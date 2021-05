Copa Libertadores. El sorteo y las fechas de los octavos de final: cómo sigue la aventura de los argentinos en busca de la gloria

Un pleno. Seis clubes argentinos jugaron la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2021 y todos lograron clasificarse a los octavos de final, cuyas llaves se sortearán el martes 1° de junio, a las 13, en la sede de la Conmebol, en Paraguay. Racing y Argentinos ganaron sus zonas. Defensa y Justicia, River y Boca terminaron en el segundo puesto y este viernes, desde las 21, en Brasil, Vélez definirá su posición cuando se mida con Flamengo; un triunfo le permitirá ser puntero y definir en su estadio la primera instancia eliminatoria directa, una ventaja que ya obtuvieron la Academia y el conjunto de la Paternal.

No es la primera vez que la totalidad de los clubes nacionales que disputan la etapa de grupos se clasifican a los octavos de final. Tres años atrás, Boca, Estudiantes, Racing, Independiente, Atlético Tucumán y River lograron también la meta, pero solo los millonarios lo hicieron en calidad de punteros; al final del recorrido, fueron los campeones, tras la histórica final con los xeneizes, cuyo segundo partido de la serie se jugó en Madrid.

Como en 2015, una clasificación angustiante la de River: la derrota con Fluminense puso en riesgo el pasaje a los octavos de final; seis años atrás recompuso el recorrido y levantó la primera Copa Libertadores del el ciclo Gallardo JUAN MABROMATA - POOL

Racing, al igual que Atlético Mineiro se clasificó invicto a los octavos de final. Hoy, de no perder ante Vélez, Flamengo también podría sumarse a la Academia y al conjunto de Belo Horizonte, donde juega Nacho Fernández. Una campaña de menor a mayor desarrolló el plantel que conduce Juan Antonio Pizzi, resistido al punto de tener que afrontar cada juego como un examen de permanencia. Hoy, además de lograr el objetivo inicial en la Copa Libertadores, tiene como meta la Copa de la Liga Profesional: el lunes, el San Juan, se medirá con Boca, por las semifinales. El arquero Gabriel Arias, el chileno Eugenio Mena y el juvenil Tomás Chancalay se convirtieron en los destacados del recorrido del equipo de Avellaneda, El año pasado, Racing cayó en los cuartos de final, con Boca.

Los clasificados a los octavos de final

Los primeros de cada Grupo: Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, Barcelona, Fluminense, Racing, Argentinos y Atlético Mineiro –el que mejor puntaje acumuló, con 16 puntos sobre 18 en juego-. Hoy, entre Flamengo y Vélez se completará la lista.

Los segundos de cada Grupo: Defensa y Justicia, Olimpia, Boca, River, San Pablo, Cerro Porteño y Universidad Católica; del partido entre Vélez y Flamengo, el octavo de la nómina.

Festeja Defensa y Justicia, que por primera vez logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores; el año pasado terminó tercero en el grupo y ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana Andre Penner - Pool AP

Una década atrás, Argentinos jugó por última vez la Copa Libertadores. Finalizó último en un ajustado grupo que ganó América (México) y en segundo lugar terminó Fluminense; al igual que en la actual campaña, Nacional (Uruguay) fue rival en su zona. Aquel plantel que dirigía Pedro Troglio, que contaba al igual que ahora con el zaguero Miguel Torrén, sumó siete unidades en seis cotejos. Ahora terminó primero, posición que ya se había asegurado con una fecha de antelación, por eso no le hizo mella la caída en el cierre (0-2) frente a Nacional.

Para River, la clasificación a los octavos de final resultó un deja vú: la derrota 3-1 con Fluminense en el Monumental generó zozobras, ya que si Junior superaba a Santa Fe, en un partido que se disputó en Ambato, los millonarios caían al tercer lugar de la tabla de posiciones. Pero la igualdad sin goles entre los cafeteros le dio aire, como sucedió en 2015 cuando Tigres (México) venció a Juan Aurich, de Perú, como visitante, y le allanó el camino al club de Núñez. River hizo valer esa angustiante clasificación y tras eliminar a Boca -el segundo partido se suspendió en el entretiempo por el ataque con gas pimienta que sufrieron los jugadores en la manga-, Cruzeiro (Brasil) y Guaraní (Paraguay), en la final se reencontró con Tigres, aquel rival del grupo que le dio aire. No tuvo piedad: empataron 0-0 en Monterrey y goleó 3-0 en el desquite, con tantos de Lucas Alario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori.

Cumplió el objetivo con solvencia en el resultado Boca, que goleó 3-0 a The Strongest (Bolivia) y capturó el segundo puesto del grupo que ganó Barcelona (Ecuador). Las frustraciones internacionales se acumulan para los xeneizes, que desde 2007, con Miguel Ángel Russo como entrenador y Juan Román Riquelme como estrella, no levantan el trofeo. Desde entonces, los subcampeonatos en 2012 y 2018 le dejaron un gusto amargo, en particular la última, donde perdió la serie con River. Redescubrir la identidad y afianzar un equipo, una tarea que deberá reforzar el entrenador, que en este tiempo deberá evaluar qué jugadores dejarán el plantel y qué nombres reforzarán la estructura para reverdecer los laurales.

Carlos Tevez, emblema de Boca que logró el pasaje a los octavos de final después de golear 3-0 a The Strongest. La Copa Libertadores se convirtió en una obsesión para los xeniezes, que no levantan el trofeo desde 2007

En un corto tiempo Defensa y Justicia se sentó a la mesa de los clubes con ambición en los torneos internacionales. El año pasado, de manera increíble y en la última jornada perdió la oportunidad de clasificarse a los octavos de final al caer con Santos. La eliminación le dejó un desquite que sería glorioso: el Halcón jugó y ganó la Copa Sudamericana con Hernán Crespo como DT y más tarde la Recopa, frente a Palmeiras, ya con Sebastián Beccacece como conductor. La nueva aventura le posibilitó progresar en su afán de escribir páginas de gloria: por primera vez se clasificó a los 8avos de final de la Copa Libertadores y con una fecha por jugarse. Hoy cerrará su participación en Florencio Varela ante Independiente del Valle, de Ecuador.

Después de siete temporadas, Vélez retomó su participación en la Copa Libertadores. Ya se clasificó a los octavos de final y esta noche, en Brasil, con Flamengo, definirá su posición: de ganar, será puntero en su grupo y relegará a los cariocas al segundo puesto. Un mal inicio, con dos derrotas, parecían hipotecar el futuro, pero tres éxitos en cadena modificaron el panorama y abrocharon el pasaje. Una campaña que fortalece el proyecto que inició en abril de 2020 Mauricio Pellegrino, que regresó 20 años después al club donde se forjo como futbolista.

Clubes campeones de la Copa Libertadores como Santos, Nacional (Uruguay) y Liga Deportiva Universitaria de Quito jugarán la Copa Sudamericana, al terminar en el tercer puesto de sus grupos; la misma suerte correrán Independiente del Valle y América de Cali –dos equipos que fueron subcampeones-, Sporting Cristal, Deportivo Táchira y Junior. De este lote de quipos saldrán los rivales de Independiente y Rosario Central, los dos clubes argentinos que ganaron sus grupos de la Copa Sudamericana; ambos definirán de local. Puede sumarse Arsenal de Sarandí este jueves, aunque el equipo de Rondina no depende de sí mismo.

Cómo sigue la Copa Libertadores

La doble jornada de las eliminatorias clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022, del 3 y el 8 de junio, y la Copa América, que se jugará desde el 11 de junio hasta el 10 de julio, provocará el primer receso del máximo torneo continental de clubes. Como ya estaba estipulado, los juegos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se programarán para el martes 13 y el jueves 15 de julio, mientras que una semana más tarde se disputarán los desquites.

Desde la próxima instancia, podrán medirse participantes de un mismo país, por lo que hay expectativas de una llave entre clubes argentinos. También podrá repetirse algún emparejamiento entre equipos que compartieron el mismo grupo. Y otra certeza: al haber quedado ambos en el segundo puesto, no habrá Superclásico entre Boca y River en los octavos de final

Campeón de la Copa Libertadores en 1985, Argentinos ganó su zona con amplio margen y se entusiasma con avanzar en la aventura internacional JUAN IGNACIO RONCORONI - AFP

Los ochos clubes que se clasifiquen para los cuartos de final volverán a sufrir un parate, ya que la nueva instancia se desarrollará entre el 10 y 12 de agosto, con las revanchas pautadas entre el 17 y 19 del mismo mes. Las semifinales se desarrollarán en septiembre: del 21 al 23, los encuentros de ida y del 28 al 30 el desquite que clasificará a los dos finalistas. El 20 de noviembre en el estadio Centenario, de Uruguay, se jugará la final a partido único, una modalidad que se impuso en 2019, con Flamengo campeón en el estadio Monumental, de Lima, tras superar de forma agónica a River, y continuó este año, con el el triunfo de Palmeiras sobre Santos (1-0) en el Maracaná.

