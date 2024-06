Copa América: Venezuela jugó casi todo el partido con un futbolista más, perdía y se lo dio vuelta a Ecuador en diez minutos

Escuchar

¡Ganó Venezuela! Ya no es la Cenicienta de esta parte del mundo. Juega, pelea, sostiene el entusiasmo con el profesionalismo que requiere el contexto. Se impuso por 2 a 1 sobre Ecuador, en Santa Clara, en las afueras de San Francisco, en la apertura del Grupo B, que cerró más tarde la jornada con el choque entre México y Jamaica en Houston (Texas).

Jugó con un jugador más durante casi todo el partido. Sin embargo, Ecuador le ganaba por 1-0, a pesar de la expulsión de Enner Valencia, capitán, símbolo y goleador del equipo. Fernando Batista, el DT argentino que dirige a la Vinotinto, dispuso de dos cambios en el entretiempo. Y fueron ellos, los protagonistas estelares de esta historia: en 10 minutos, cambiaron todo. El desarrollo, primero. Y el resultado, más tarde.

Roja para Enner Valencia: esa situación lo cambió todo Tony Avelar - FR155217 AP

Con el experimentado Alexander Domínguez en el arco y un ejército de jóvenes, Ecuador se estrenó sin fortuna este sábado en la Copa América ante una Venezuela incisiva y optimista, que en el ataque tuvo al goleador histórico Salomón Rondón (luego de su breve y traumático paso por River), acompañado de Yeferson Soteldo y Darwin Machís.

El seleccionador de la Tricolor, el español Félix Sánchez, acabó con el debate en el arco al decantarse por el doble mundialista, de 37 años, por encima del argentino naturalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, de la misma edad. La ofensiva en el Levi’s Stadium, en Santa Clara (inmenso y semivacío), fue liderada por la joya Kendry Páez, que sufrió la presión.

Con 17 años y un mes de edad, el 10 debutó como el futbolista más joven de esta edición del certamen de selecciones más antiguo del mundo. El chiquitín (jugará en Chelsea cuando cumpla 18) dispuso de una situación clara, con un bombazo a pocos metros que sacó Romo de modo espectacular. En la continuidad de la misma acción, fue expulsado Enner Valencia, capitán y goleador, a los 22 minutos. Salió por un planchazo sobre José Martínez (buscó la pelota con excesiva violencia) por la intervención del VAR.

Wilmar Roldán, el arbitro, le había mostrado la tarjeta amarilla, pero desde el sector de la tecnología lo llamaron rápidamente. Fue una correcta decisión, comunicada por la voz del árbitro a todo el estadio, con un sistema de audio. El conjunto que dirige Fernando Batista tomó nota de la situación, equilibró el desarrollo y se animó a más. Pero un mal rechazo de Yordan Osorio (con una máscara que le cubrió el rostro), le permitió abrir el marcador a Jeremy Sarmiento, otras de las promesas de Ecuador, de 22 años.

El tramo final fue eléctrico. Venezuela salió decidido a encontrar el empate, más aún, con un jugador más en casi todo el desarrollo. Y fue Jhonder Cádiz, uno de los ingresos que decidió Batista, el autor del esperado 1-1, dentro de un contexto de fricciones, patadas a destiempo y potencia al extremo.

Y al rato, el otro jugador que entró en el segundo capítulo, Eduard Bello, aprovechó el rebote que ofreció el arquero Domínguez luego de un cabezazo de Rondón y dio vuelta el marcador. Y Venezuela ganó porque nunca bajó los brazos.

Los dos seleccionados se presentaron en el torneo situados en puestos de clasificación al Mundial en las eliminatorias sudamericanas. La Vinotinto, que anhela alcanzar su primera presencia mundialista, no disputó ningún amistoso preparatorio a la Copa América, por lo que su estado de forma actual siempre fue una incógnita. Su último compromiso había sido un empate sin goles ante Guatemala en marzo pasado, en el que Venezuela encadenó cinco partidos seguidos sin ganar.

Salomón Rondón no marcó, pero fue fundamental en el ataque venezolano. Antes del partido, se refirió sobre su ciclo en River. El artillero, actualmente en Pachuca tras unos meses en Núñez, considera que su ciclo fue positivo. “River para mí fue un equipo más en mi carrera. Sinceramente, un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero River fue un equipo más. Ya está. Muchos dirán ‘no te fue bien’... si no me fue bien que jugué 39 partidos, no sé cuántos minutos e hice 10 goles. No me hubiese ido bien si me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partido e hice 0 goles, eso si es que no te vaya bien, para colmo con 18 años. Vas, te traen, eres una apuesta y no haces ningún gol siendo delantero, eso si es que te vaya mal... Pero haber hecho diez goles, haber alargado no sé cuantos victorias en el Monumental, ganar partidos sobre la hora. ¿Quién dice que no me fue bien? ¿Qué querés que haga?”, se expresó en el Podcast Vinotinto.

Salomón Rondón recordó su paso por River THEARON W. HENDERSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, el atacante de 34 años expresó sus problemas para adaptarse al país con un ejemplo entre un trámite en la Argentina en comparación de México, donde reside actualmente. “Es como esté físicamente, mentalmente. Cuando llegué a México un 28 de diciembre y yo el 8 de enero ya tenía mi DNI. Yo llegué el 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto, con eso te digo todo”, advirtió.

Declaraciones del centrodelantero que no cayeron bien en la Argentina. Pero Venezuela jugó su partido ante Ecuador y mostró juego y carácter para llevarse el premio mayor. Se dio el gusto de arrancar con el pie derecho en la Copa América. Y se anima a llegar lejos. ¿Quién le quita la ilusión?

