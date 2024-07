Copa América 2024: Félix Sánchez Bas dejó de ser el entrenador de Ecuador tras la eliminación ante Argentina

Escuchar

Félix Sánchez Bas, entrenador español de Ecuador, no quiso referirse a su continuidad en el cargo tras la derrota con Argentina por penales en los cuartos de final de la Copa América. “Nos acaban de eliminar y no creo que sea momento de hablar de esto. Estamos aún digiriendo la derrota”, dijo en conferencia de prensa. Un par de horas más tarde, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), comunicó en sus redes sociales la finalización del contrato del DT. La entidad informó que “acordó” su salida tras el encuentro ante los campeones del mundo. Ahora, Sánchez Bas podría regresar a Qatar, donde dirigió al equipo nacional en el Mundial de 2022.

“El día de hoy se ha acordado la terminación del vínculo contractual con el director técnico Félix Sánchez Bas”, informó la federación ecuatoriana en un escueto comunicado publicado a las 2.36 de este viernes, plena madrugada. “Agradecemos a Félix y su cuerpo técnico por su trabajo y profesionalismo, y le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, concluyó el texto. El anuncio llegó justo después de que Ecuador pusiera contra las cuerdas a Argentina, con la que empató 1-1 gracias a un agónico gol de Kevin Rodríguez en el minuto 93.

En la tanda de penales Lionel Messi erró el primer lanzamiento pero Ecuador no aprovechó la oportunidad y el arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez obró uno de sus milagros al atajar dos penales en el NRG Stadium de Houston (Estados Unidos). “Jugamos al rival más difícil y hemos demostrado que el equipo puede competir contra todos (...) Estoy contento con este grupo de jugadores”. Sánchez, de 48 años, asumió en el banco ecuatoriano a inicios de 2023, tras dirigir a la selección de Qatar que fue anfitriona del Mundial de 2022.

“La gente quiere que el juego sea brillante y que se consigan resultados contundentes, cuando eso es muy difícil. Nos liberamos un poco al clasificarnos, y hoy [por ayer] hemos competido. He felicitado a los muchachos a pesar de no clasificarnos, no le veo ningún pero a la competición. En la próxima se tendrá un equipo más experimentado, más allá de que hoy el fútbol ha sido un poco injusto. Hay que creer en este grupo de jugadores , porque en este tiempo me han demostrado que se lo merecen”, analizó el el DT español.

Sánchez Bas continuó: “Yo creo que el balance es muy positivo, porque empezás un partido (contra Venezuela) jugando muy bien, pero te quedás con diez y no se puede aguantar un resultado favorable. A partir de ahí hubo una presión nuestra muy grande, porque querés clasificar. Evidentemente en el juego faltan cosas, unas salen bien y otras no tan bien, pero clasificamos y jugamos contra el rival más difícil. Con Argentina ha sido un partido bonito , en el que el equipo mostró que puede competir contra todos”, insistió.

El técnico, formado en las categorías inferiores del Barcelona, estaba siendo muy cuestionado por un sector de la prensa y la hinchada del equipo ecuatoriano: le reclaman mejores resultados ante su ilusionante nueva generación en la que brillan jóvenes como Moisés Caicedo y Kendry Páez, reclutados por el Chelsea, o Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen. Ecuador ocupa el quinto lugar de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 tras las primeras seis jornadas. La Copa América ya vivió la renuncia del seleccionador jamaicano, el islandés Heimir Hallgrímsson, y dejó muy tocados a otros técnicos como el mexicano Jaime Lozano o el estadounidense Gregg Berhalter.

