Copa América: la Policía de Miami echó por la fuerza a un periodista argentino del Hard Rock Stadium

Escuchar

En medio del caos en la previa de la final de la Copa América entre la Argentina y Colombia, donde cientos de personas ingresaron al Hard Rock Stadium de Miami sin entradas y hubo destrozos, la Policía local echó por la fuerza y a base de empujones a un periodista argentino que cubría los incidentes y daba cuenta de las falencias en la organización del partido.

Todo sucedió pocos minutos antes del pitazo inicial del encuentro, cuando la Conmebol decidió cerrar todos los accesos al estadio de la final y dar luz verde para que las dos selecciones salgan al terreno de juego.

Paradizo se acercó para dialogar con las personas que no pudieron entrar al partido

El periodista Leo Paradizo de la señal TN junto a su camarógrafo, Diego Spairani, transmitían en vivo desde la zona exterior del estadio e intentaban dialogar con las personas que esperaban detrás de las rejas poder entrar. Algunas de ellas mostraban sus tickets de entrada.

En ese momento, un guardia de seguridad se acercó y lo empujó para que se aleje de las rejas. Con templanza, el periodista accedió y se ubicó en otra posición para intentar hablar con más fanáticos que se quedaban afuera de la gran final.

La primera advertencia de no filmar lo que sucedía

Sin embargo, de un momento a otro, uno de los accesos se abrió y un grupo de hinchas colombianos y argentinos comenzó a irrumpir. La policía de Miami intentó controlar la entrada y contener a los fanáticos que, con entrada o sin, ingresaban frente a las cámaras de televisión.

Es allí que cuando un agente policial identifica como el culpable de lo ocurrido a Paradizo que apenas se había acercado a la reja exterior. Un grupo de policías mujeres lo empuja y lo arrincona contra una esquina, mientras otros agentes tapan las imágenes que seguía transmitiendo en directo.

La puerta de acceso que abrieron los hinchas y por donde ingresaron

“¿Por qué nos sacan? Estamos trabajando”, repetía Paradizo mientras era forzado a retirarse. A los pocos segundos la señal se cortó. Algunas de las personas fueron detenidas, arrojadas al suelo y reducidas con la utilización de pistolas Taser.

Lo que parecía ser un espectáculo ordenado en la previa, terminó desencadenando un caos en Miami con corridas, detenciones, heridos y robos en las largas filas de hinchas que querían entrar al estadio para la gran final de la Copa América.

Un policía le apunta una pistola Taser a un hincha colombiano antes de dispararle

Todo se descontroló cuando un grupo de hinchas colombianos ingresó por encima de los molinetes sin entradas e intentó subir las escaleras del estadio y colarse en las tribunas. Estas personas fueron detenidas por la Policía, pero el acto generó un efecto contagio. Tras ello se cerraron los accesos y no pudo retomarse la normalidad. El caos devino en el retraso por más de una hora del inicio del juego.

Qué dijo Leo Paradizo tras los incidentes

Minutos más tarde de los incidentes, Leo Paradizo llevó tranquilidad sobre su situación y criticó cómo fueron sacados del estadio. “Fue un momento, ya para contar y tranquilizar, que estamos bien. Siempre estuvimos bien. Entendemos cuál es el límite donde nuestra integridad física está en riesgo, y ese límite lo supimos ver para no pasar a mayores”.

“Lamentablemente, nos echaron de la cancha. Estamos en las afueras, donde hay una pantalla gigante. Hay mucha gente que no pudo entrar y una gran mayoría que vino sin entradas, y fueron las que causaron el conflicto. Pero también están las personas que sí tenían entradas y no pudieron pasar”, comentó respecto al lugar donde se encontraba tras ser echado, pese a estar acreditado.

“A nosotros nos echaron, pero no le faltamos el respeto a nadie. Estábamos del lado de la gente, mostrando lo que pasaba, y recibimos agresión física de aquellos que controlaban el acceso. Nos sacaron de muy mala manera. Desacato a la autoridad no era. De la manera en la que nos sacaron, como si fuéramos delincuentes, no. Estábamos haciendo periodismo, nuestro trabajo, mostrando qué estaba ocurriendo”, indicó.

LA NACION

Temas Copa América