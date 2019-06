Scaloni se mostró contento con el rendimiento de la Selección: "Contra Brasil vamos a tener un plus" Fuente: LA NACION

Compromiso, trabajo y humildad. Con esas tres palabras, Lionel Scaloni sintetizó los puntos más valorables del plantel de la Selección Argentina , que venció 2-0 a Venezuela y se clasificó a las semifinales de la Copa América . Optimista y positivo, el entrenador nacional se fue satisfecho con la actuación de su equipo, pero, además, intentó llevar un mensaje largoplacista, sin detenerse exclusivamente en el presente. Pensar más allá del día a día es el foco.

"Estamos satisfechos con nuestro trabajo porque se ve una mejoría, vemos una identidad de jugadores que sienten identificados con la camiseta. Hay una camada de futbolistas importantes que ahora ya tienen casi una Copa América encima y quizás antes de venir a jugar tenían muy poco roce. Y hoy tienen la posibilidad de jugar una semifinal y a eso apostábamos. Son jóvenes que nos dan mucha satisfacción y eso es lo más importante, porque estamos intentando construir algo de cara a lo que viene, no solo mirar el presente", destacó Scaloni en una de sus primeras respuestas de la conferencia de prensa.

Sin destacar un nombre en particular, pese a que fue consultado por los casos particulares de Franco Armani, Lionel Messi y Lautaro Martínez, el DT optó por englobar los conceptos y resaltar la figura de un equipo que se potenció con el correr de los partidos y llega a la semifinal ante Brasil quizás en uno de los mejores momentos del ciclo, pese a no tener una formación ni un esquema absolutamente definido.

Brasil un rival importante. Pero nosotros damos un plus, vamos a hacer nuestro partido y a competir como estamos haciéndolo en los últimos encuentros Lionel Scaloni

"Cada jugar tiene su rol, pero hay que resaltar a todo el equipo, que siempre entiende muy bien el partido, y los que entran también. Acá los 23 que vienen tienen la posibilidad de jugar y hoy los chicos que entraron lo hicieron bien. Para elegir, uno analiza según lo que necesite. No repetir formaciones es anecdótico, a veces por lesiones o porque creemos que un jugador puede adaptarse más. Hay muy pocos equipos que repiten la formación... muchos cambian y la virtud también está en creer que todos nos pueden aportar", comentó Scaloni.

El próximo martes, en Belo Horizonte y desde las 21.30, la Argentina jugará ante Brasil en búsqueda del lugar en la final, en uno de los superclásicos más importante del último tiempo. Pero el técnico argentino intentó llevar un manto de calma, para reducir el morbo y transmitir calma y serenidad.

"Es un rival importante. Pero nosotros damos un plus, vamos a hacer nuestro partido y a competir como estamos haciéndolo en los últimos encuentros, más allá de que esa el anfitrión. Yo tuve la suerte de jugar contra Brasil, de ganar y de perder. No digo que sea un partido más, pero hay que jugar la semifinal de la misma manera como si fuera otro rival. Debemos jugar igual, no pensando que tenemos al máximo rival, porque sino eso agranda toda la leyenda. Vamos a jugar un partido de fútbol e intentaremos hacer nuestro juego y brindar un espectáculo", explicó el entrenador.

Otras frases de Scaloni

El torneo de Messi: "Para nosotros, el aporte de Messi en la cancha es esencial. Y si vieran todo lo que aporta en el vestuario o dentro de la cancha con los compañeros, el pensamiento sería diferente. Para nosotros es de gran aporte, no hay ningún tipo de dudas"

"Para nosotros, el aporte de Messi en la cancha es esencial. Y si vieran todo lo que aporta en el vestuario o dentro de la cancha con los compañeros, el pensamiento sería diferente. Para nosotros es de gran aporte, no hay ningún tipo de dudas" Los cambios de juego del equipo durante el partido: "El equipo tiene que jugar siempre igual, pero hay momentos del partido en el que el rival juega, Venezuela es un rival difícil, que, perdiendo 1-0, te pone en aprietos y hay que saber agazaparse y esperar para atacar. Nosotros salimos para imponer nuestro juego desde el inicio y buscar el gol, sobre todo en la mitad de la cancha y logramos conseguirlo. Después, hay que saber cambiar porque el rival va atacando y lo fuimos haciendo bien"

"El equipo tiene que jugar siempre igual, pero hay momentos del partido en el que el rival juega, Venezuela es un rival difícil, que, perdiendo 1-0, te pone en aprietos y hay que saber agazaparse y esperar para atacar. Nosotros salimos para imponer nuestro juego desde el inicio y buscar el gol, sobre todo en la mitad de la cancha y logramos conseguirlo. Después, hay que saber cambiar porque el rival va atacando y lo fuimos haciendo bien" ¿El partido con Venezuela fue el mejor del ciclo? "Con Colombia el equipo jugó muy bien los primeros 25 minutos del primer tiempo, y con Qatar y hoy se jugó bien por momentos. No hay que quedarse solo con la imagen de este último partido y una nueva manera de jugar. Estos jugadores están capacitados para jugar de distintas maneras"

"Con Colombia el equipo jugó muy bien los primeros 25 minutos del primer tiempo, y con Qatar y hoy se jugó bien por momentos. No hay que quedarse solo con la imagen de este último partido y una nueva manera de jugar. Estos jugadores están capacitados para jugar de distintas maneras" ¿Qué punto principal hay que mejorar? "En ciertos momentos del partido debemos intentar dormirlo, cuando se hace loco y de ida y vuelta. Pero es hasta lógico que jugadores jóvenes y que atraviesan partidos importantes, con madurez por alcanzar. Ahí podríamos buscar un punto más"