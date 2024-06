Contra quién juega Boca el repechaje de la Copa Sudamericana 2024: los posibles rivales, tras el sorteo

Escuchar

Este lunes, en la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) posee en Luque, Paraguay, se definieron, además de los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores, los posibles emparejamientos de la ronda de los 16 mejores de la Sudamericana. Sin embargo, previamente se realizará un Play-Off entre quienes hayan quedado segundos en sus zonas, con Boca Juniors como uno de los equipos en cuestión, y los que hayan culminado terceros en la Libertadores.

Los enfrentamientos de 16vos de final no implicarán sorteo de por medio, sino que los equipos serán ubicados en base a su actuación en la etapa de grupos: el mejor primero de la Sudamericana jugará contra el peor tercero de la Libertadores, el mejor segundo se verá las caras con el penúltimo entre los que menos puntos hayan conseguido entre los terceros, y así sucesivamente. Boca quedó por detrás de Fortaleza en el grupo D de la Sudamericana y aguarda rival.

Boca Juniors quedó segundo en su grupo de la Sudamericana y disputará el Play-Off o repechaje LUIS ROBAYO - AFP

A falta de que se jueguen los dos partidos de cada competencia postergados por las inundaciones en Brasil, el xeneize se enfrentaría a Libertad de Paraguay. Sin embargo, nada está definido. En base a lo que ocurra en los duelos pendientes, podría verse las caras ante otros cuatro equipos: Independiente del Valle, Liga de Quito, Gremio o Estudiantes de La Plata. En Sudamericana restan disputarse Real Tomayapo vs. Internacional e Internacional vs. Delfín; mientras que en Libertadores faltan jugarse Huachipato vs. Gremio y Gremio vs. Estudiantes.

Los escoltas confirmados de cada zona que deberán pasar por una ronda de 16vos de final son, además de Boca: Always Ready, Universidad Católica de Ecuador, Atlético Paranaense, Racing de Uruguay, Cuiabá y Bragantino. En el grupo C, Delfín e Internacional mantienen la ilusión intacta de sumarse al bombo de los segundos (hasta el momento, el conjunto ecuatoriano ocupa el segundo puesto con ocho puntos y cinco partidos; mientras que el combinado brasileño está tercero con cinco unidades tras cuatro encuentros disputados).

Eduardo 'Chacho' Coudet, DT de Internacional, busca meter a su equipo en la próxima ronda MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Quienes quedaron como punteros de su respectiva zona y, en consecuencia, avanzaron directamente a la ronda de los 16 mejores, son: Independiente Medellín, Cruzeiro, Belgrano, Fortaleza, Sportivo Ameliano, Corinthians, Lanús y Racing.

Los clubes que fueron terceros de la Libertadores son: Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador, Gremio, Estudiantes de La Plata o Huachipato; Liga de Quito, Palestino de Chile, Independiente del Valle de Ecuador, Rosario Central y Libertad de Paraguay

Octavos de final

Fortaleza de Brasil vs. Ganador Play-Off G.

Corinthians vs. Ganador Play-Off A.

Belgrano de Córdoba vs. Ganador Play-Off B.

Racing vs. Ganador Play-Off H.

Sportivo Ameliano de Paraguay vs. Ganador Play-Off D.

Cruzeiro vs. Ganador Play-Off E.

Independiente Medellín de Colombia vs. Ganador Play-Off C.

Lanús vs. Ganador Play-Off F.

🏆🔥 ¡Cuadro definido! así se jugarán los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana.#LaGranConquista pic.twitter.com/E3PeKX8KkU — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 3, 2024

Las series de 16vos de final se llevarán a cabo las semanas del 17 y el 24 de julio: la ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana. Los octavos, en tanto, se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto. Los ganadores avanzarán a cuartos de final y, luego, a semifinales. La final está programada para el 23 de noviembre en Asunción, Paraguay.

