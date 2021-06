Copa América: Emiliano Martínez mostró su alegría por atajar en la Selección y representar a la Argentina

El seleccionado argentino continúa su marcha en la Copa América. Tras el empate 1-1 ante Chile en el debut, este viernes tendrá otro duro compromiso por la segunda fecha del certamen continental. Por el grupo A, los de Scaloni enfrentarán a Uruguay en busca del primer triunfo que les permita llevar cierta tranquilidad de cara a la próxima ronda y además que pueda ser un golpe de confianza para el plantel. En la previa del choque ante el combinado charrúa, Emiliano Martínez, arquero de la Argentina, habló ante la prensa y en sus palabras expresó todo lo que significa para él defender un arco como el de su país. Además, expresó cuáles son las líneas en las que el equipo aún debe mejorar.

En primer lugar, habló de lo que pasó por su cabeza a la hora de tener que ser el aquero titular del seleccionado argentino: “No tomé como una presión agarrar el 1 de la selección porque realmente estaba preparado para esto. Escuché a mi familia y siempre trato de hacer lo que hago desde chico: entrar a la cancha, jugar y disfrutar el momento”.

En cuanto al equipo, Dibu expresó que todavía faltan corregir en algunos puestos del campo y en ese sentido, hizo más hincapié en el sector defensivo: “Hay cosas por ajustar. Sabemos nuestro poderío de ataque y a veces quedamos mal parados por pensar solo en atacar. En algunos momentos debemos defender y después ir para adelante. Y darle tranquilidad a los tres de arriba para que hagan la diferencia”.

Desde lo personal, fue consultado sobre la presión de defender el arco argentino y comenzó su respuesta con una frase que explica su sentimiento: “La verdad que me sentí muy bien, el arco de la Selección Argentina es lo más grande que hay”. Luego, explicó: “El primer partido contra Chile lo fui a disfrutar, no fui con la presión de que tenía que hacerlo bien. Contra Colombia fui a atajar más tranquilo porque el debut ya estaba hecho y cada vez me siento más seguro de mí mismo y doy más tranquilidad al equipo, mientras más pasen los partidos más tranquilo y mejor me voy a sentir”.

Dibu encontró la titularidad en el seleccionado argentino por haber tenido una gran campaña individual en Aston Villa y de ahora en más, será su tarea tratar de mantener el puesto y sobre esto, expresó: “Salvo el número 10 (risas), no hay ningún puesto definido en la selección. El que está mejor juega. Yo jugué estos tres partidos, pero tengo que rendir partido a partido para seguir sumar minutos y ser el 1 de la selección. Requiere lo mejor de mí y todos saben que hay que rendir para quedarse con el puesto, el entrenador nos da la confianza para jugar los minutos en una Copa América y nosotros tratamos de responderle con lo que mejor podamos”.

Por último y en línea con su titularidad en el arco, el ex arquero del Arsenal inglés manifestó su tranquilidad y su confianza por el momento que está atravesando y siempre manteniendo los pies sobre la tierra: “No me siento observado. Juego a un gran nivel en Inglaterra. Sé que Argentina es lo más grande que hay y la presión es otra. Pero yo salgo a ganar y me olvido si juego en la selección, Aston Villa, San Isidro o Mar del Plata. El diámetro del arco es igual”, cerró Dibu que este viernes volverá a ser el guardameta titular en el equipo de Scaloni ante Uruguay.

LA NACION