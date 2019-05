Lionel Scaloni presenta de la lista de convocados para la Copa América 2019 Crédito: @Argentina

La confirmación de la lista de 23 jugadores de la selección de la Argentina para la Copa América puso frente a los micrófonos a los dos máximos referentes: Lionel Scaloni y a César Luis Menotti . Las consideraciones de ambos se enfocaron en las ilusiones que tiene el conjunto nacional de cara a una competencia que acapara la atención en este ciclo nuevo que tiene a ambos bajo la atenta mirada de todos. Y se ponen como punto de partida recuperar la confianza de la gente y quieren, desde el juego, volver a enamorar al hincha.

"Tengo tantos sueños como si tuviera 20 años. Quiero disfrutar de esto. Siempre uno sueña con que el futbolista entienda rápido y que nosotros podamos transmitirle la enorme responsabilidad de la representatividad que conlleva el fútbol argentino", dijo Menotti. Y el entrenador de la selección de la Argentina se sumó a esa idea: "Queremos que la gente se sienta identificada con todos estos chicos. Estamos convencidos de que son los mejores para el momento".

La confección de la nómina despertó varias lecturas, respecto a las posibilidades para futbolistas que no estuvieron en procesos anteriores y la nueva chance para los que ya participaron de otros procesos. Scaloni, que confirmó que comenzará con las prácticas el 27 del actual, fue concreto en ese sentido: "Cuando tenés tantos jugadores de buen nivel para elegir, siempre hay dudas. Contentar a todos es difícil, pero la decisión final siempre es pensando en lo mejor para el equipo. Desde que asumimos, nuestra idea es que cualquier jugador tenga la posibilidad de ofrecer diferentes variantes. Nunca se le prohibió la camiseta a nadie. El recambio se hizo, pero sin cerrarle la puerta a nadie. "La lista está enfocada a que hay jugadores que nos pueden solucionar diferentes cosas".

Cesar Luis Menotti durante la presentación de la lista de convocados para la Copa América 2019 Crédito: @Argentina

La conformación de un grupo es lo que persiguen ambos y eso trataron de explicar en la conferencia de prensa. Quizá la presencia de Sergio Agüero que no estuvo en las últimas convocatorias y la ausencia de Mauro Icardi , que parecía se parte del recambio, fue lo que despertó más suspicacias. En ese punto es donde ambos pusieron mayor empeño para dejar en claro que las listas nunca son definitivas en un proyecto a largo plazo: "Soy optimista como siempre y estoy acompañando. Nosotros, los que hemos vivido en la selección nacional, sabemos muy bien que las selecciones no son definitivas desde un comienzo. Esto no le cierra las puertas a nadie", comentó Menotti.

Scaloni: "Tengo suerte de tener a grandes profesionales y amigos al lado que ayudan a que sea fácil la convivencia. Creemos que el proceso y el día a día son muy importantes para llevar a cabo un buen trabajo".

Menotti: "Queremos hacer méritos para ser candidatos, más allá de lo que marca la historia de nuestro fútbol".

Scaloni: "Intentamos que todos tengan la posibilidad de demostrar. Los tres arqueros tienen un nivel muy parejo, tomaremos la decisión en el momento que tengamos que hacerlo".

Menotti: "Cuantas más horas de ensayo tenga un futbolista, más se puede adecuar a la idea del entrenador".

Scaloni: "Sufrimos cuando hay que dejar a un jugador afuera. Es nuestro trabajo, pero no es fácil para nosotros".

Menotti: "Messi ya está junto a los más grandes de la historia".