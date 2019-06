Copa América: Di María y Agüero, los históricos en la mira de Scaloni

Di Maria y Agüero fueron titulares ante Colombia Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

BELO HORIZONTE.- Silencio. Sergio Agüero y Ángel Di María eligieron transitar sin palabras públicas el después de la derrota. No lo hicieron ni siquiera a través de las redes sociales, una herramienta que utilizan con frecuencia, para referirse a lo más importante que vivieron el domingo: la celebración -a distancia de sus hijos, eso sí- del día del padre. El sábado los dos habían pasado por detrás de Lionel Messi mientras el capitán se detenía en varias postas de la amplia zona mixta para buscar respuestas a la derrota. Una lectura sencilla podría afirmar que los otros dos integrantes del histórico tridente de ataque de la selección no tenían demasiado para decir: acababan de firmar dos pobrísimas prestaciones. Como sea, el regreso de los dos al equipo, después de casi un año fuera de él, no entregó argumentos que lo validaran. ¿Y ahora qué? Allí reside lo que tampoco puede responder ninguno de los dos.

El caso de Di María es el más llamativo. Con continuidad, goles y asistencias, remó durante toda la temporada en PSG para ganarse un lugar en la lista de la selección. Sintió el temor a no ser convocado y una vez de vuelta, hasta se animó a imaginarse en la próxima Copa América, la de 2020: "Estoy tan bien con mi vuelta a la selección que no me voy a querer ir más", le dijo a LA NACION antes del inicio del torneo, pleno de confianza. Una declaración que fue la contracara de lo que mostró en los 45 minutos que dispuso en el debut en Salvador, sus primeros en el ciclo Scaloni.

Cuesta asociar aquella ilusión previa con un rendimiento tan decepcionante. Hay datos estadísticos entregados por la empresa Opta que ilustran su anemia: no eludió a ningún rival y en cambio lo gambetearon con éxito cuatro veces; apenas tocó 14 veces la pelota, mientras que Rodrigo De Paul, su reemplazante, lo hizo en 38 oportunidades. Informaciones que patentan la cuestión central: hay que remontarse demasiado tiempo atrás para encontrar un parecido entre el Di María de la selección con el que brilla en grandes clubes europeos. La señal de un reemplazo tan pronto, además, marca que inevitablemente lo espera el banco de suplentes en el partido del miércoles contra Paraguay.

¿Y qué méritos hizo Agüero para mantenerse en el equipo? No los hay si la mirada se remite a lo que generó desde que volvió. Había sido floja su noche ante Nicaragua, pero era un amistoso: no hubo mejores señales en Salvador, cuando se reclamaba su aporte. Es paradojal cómo la empatía que registra con Messi fuera de la cancha muy pocas veces se traslada al campo. El sábado, por caso, no se dieron un pase en todo el primer tiempo. Y en el segundo, cuando el 10 creció, el inspirado goleador de Manchester City siguió pareciendo un delantero sin luces, entregado a la marca, incapaz de rebelarse. Scaloni decidió cambiarlo por Suárez y no por Lautaro Martínez, su reemplazante natural...

Si al DT le costó convocarlo y solo lo hizo cuando Icardi dejó de ser una opción seria para el puesto por sus propios enredos, ahora será difícil que lo saque de la formación titular. Pero él deberá levantar considerablemente el nivel para que aquella figura que le cabe a Di María no se pose sobre su cuerpo. En la intimidad, igual, Agüero planteó una actitud positiva: no hizo reproches por haber salido y confía en la oportunidad que viene.

En el Mineirao, el tridente difícilmente amplíe la estadística: 23 veces partieron juntos como titulares, y el sábado cosecharon apenas la cuarta derrota en esas condiciones. Con Di María casi afuera y Agüero en observación permanente, la bandera la llevará Messi. A esta altura de sus vidas, el único con cartel de indiscutible en la carpeta del entrenador.