a inclinar. En la nómina se puede deducir que Alfaro apostó por un seleccionado que va camino a la renovación. Allí se ven algunos pocos jugadores de experiencia, como son los casos del atacante Enner Valencia y del arquero Alexander Domínguez. Otros como el defensor de Villarreal Pervis Estupiñán que no tienen la veteranía sobre sus espaldas, pero que son necesarios porque serán los futbolistas que comandarán hacia un futuro mejor a esta selección que no se clasificó a Rusia 2018 que finalizó última en la ronda de grupos de la Copa América disputada en Brasil. Por último, también se observan futbolistas que son las sorpresas de la convocatoria. Algunos de estos nombres fueron apuntados y generaron ciertas críticas hacia el nuevo entrenador en varios medios locales y también en algunos especialistas como ex jugadores o entrenadores. Todos ellos coinciden en que en el seleccionado ecuatoriano no hay tiempo para jugadores nuevos.

Lo cierto es que, en la conferencia de prensa que brindó este lunes, Alfaro explicó que todavía está conociendo a varios de los jugadores. También aclaró que hubo una mirada parcial de todos los partidos que vio a través de los videos, tanto de los futbolistas que militan en el ámbito local como en los que están en el exterior. Por último, avisó que entenderá todo mucho mejor cuando pueda probar el equipo dentro de la cancha. En ese sentido, remarcó que siente que no van a llegar en el estado de forma ideal que a él le gustaría. En cuanto a su idea para el choque frente al equipo de Scaloni, en su cabeza está tratar de formar un equipo que esté muy ajustado y en bloques muy cortos para tratar de estar bien controlados, y de ese modo tener la capacidad de saber manejar la pelota cuando esta esté en poder de sus jugadores. Otro punto que remarcó dentro de su plan de juego es que, sabiendo que Argentina será el dueño de la posesión del balón, ellos deben saber controlar y contrarrestar eso.

Cumplidos tres entrenamientos formales al frente de la Selección y sin ninguna precisión de cuál será la alineación titular, Lechuga todavía no contó el plantel completo como para poder probar y determinar un esquema táctico. Eso recién será este miércoles y ya en la Argentina. La delegación arribó al país a las 22.30 de este martes y este miércoles habrá indicios sobre el equipo que saltará a la cancha para enfrentar al seleccionado argentino.

Christian Noboa, uno de los experimentados futbolistas que no formará parte del partido contra Argentina y que Alfaro tiene en consideración para su proyecto Crédito: Twitter Selección Ecuador

En las últimas horas, Alfaro sufrió dos bajas y una de ellas muy sensibles, pero que podrá estar frente a Uruguay. El experimentado volante Christian Noboa no será parte de la alineación frente a Argentina. Es que, el jugador de PFC Sochi, del fútbol ruso tuvo problemas con su vuelo hacia Ecuador y no llegará para estar en la Bombonera. Por último, un reemplazo en el arco: Johan Padilla abandonó la concentración luego de haber dado positivo de Coronavirus que se le realizó el domingo. En su lugar fue llamado de urgencia el argentino-ecuatoriano Hernán Galíndez, arquero de Universidad Católica de Ecuador que será el único jugador nacionalizado que eligió Alfaro en esta nómina. Otro futbolista argentino en quien pensó el entrenador fue en Damián Díaz. El jugador de Barcelona de Ecuador finalmente no fue convocado para esta doble fecha de eliminatorias.

Algunas ausencias de peso en la convocatoria

Por sus nombres, sus presencias y sus trayectorias pueden llegar a significar bajas muy sensibles para un seleccionado como Ecuador. Los diferentes motivos por los que estos cuatro futbolistas no formarán parte de la convocatoria dejan en claro que en algunos casos será para siempre y en otros por motivos dirigenciales o futbolísticos.

Uno de los jugadores que no estará es Antonio Valencia. El defensor que estuvo en Manchester United y que en la actualidad es jugador libre es una de las importantes ausencias en esta convocatoria. El lateral de 35 fue apuntado como uno de los jugadores de la selección que después de quedar eliminada de la Copa América de Brasil, amanecieron bebiendo en una habitación del hotel de la concentración y eso fue uno de los disparadores que determinó sus ausencias de aquí en adelante por decisión de la Federación ecuatoriana.

Antonio Valencia, una de las ausencias sensibles que tendrá Ecuador debido a una decisión de la Federación ecuatoriana Fuente: EFE

Otro que no estará presente es el delantero Jefferson Montero. De larga trayectoria en Europa, el atacante de 31 años perdió terreno en las últimas convocatorias del seleccionado ecuatoriano tras su irregularidad en los distintos clubes donde estuvo, además por sus constantes lesiones. En la actualidad, y tras su paso por Swansea de Inglaterra, Montero es jugador libre.

Los dos futbolistas que no jugarán más en el seleccionado son el delantero Felipe Caicedo y el defensor Cristian Ramírez. Es que, ambos jugadores renunciaron a seguir jugando para el seleccionado tricolor. El delantero de Lazio tomó la sorpresiva decisión en el año 2017. El anuncio lo hizo en su cuenta de Twitter y el motivo fue el desacuerdo con la Federación de mantener a Gustavo Quinteros como entrenador del seleccionado.

Por su parte, Ramírez, que estaba entre los probables convocados Gustavo Alfaro, decidió no jugar más para Ecuador, decisión que tomó hace pocos días debido a "otras prioridades en su vida", según manifestó a medios ecuatorianos. El defensor de Krasnodar de Rusia, incluso contó que llegó a hablar con el flamante entrenador, pero no torció el brazo en su determinación.

