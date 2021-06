Conmebol suspendió a los árbitros Miguel Roldán y Nicolás Gallo por “errores graves” en Uruguay 0 vs. Paraguay 0

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó al árbitro de VAR Nicolás Gallo y al asistente Miguel Roldán por “errores graves y manifiestos” en el Uruguay vs. Paraguay jugado el jueves por la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Qatar 2022. Ambos intervinieron en la anulación de un tanto del delantero Jonathan Rodríguez, lo cual impidió a Uruguay pasar del 0-0 definitivo.

La Comisión de Árbitros de Conmebol suspendió por tiempo indeterminado a los dos jueces colombianos que invalidaron la jugada en el campo y luego mediante el uso del videoarbitraje por una posición adelantada pasiva. ”Incurrieron en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido en la siguiente situación: minuto 23 del primer tiempo, anulación del gol del seleccionado uruguayo por supuesto fuera de juego” , informó en un comunicado la Confederación.

A los 23 minutos Jonathan Rodríguez anotó el 1-0 en favor del local pero el asistente Roldán marcó una posición fuera de juego previa de Matías Viña. El referí principal, Wilmar Roldán, detuvo el partido mientras la acción era revisada en el VAR y la anuló a instancias de las instrucciones que recibía por audio del también colombiano Nicolás Gallo, pero no acudió a mirar la jugada en la pantalla que había a la altura del campo.

El defensor y capitán del seleccionado uruguayo Diego Godín expresó su bronca contra Conmebol y el VAR, calificando como una “vergüenza” el gol no validado en el estadio Centenario, de Montevideo. En Twitter publicó imágenes de la acción citando a la cuenta de la entidad, y unos minutos después posteó otro video con la inscripción “de otro angulo por la dudas” .

Su compañero de zaga José María Giménez se sumó a las críticas, replicó el video y, con ironía, expresó: “Hay algo que me pierdo se ve...”. Por su parte, el entrenador de Uruguay, Oscar Tabárez, apuntó: “Si seguimos así, vamos a tener que poner un VAR del VAR, porque no puede ser”.

En una entrevista con la plataforma de la Asociación Uruguaya de Fútbol AUF TV, el seleccionador explicó: ”Cuando un jugador está adelantado, no le llega la pelota o no se dirige a él, no puede ser sancionado un fuera de juego”. Y expresó una firme queja: ”Se distinguían bien las camisetas. El jugador adelantado era Viña, y la posición de [Matías] Vecino, que es el que recibió el rebote y continuó la jugada, era totalmente regular”.

No obstante su protesta, el director técnico fue crítico para con el rendimiento de su equipo. ”Abusamos de las pelotas largas. Lo que tiene que ser una cosa excepcional o sorpresiva se transformó en algo común. Y el mediocampo no estuvo a la altura de sus posibilidades”, admitió quien lleva 15 años al frente del conjunto celeste, tras una primera etapa entre 1988 y 1990.

