Copa América 2024 hoy: partidos y cómo están los cuartos de final

Este jueves comienza la primera etapa eliminatoria de la Copa América 2024, el torneo más importante de Sudamérica a nivel de selecciones, con la disputa de un partido Argentina vs. Ecuador. Ambos equipos, que hace menos de un mes jugaron un amistoso en Chicago con triunfo albiceleste, se verán las caras a las 22 (horario argentino) en el estadio NRG de Houston, Texas, Estados Unidos, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y la televisación de TyC Sports, Telefé, DSports y TV Pública.

El resto de las series serán: Venezuela vs. Canadá (viernes a las 22 en Arlington, Texas), Colombia vs. Panamá (sábado a las 19 en Glendale, Arizona) y Uruguay vs. Brasil (sábado a las 22 en Paradise, Nevada). Todos los encuentros del campeonato se transmiten en vivo por DSports, la señal deportiva de DirecTV que cuenta con los derechos televisivos de todo el certamen continental. Los de la selección argentina, en tanto, también se pueden ver por Telefé, TV Pública y TyC Sports.

Argentinos y ecuatorianos se enfrentarán en la instancia de los ocho mejores de una Copa América por segunda vez consecutiva. En 2021, el equipo dirigido por Lionel Scaloni, a la postre campeón, se quedó con la victoria por 3 a 0 gracias a los goles de Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Todos los que fueron titulares en el seleccionado nacional en aquella ocasión, integran la lista de convocados para la actual edición, por lo que cuentan con chances de sumar minutos.

Fixture de la etapa de eliminación directa

Cuartos de final

Argentina vs. Ecuador - Jueves 4 de julio a las 22 en el NRG Stadium de Houston.

Venezuela vs. Canadá - Viernes 5 de julio a las 22 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Colombia vs. Panamá - Sábado 6 de julio a las 19 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Uruguay vs. Brasil - Sábado 6 de julio a las 22 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Semifinales

Ganador cuartos de final 1 vs. Ganador cuartos de final 2 - Martes 9 de julio a las 22 en el MetLife Stadium de New Jersey.

Ganador cuartos de final 3 vs. Ganador cuartos de final 4 - Miércoles 10 de julio a las 21 en el Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Partido por el tercer puesto

Perdedor semifinal 1 vs. Perdedor semifinal 2 - Sábado 13 de julio a las 21 en

Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 14 de julio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El Hard Rock Stadium de Miami Gardens será la sede de la final de la Copa América 2024

Tabla de campeones de la Copa América

Argentina y Uruguay - 15 títulos

Brasil - Nueve

Paraguay, Chile y Perú - Dos cada uno

Colombia y Bolivia - Uno cada uno

