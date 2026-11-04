Convocados de la selección argentina para los partidos contra Uruguay y Costa Rica

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, citó a 28 futbolistas para la doble fecha FIFA de noviembre en la que el subcampeón del mundo en ejercicio recibirá a Uruguay el viernes 13 en la Bombonera y a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes. Ya sin Lionel Messi en el plantel luego de su retiro internacional, el entrenador sorprendió con la ausencia de referentes como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, y también con el regreso de Gonzalo Montiel.

Los mediocampistas de Inter Miami y Real Betis, respectivamente, no fueron citados por segunda vez consecutiva ya que en la última ventana internacional solo estuvieron disponibles para la despedida de Messi, quizá en una muestra de “reconocimiento”. “Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista (...) A nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos”, había comentado Scaloni en octubre.

Lionel Messi ya no jugará en la selección argentina y todo indica que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco Aníbal Greco

El lateral derecho de River, por su parte, tampoco había sido citado para los amistosos de octubre, ni siquiera para el último partido del mejor jugador de la historia, como si ocurrió con De Paul y Lo Celso. Por este motivo, se especulaba con que su ciclo en el seleccionado podía haber terminado, pero Scaloni se encargó de ponerle fin a esa teoría con una nueva convocatoria.

Por otro lado, hay dos nombres que llamaron la atención, ambos en el sector de la defensa: Mariano Troilo (Parma) y Aarón Anselmino (Chelsea). Ambos centrales juegan en las principales ligas de Europa y todavía no disputaron partidos con la selección mayor, por lo que podrían debutar en las próximas semanas. De los dos, solo el futbolista que se desempeña en la Serie A fue citado previamente cuando jugaba en Belgrano, aunque no llegó a sumar minutos.

En contrapartida, los principales ausentes por lesión son Cristian Romero, el nuevo capitán albiceleste, y Lautaro Martínez, el tercero en la lista de portadores de la cinta según confirmó Scaloni. El ‘Cuti’ tiene una distensión en el aductor y el ‘Toro’ padece una distensión en los flexores del muslo izquierdo. Por este motivo, el líder del equipo será el sub-capitán elegido por el entrenador, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, llamado a pesar de estar en pleno proceso de recuperación por una fractura de mandíbula.

Emiliano 'Dibu' Mártinez fue sometido a una cirugía como consecuencia de una fractura de maxilar @emi_martinez26

Convocados de la selección argentina para los partidos ante Uruguay y Costa Rica

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

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