Copa América 2024 | Lionel Scaloni habló con Lionel Messi y fue despejando dudas con respecto al equipo ante Canadá

SHORT HILLS, Nueva Jersey (Enviado especial).- La charla entre Lionel Scaloni y Lionel Messi no duró más de dos minutos en el predio de los New York Red Bull, pero fue lo primero que hicieron ambos protagonistas antes del entrenamiento vespertino, el último ensayo antes de la semifinal de este martes ante Canadá, por la Copa América 2024.

Está claro que Messi jugó disminuido ante Ecuador por la molestia que arrastraba en el aductor derecho. El capitán argentino se retiró con una dolencia del encuentro con Chile (triunfo por 1-0) aunque actuó en los 90 minutos, y se ausentó contra Perú (victoria por 2-0), para cuidarse, porque el equipo ya estaba clasificado.

Ángel Di María y Lionel Scaloni durante el entrenamiento de la Selección Argentina previo a la semifinal de Copa América 2024 que disputará con su par de Canadá, en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, 8 de julio de 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Pero su presencia siempre genera expectativa. Por eso este lunes, cuando al entrenador le preguntaron cómo se encontraba el 10, respondió: “Leo está bien, mañana será parte del equipo. El 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no está para jugar. No tengo dudas de que está para jugar. Es una decisión muy fácil para mí. Es una decisión franca. Es sentarme con él, preguntarle cómo está. Si está bien, juega. Cuando él está en condiciones juega siempre. Nunca voy a tener dudas, aun no estando al 100% va a jugar. No me va a pesar nunca. Se lo que nos puede dar aun no estando en condiciones”.

Incluso Scaloni fue más allá y dio a entender de que podría jugar con Angel Di María: “Es una posibilidad. Ha jugado juntos, han estado en el banco y el equipo también respondió. Eso es una tranquilidad. Así que lo definiremos luego”. ¿Un indicio? El DT también charló con el delantero zurdo exRosario Central, se tapó la boca para que no le lean los labios y hasta lo abrazó. Todo indica que quien transita sus últimos días como futbolista de la selección arrancaría desde el inicio, más allá de que el entrenador tuvo palabras en un costado con Nicolás González.

Leandro Paredes y su cambio de look Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Puertas para afuera, en la conferencia de prensa, Scaloni no hizo una sola autocrítica del partido con Ecuador, del flojo funcionamiento colectivo y de algunos niveles individuales que no estuvieron a la altura de las expectativas. Llamó la atención porque fue un 1-1 que estuvo cerca de terminar en derrota, aunque la selección terminó accediendo a las semifinales por la vía de los penales. En su encuentro con los periodistas dijo: “Hicimos lo que teníamos que hacer”, pero LA NACION averiguó que de los errores se habló hacia adentro, con charlas para un plantel siempre atento a mejorar.

En los quince minutos que se pudieron ver del entrenamiento, además de averiguar las diferentes modificaciones que piensa el entrenador de cara a Canadá, estuvo la novedad del cambio de look de Leandro Paredes, que apareció con el cabello platinado. Dibu Martínez también se hizo un retoque, una franja amarilla en el costado, al estilo Maradona.

Emiliano Martínez también mostró un look diferente en la previa del partido ante Canadá, por las semifinales de la Copa América 2024 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

¿Dónde estarían las dudas del entrenador? Hay algunos puestos que tiene que terminar de definir. Pero Scaloni volvería a apostar a Julián Álvarez como la principal referencia de ataque, porque le da más desgaste arriba, oposición a los defensores rivales y le fluye más el retroceso. Esto no se trata de un detalle menor, sobre todo si Messi no se encuentra al 100% y es titular Di María. Necesita alguien más explosivo que Lautaro Martínez, con un mayor recorrido.

Otra duda está en el lateral derecho. Nahuel Molina padeció tanto en el partido contra Canadá, sobre todo en el primer tiempo, y contra Ecuador. Si bien el exBoca no fue el único responsable de las grietas defensivas que pudieron surgir, el DT sabe que Gonzalo Montiel le aporta más marca. Y este tipo de cuestiones son valoradas por los entrenadores en etapas decisivas.

En el medio campo, Mac Allister y De Paul van a jugar. El tema es en qué posiciones: si el jugador de Liverpool arranca como volante central, es posible que siga Enzo Fernández o que Scaloni le dé una chance a Lo Celso, a quien probó satisfactoriamente en la práctica del domingo. La otra variante es que juegue Paredes de 5, con De Paul y Mac Allister a los costados, como en el primer partido contra Canadá.

Entonces, el probable equipo para jugar ante Canadá este martes sería con Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Leandro Paredes o Giovani Lo Celso y Ángel Di María; Lionel Messi y Julián Álvarez.