Con la incentivación en la Primera Nacional, otro escándalo sacude al ascenso

Con dos goles en 20 minutos, Atlético de Rafaela superó el domingo a Atlanta, por la 35ª fecha de la Primera Nacional. El resultado, a falta de tres jornadas para el desenlace del calendario, ofrece oxígeno al equipo santafesino, que pulsea para no perder la categoría, y relega al Bohemio en su intención de lograr una plaza para jugar el torneo Reducido, que determinará el segundo ascenso. Pero el estallido no se produjo en el campo de juego ni con el marcador del encuentro: el escándalo asomó con una declaración del futbolista Dylan Gissi, que se convierte en una nueva alarma que expone las irregularidades que envuelven a los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El zaguero sentenció que el plantel recibió dinero a modo de incentivación, cinco fechas atrás, para derrotar a Brown, de Adrogué, conjunto que batalla con los rafaelinos para permanecer en la PBN.

De larga trayectoria en el fútbol argentino, Dylan Gissi debería ser citado por el Tribunal de Disciplina de la AFA para ratificar o rectificar que Atlanta recibió cinco millones de pesos de incentivación Atlanta

“Con respecto al referí, yo creo que pasan cosas que nos condicionó. La expulsión de Carlos (Arce)... la segunda amarilla no hay ni contacto. Pero bueno, ¿Qué vas a hacer? Cosas raras que pasan en el fútbol, hay cosas que se nos van del alcance de nuestras manos”, se lamentó Gissi, tras el tropiezo en Rafaela, en una charla con el medio partidario Bohemiopress.

Sin embargo, el defensor, de 33 años, hizo una referencia que detonó el escándalo: “Sabemos que existe, por ejemplo, el incentivo a favor; yo creo que eso está bien. Ellos [Atlético de Rafaela] nos dieron cinco millones de pesos por ganarle a Brown, de Adrogué, y eso está bueno. Ojalá sea siempre por ganar, por el bienestar”. Ahora la AFA, mediante su Tribunal de Disciplina, tendrá que actuar, con la citación al futbolista para que ratifique o rectifique la expresión, debido a que la incentivación, como el soborno, está penada y eso está tipificado en el Reglamento.

Más tarde, el jugador, de origen suizo y que tiene una larga trayectoria en el fútbol argentino –debutó en Estudiantes y siguió su trayectoria en Olimpo, antes de marcharse al fútbol francés; de regreso jugó en Rosario Central, Defensa, Patronato, Atlético Tucumán, Unión y Banfield antes de recalar en Atlanta-, intentó morigerar el calibre de la frase: “No quiero decir nada, no sé si hubo algo en contra. La verdad es que no lo sé, no creo. Yo creo en la honestidad y la integridad del fútbol y los futbolistas; de los futbolistas, sobre todo. Viste como es, hay cosas que pasan que uno se entera y prefiere a veces no enterarse, qué va a ser. Son cosas que se nos escapan, yo creo en la lealtad de la gente, pero no pongo en el fútbol las manos en el fuego por nadie”.

La derrota con Atlético Rafaela alejó a Atlanta de los puestos para clasificarse para disputar el torneo Reducido por el segundo ascenso; el escándalo nuevamente envuelve en la irregularidad al fútbol argentino Atlanta

La incentivación tiene una pena de cuatro meses a dos años, indica el artículo 74 del reglamento de AFA sobre transgresiones y penas. “Suspensión de 4 meses a dos años al club que resultare responsable de -por sí, por persona interpuesta o por cualquier otro medio- dar u ofrecer recompensa a un jugador”. Suspensión a club por incentivación o recompensa ilegítima es el título del artículo, que agrega que la pena está “sujeta a la condición de que el equipo que éste integre empate o derrote al adversario, siempre que el ofrecimiento tenga por finalidad estimular su desempeño en el juego, para que el resultado del partido beneficie la colocación de un tercer equipo en la correspondiente tabla de posiciones”.

Además, el reglamento también contempla una sanción para los futbolistas que reciban recompensa para derrotar a un rival: una suspensión “de seis meses a tres años”, según el artículo 181 del mismo reglamento. El único antecedente en el fútbol argentino ocurrió en 1961, cuando se comprobó que Newell’s incentivó a Excursionistas, que jugaba ante Quilmes, cuando el Cervecero peleaba el ascenso con el conjunto rosarino. El caso llegó a la justicia y Newell’s se quedó sin campeonato, porque la sanción resultó una quita de diez puntos; recién en 1964 regresó a Primera.

El uruguayo Daniel Pereira admitió un incentivo en 2012, aunque luego desmintió su propia declaración ante el Tribunal de Disciplina de la AFA

En 2012, durante la campaña de River en el Nacional B, el uruguayo Daniel Pereira señaló que Patronato había recibido un incentivo de los Millonarios para superar a Rosario Central, que pulseaba por el título con el equipo de Núñez. En diálogo con una radio de Paraná, admitió y hasta aprobó la incentivación, aunque se desmintió cuando declaró en la AFA. “El incentivo fue de parte de Patronato, no de River. Salgo a aclarar esto para que no se siga haciendo tanto lío. Se malinterpretó lo que dije”, expresó el volante charrúa, cuando debió comparecer en el Tribunal de Disciplina. En la entrevista radial, en cambio, señaló: “El fútbol es así, no hay que ocultarlo, a mí no me da vergüenza y me parece que no es ningún delito que haya incentivación siempre y cuando sea para ir para adelante”.

Actuaciones de árbitros sospechadas y el fantasma de la incentivación, manchas que empañan al fútbol de los campeones del mundo.

