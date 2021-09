Como un departamento: las onerosas multas que Conmebol aplicó a Marcelo Gallardo y a River

Una pequeña demora que equivale a una pérdida de 70.000 dólares. Es cierto que Marcelo Gallardo no sufre problemas económicos. Y que el tamaño de River, que sí los sufre, hace que la parte que le toca no parezca mucho. Pero las multas que Conmebol aplicó al entrenador y al club no dejan de impresionar: 50.000 y 20.000 dólares, respectivamente, por haber vuelto tarde desde el vestuario para el segundo tiempo del primer partido de la serie contra Atlético Mineiro, que resultó 0-1 en el Monumental, por uno de los cuartos de final por la Copa Libertadores.

¿Cómo mensurar esa cifra? Por ejemplo, equivale al valor de un departamento de un 50 metros cuadrados en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, según se puede comprobar en cualquier sitio especializado en compra/venta de propiedades. Claro que, tratándose del ámbito del fútbol internacional, la suma debe relativizarse, aunque resulte inverosímil si se la observa a distancia: 70 mil dólares por entrar ¿dos? ¿tres? minutos después de lo reglamentario...

River llegó tarde a la segunda etapa, perdió como local contra Mineiro y terminó recibiendo multas por 70.000 dólares, en la serie en que resultó eliminado de la Copa Libertadores. LA NACION/Mauro Alfieri

¿Por qué semejantes montos? Nada de reincidencias, en este caso, por más que el legajo subcontinental de Gallardo tiene alguna que otra suspensión (por caso, en la semifinal ante Gremio, de 2018, cuando entró al vestuario en el entretiempo pese a estar ya suspendido). Se trata, simplemente, de la aplicación de un artículo del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2021, acordado por las propias entidades. ¿Qué dice el texto? Esto:

“2. Responsabilidad por retraso en la reanudación del partido.

Si los jugadores de un equipo compareciesen al terreno de juego más tarde de la hora prevista para su reanudación [...], el club responsable y el entrenador del equipo en cuestión, serán sancionados por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL de la siguiente manera:

[...]

En la Fase de Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinal y Final: se impondrá una multa mínima de USD. 20.000 para el Club y una multa de USD. 50.000 para el Entrenador. En el caso de una y subsiguientes infracciones se impondrá una multa mínima de USD. 50.000 para el Club y una multa de USD. 50.000 para el Entrenador”.

Los compañeros abrazan a Nacho Fernández luego de que le marcara un gol a River esa noche en el Monumental LA NACION/Mauro Alfieri

Claro, contundente, y oneroso. Lo mismo habría sido para cualquier otro club y cualquier otro director técnico, según la letra de la ley.

¿Cómo pagarán Gallardo y River esos montos? En realidad, no pondrán dinero sus bolsillos/tesorería, sino que la entidad dejará de percibir parte de lo que Conmebol debe girarle por derechos a televisación o patrocinio. ¿Pueden recurrir estos castigos? Sí. Disponen de siete días para presentarse ante el Comité de Apelaciones de la institución sudamericana, pero el trámite conlleva un costo: otros 3000 dólares, en este caso por pagar mediante transferencia bancaria, no por descuento de futuros ingresos.

Más allá de eso, Conmebol advirtió al entrenador y al club millonarios por eventuales nuevas transgresiones.

