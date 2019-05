El "1" agregado con cinta adhesiva en el pantalón de Carlos Quintana, el 16 de Argentinos Crédito: Captura de TV

Argentinos Juniors llevó la ropa equivocada al partido con San Lorenzo. Debía vestir de blanco y fue de negro. Al final le permitieron usar las camisetas. Pero tuvo que cambiar las medias, que fueron prestadas por su rival, y los pantalones, que se retiraron del predio que el equipo tiene en la zona del Bajo Flores y que es utilizado por las divisiones inferiores.

El primer problema con los pantalones de los juveniles de Argentinos Juniors era saber si les iban a entrar a los futbolistas del primer equipo. Algunos no se habrán sentido cómodos, pero había que salir a la cancha como fuera. Así, el Bicho eliminó a San Lorenzo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de la Superliga.

El segundo problema en este affarie de la ropa en el Bajo Flores es que el uniforme de los equipos debe cumplir con ciertas reglas. El número del pantalón tiene que ser el mismo que el de la camiseta.

Los que coincidían fueron asignados a esos jugadores. Pero para los que no coincidían, la utilería tuvo que improvisar.

Se pegó tela adhesiva sobre los números incorrectos y se dibujaron otros arriba con marcadores. Una situación insólita para un torneo profesional.

El enojo con el CIclón

El reglamento era muy claro. Argentinos debió llevar la ropa adecuada y no cumplió. Sin embargo, los dirigentes del equipo de la Paternal le solicitaron a San Lorenzo un cambio de ropa y su adversario dijo que no podía hacerlo.

Aunque el que estaba en falta era el equipo de la Paternal, los jugadores se mostraron muy molestos por la actitud del equipo local.

"La verdad es que hay cosas que hay que aprender en el fútbol argentino. Ellos tranquilamente podían haber cambiado la camiseta. Tuvimos que hacer un quilombo. A veces hay que ser un poco más solidario", se quejó el atacante Damián Batallini.

Cuando le preguntaron si San Lorenzo no tenía voluntad de solucionar el problema, replicó: "Creo que sí. Nosotros estábamos dentro del vestuario y no sabíamos nada, pero ellos nada más tenían que cambiar la camiseta y no quisieron".

El defensor Carlos Quintana, dijo algo similar: "El local siempre tiene que tener otra camiseta por las dudas. Confiábamos en la voluntad de San Lorenzo de cambiar, no la tuvieron y tuvimos que improvisar nosotros".

Argentinos Juniors viene de una semana muy agitada, ya que debió volverse de Venezuela sin poder jugar con Estudiantes de Mérida por la complicada situación en ese país. Y ahora, la Conmebol lo obligó a volver allí para jugar el partido, por lo que mañana mismo deberá dejar el país para completar el miércoles el encuentro por la Copa Sudamericana.

La situación general puede ayudar apara entender el reclamo de los jugadores de Argentinos. Aunque está claro que la obligación no era de San Lorenzo.