SALVADOR DE BAHÍA, Brasil.- Una derrota. Solo una derrota en más de una década de partidos por la Copa América. Pero esa foja de servicio de nada le servía a Lionel Messi porque en realidad le quemaban las tres finales perdidas. Ahora, y además, esa lejana caída contra Brasil en el juego decisivo del torneo Venezuela 2007 ya no está sola. Si aquel traspié fue en el desenlace de un certamen, este llegó enseguida, en el debut, un cachetazo que no perdonará una segunda distracción porque la Argentina coqueteará con la eliminación. A Messi, una nueva decepción lo pondrá a prueba. Contra Paraguay, el próximo miércoles, los ojos del mundo se posarán como siempre a la espera de la rebeldía que hace un año faltó en el Mundial de Rusia entre la presentación con Islandia y la segunda estación con Croacia.

Si hay algo que debe dejar mínimamente tranquilo a Messi es que nunca se engañó. Sabía adónde se metía, sabía que llegaba a un equipo en construcción. El futbolista más desequilibrante del mundo podía quedar expuesto entre los experimentos. Aceptó los riesgos. Hoy la Argentina, incluso con él, puede perder prácticamente con cualquiera.

En el primer tiempo estuvo distante, alejado. Inactivo, también, y hasta algún quejoso con algunas entregas largas e imprecisas de sus compañeros. En el segundo, con la versión algo más eléctrica de la selección, el capitán sumó dinámica y participación. Nunca se rindió, nunca clavó la mirada en el césped del estadio Fonte Nova, más allá de que jamás encontró socios: Di María tuvo un partido para el olvido, Agüero vivió desconectado y con Lo Celso casi nunca dialogaron el mismo idioma futbolístico. Las insinuaciones del amistoso con Nicaragua quedaron rápidamente sepultadas por un adversario con la astucia y los recursos de Colombia.

"No queríamos empezar así, obviamente. Pero ahora toca levantar la cabeza y seguir", aclaró apenas tomó contacto con la prensa. "Ahora será paso a paso, pero todavía quedan muchas chances para clasificarnos", amplió el capitán en su partido número 131 en la selección. En ningún momento ofreció desazón: "En Argentina, siempre cuando se pierde es grave y llevamos todo a lo máximo. Hay un buen grupo, vamos a levantar y estamos preparados para asumir el desafío. Tenemos que hacernos fuertes, pensar en lo que viene y no bajar los brazos. Queda mucho".

Sobre el juego de la selección, evitó los rodeos: "No hay excusas, más allá de que los nervios pueden haber influido por tratarse de la presentación. Al principio, nada fluia. Hay que sacar las cosas positivas y pensar en el siguiente partido, esto va muy rápido, quedan muchas chances de clasificar, Esto recién empieza". analizó. Y agregó: "Cuando mejor estábamos, tiran un pelotazo y termina siendo un golazo, nos vamos amargados por eso. Pero lo aceptamos, levantamos la cabeza y seguimos. Lo vamos a tomar como un aprendizaje para lo que viene", subrayó.

Messi sabe que algunos aspectos del equipo no pueden repetirse. Ni contra Paraguay ni contra Qatar. "Este es el camino, la idea: mantener lo que hicimos los primeros 30 del segundo tiempo. Recuperar más adelante, tener más posesiones largas, intentar alargar ese juego y, obviamente, ganar para seguir con chances". La Argentina volverá a jugar el próximo miércoles, en Belo Horizonte, a las 21.30 de nuestro país.

Dos tiros libres que contuvo David Ospina, y un cabezazo apenas desviado después de un rebote del arquero colombiano ante otro cabezazo, ahora de Otamendi, fueron las veces que el capitán merodeó el gol. Si no se entregó en la cancha, más allá de su discreta producción, tras el partido se detuvo ante la prensa para mandar un mensaje esperanzador: "Acá hay un grupo fuerte y vamos a salir de esta. Tenemos que levantar la cabeza y repetir lo que hicimos en el segundo tiempo para seguir creciendo. No vamos a bajar los brazos, esto sigue, queda mucho todavía", subrayó. El capitán, que ya avisó que su equipo no sería candidato, ahora advierte que nada está perdido.