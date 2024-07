Copa América: Costa Rica soñó con los cuartos de final, pero no le alcanzó con vencer a un débil Paraguay

Escuchar

AUSTIN, Texas - Con los goles de Francisco Calvo y Josimar Alcócer en los primeros siete minutos, Costa Rica ganó, pero al mismo tiempo se despidió de la Copa América. Al equipo dirigido por Gustavo Alfaro, no le alcanzó con la victoria por 2-1 sobre Paraguay en la noche del martes para seguir adelante. Los ticos necesitaban golear y esperar, a la vez, una derrota contundente de Brasil frente a Colombia. No se produjo lo primero, ni llegó lo segundo, y el conjunto centroamericano quedó tercero en el Grupo D y dijo adiós, al igual que Paraguay, que cerró su participación con números preocupantes: último, con tres partidos y tres derrotas.

Calvo apareció en soledad para cabecear un centro de Joseph Morac cuando apenas habían transcurrido tres minutos. Un rato después, Alcócer arrancó con el balón cerca de mitad de cancha, pasó de largo de tres defensores y definió a la entrada del área ante la salida del arquero Rodrigo Morínigo. En menos de diez minutos, Costa Rica se asomaba a la posibilidad de la goleada tan esperada.

Sin embargo, y aunque parezca insólito, Costa Rica no volvió a patear al arco guaraní en todo lo que restaba del partido. Paraguay se recuperó lentamente, dominó la posesión durante el segundo tiempo, y descontó a los 55 mediante el primer gol de Ramón Sosa, el jugador de Talleres, con la selección albirroja.

El arquero costarricense Patrick Sequeira salvó la victoria al tapar un remate a quemarropa de Ángel Romero en tiempo de descuento, en la chance más clara que tuvieron los dirigidos por Daniel Garnero para, al menos, llevarse un punto. No fue suficiente, y se terminó con otra derrota, esta vez frente a una Costa Rica que presentó el plantel más joven de la Copa América, que se llevó sensaciones positivas más allá de no poder seguir en carrera.

Josimar Alcócer defiende la pelota contra la marca de Fabián Balbuena BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No sucede lo mismo con Paraguay. “Este no era el resultado que queríamos y no hicimos una buena Copa América”, reconoció el delantero Julio César Enciso. ”No hay que hacer un análisis en caliente sobre lo que pasó. Pero tenemos que seguir trabajando, mentalizarnos para levantar, esto porque no hicimos una buena Copa América”, le dijo Enciso a la transmisión oficial.

”Nos vamos con demasiadas lecciones, esto nos tiene que servir a todos nosotros, al grupo. Nosotros, que estamos viniendo de la nueva camada, tenemos que levantar esto, pero todos juntos”, agregó el extremo del Brighton inglés. Paraguay, campeón de la Copa América de 1953 y 1979, no quedaba eliminado en una etapa de grupos desde la edición Centenario de 2016, que también se disputó en los Estados Unidos.

LA NACION