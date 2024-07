Copa América 2024 | Scaloni definirá hoy el equipo titular y señaló lo que más le preocupa de Canadá

Escuchar

NUEVA JERSEY, (enviado especial).- A un día del choque con Canadá por las semifinales de la Copa América, Lionel Scaloni terminará de definir esta noche, tras el entrenamiento en el predio de los New York Red Bull, el equipo titular. La selección volverá a enfrentarse en menos de veinte días con el equipo sorpresa de este torneo, que se metió entre los cuatro mejores. En el debut el resultado fue 2-0 a favor de la Argentina, que igualmente fue incomodado por los norteamericanos.

En compañía de Nicolás Tagliafico, el entrenador campeón del mundo admitió qué es lo que más le preocupa del conjunto de Jesse Marsch. “ Tiene jugadores que son importantes y que son bastante buenos, con un entrenador que le ha trasmitido una manera de jugar. Presionan bien. Tiene jugadores interesantes y es un buen equipo. Nos ha puesto las cosas difíciles. Esperemos que mañana que el partido se decante por nuestro lado, con el juego sobre todo. En el tema físico no será posible equipararlo. Con nuestra armas llevaremos el equipo a nuestro lado”, valoró el entrenador oriundo de Pujato.

Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico durante la conferencia de prensa previa a la semifinal de Copa América 2024 que disputarán las selecciones de Argentina y Canadá, en el MetLife Stadium, Nueva Jersey, el 8 de julio de 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Scaloni se refirió a la incógnita principal, a la pregunta que todos se hacen, tanto en Estados Unidos como en la Argentina: ¿juega Leo Messi?. Sí, juega. “Leo está bien, mañana será parte del equipo”, adelantó el entrenador. El estado físico del capitán fue motivo de intriga y ansiedad en el cuerpo técnico tras un tirón en el aductor en un partido de la primera fase. Messi se retiró con una molestia cuando la Argentina enfrentaba a Chile y se ausentó contra Perú, para cuidarse, porque el equipo estaba clasificado.

Apareció contra Ecuador pero no lució como de costumbre. El DT lo confirmó para las semifinales. La duda es si compartirá equipo con su socio más cercano, Ángel Di María. “Es una posibilidad. Ha jugado juntos, han estado en el banco y el equipo también respondió. Eso es una tranquilidad. Asi que lo definiremos luego”.

Una vez más, sobre el estado físico de Messi, Scaloni insistió: “El 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no está para jugar. No tengo dudas de que está para jugar. Es una decisión muy fácil para mí. Es una decisión franca. Es sentarme con él, preguntarle cómo está. Si está bien, juega. Cuando él está en condiciones juega siempre. Nunca voy a tener dudas, aun no estando al 100% va a jugar. No me va a pesar nunca. Se lo que nos puede dar aun no estando en condiciones”.

La valoración sobre Canadá

Scaloni se refirió al rival de mañana. “Tiene jugadores que son importantes y que son bastante buenos, con un entrenador que le ha transmitido una manera de jugar. Presionan bien. Tiene jugadores interesantes y es un buen equipo. Le ha puesto las cosas difíciles a todos. Esperemos que mañana se decante por nuestro lado, con el juego sobre todo. En el tema físico no será posible equipararlos. Con nuestra armas llevaremos el equipo a nuestro lado”, sentenció.

Al evaluar si tiene alguna ventaja volver a enfrentar al mismo rival en pocos días, el entrenador argentino opinó: “A Ecuador ya lo hemos enfrentado en repetidas ocasiones y el anterior partido fue diferente. Todos los entrenadores toman nota y después buscan hacer daño al rival. Cada equipo tendrá que hacer algo diferente. Nosotros intentaremos hacerlo también”.

Este domingo el plantel realizó el primer entrenamiento en su regreso a Nueva Jersey (donde ya enfrentó a Chile por la fase de grupos) focalizado en ejercicios físicos y de fútbol. Esta noche, el DT terminará de definir al 11 titular.

En el entrenamiento Scaloni ensayó variantes. Las dudas aparecen en la mitad de cancha y en la delantera. Además, podría modificar el esquema. Enzo Fernández podría ser reemplazado por Leandro Paredes o Giovani Lo Celso. Arriba, Ángel Di María y Julián Álvarez (probablemente por Nico González y Lautaro Martínez, respectivamente) esperan su chance para acompañar a Lionel Messi.

Cómo va a parar el equipo, el DT volvió a repetir lo que hace en cada conferencia. Es decir, no anticipar nada: “Creemos que va a jugar el que mejor esté para este partido. Están todos muy bien, muy parejos. Jugará este partido el que esté en mejor condiciones. Vamos a afrontar un partido difícil”.

Piero Maza será el árbitro, un viejo conocido de la Argentina

El chileno de 39 años será el referí principal del encuentro. Se trata de un hombre ligado a sucesos positivos en la historia gloriosa del ciclo de Lionel Scaloni: fue quien impartió justicia en la Finalissima de 2022, en Wembley, donde la Argentina venció a Italia por 3 a 0 y se adjudicó el trofeo en juego entre los campeones de Sudamérica y Europa. El antecedente más reciente de Maza dirigiendo a Argentina tiene que ver con otro hito. Estuvo el 22 de noviembre de 2023 en el partido por eliminatorias ante Brasil, en el Maracaná, donde el equipo de Scaloni se impuso por 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi.

En esta Copa América, el árbitro dirigió dos encuentros de la fase de grupos. El primero, la victoria de Uruguay sobre Panamá por 3 a 1; el segundo, la goleada de Brasil sobre Paraguay por 4 a 1 en la que tuvo bastante trabajo: sancionó dos penales a favor de los brasileños y expulsó a Andrés Cubas, volante paraguayo.

El resto del terna arbitral para el partido de mañana estará conformada por Claudio Urrutia (Chile) como árbitro asistente N°1; José Retamal (Chile) como árbitro asistente N°2; Cristian Garay (Chile) será el el cuarto árbitro y Juan Serrano (Chile) el quinto réferi. Respecto del VAR, estará liderado por Juan Lara (Chile) y lo secundarán Edson Cisternas (Chile), Augusto Menéndez (Perú) y Rodrigo Carvajal (Chile).

Noticia en desarrollo.