Marzo de 2017: Messi escapa de Silva, en un pésimo desempeño de la Argentina para un 1-0 sobre Chile en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

SAN PABLO, Brasil.- La Copa América 2015 será eternamente de Chile. Y la que ganó al año siguiente en los Estados Unidos, también. Nadie le quitará el bicampeonato y el partido de esta tarde solo definirá quién se sube al podio. El cruce vuelve a repetirse por tercer certamen consecutivo, pero en una versión devaluada. Aunque a la selección le interesa no desentonar, la anima cerrar la competencia con balance positivo. Que los números arrojen tres victorias y dos derrotas, y no al revés. Porque los simbolismos gravitan en el fútbol, que en definitiva es un estado de ánimo.

Es paradójica la rivalidad entre unos y otros. Picante, volcánica, electrizante, como si el historial indicase un duelo tan apretado que justificase tanta pólvora. Nada de eso, la Argentina controla el mano a mano con una paternidad abrumadora. Se cruzaron en 85 ocasiones y la Roja tan solo se impuso en seis. Es más, las apuntadas conquistas continentales en el Nacional de Santiago y en el Met Life de New Jersey llegaron por la vía de los penales. En los 240 minutos que jugaron entre el tiempo regular y los alargues, los arcos permanecieron clausurados. Fueron los penales..., en 2015 desvió el suyo Gonzalo Higuaín y Claudio Bravo atajó el remate de Éver Banega. Y en 2016, lo desvió Lionel Messi y nuevamente Bravo, ahora fue una muralla ante Lucas Biglia. Titular para Sampaoli y para Pizzi, el colombiano Reinaldo Rueda no trajo a Bravo a la Copa América. Si esta tarde empatan, habrá alargue y, también, si hace falta, definición desde los doce pasos.

El duelo tomó impulso precisamente por las definiciones continentales. Porque en realidad, no encierra equivalencias. En los últimos 50 años, medio siglo, Chile apenas le ganó dos veces a la Argentina, después de 41 encuentros por todo tipo de competencias. Con 25 victorias albicelestes y 14 empates. La superioridad es arrolladora. Mientras Arturo Vidal, que hoy no jugará por una lesión, le restó valor al duelo, la Argentina alistará su mejor formación (con Lo Celso por Acuña y Dybala o Di María, por Lautaro Martínez). En el búnker albiceleste todos aceptan que la victoria no entregará nada especial, pero una derrota avivaría las bromas trasandinas. Los sobrevivientes. ¿Quiénes podrían cruzarse por tercera vez consecutiva en la Copa América? Del lado albiceleste, en plena renovación, se repiten apenas cuatro apellidos: naturalmente Messi, junto con Agüero, Di María y Otamendi. En la Roja son nueve en total: Isla, Fuenzalida, Jara, Medel, Beausejour, Aránguiz, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y el descartado Vidal.

Antes de la final de 2015, aquel equipo de Gerardo Martino llegaba precedido de cuatro éxitos ante la Roja. Dos en Santiago, dos en Buenos Aires. Después, y antes de que se toparan en la siguiente definición, se enfrentaron en otras dos ocasiones, también en ambas capitales y con idéntico desenlace: triunfos albicelestes. Incluso, luego de la segunda conquista chilena en la Copa Centenario, volvieron a jugar., y se impuso la Argentina, en Núñez, 1-0, con un penal de Messi, en la tortuosa etapa de Bauza camino a Rusia 2018. Fue la noche de los agravios del capitán argentino contra el árbitro brasileño Sandro Ricci; luego, la FIFA castigaría al rosarino con cuatro fechas de suspensión y, más tarde, la pena se esfumaría. Aun hoy, muchos creen que aquella fue la mejor gestión de la administración Tapia.

En ese recorrido que nació en 1910, en tres ocasiones se enfrentaron en suelo brasileño. Como lo marca la tendencia, todos los choques concluyeron en victorias argentinas: por las Copas América de 1919, 1922 y 1989, en Río de Janeiro y en Goiania. Ni goles logró marcar Chile. San Pablo abrirá otro capítulo, con la selección argentina decidida a honrar la historia.

Probables formaciones

Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María o Paulo Dybala. Director técnico: Lionel Scaloni.

Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Guillermo Maripán y Jean Beausejour; Arturo Vidal o Pablo Hernández, Erick Pulgar y Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Director técnico: Reinaldo Rueda.

Arena Corinthians., de San Pablo. Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay).

16. TV: TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.