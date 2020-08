El gobierno aprobó el protocolo de concentraciones sanitarias propuesto por Conmebol: los planteles podrán estar hasta 72 horas en el extranjero y no tendrán que hacer cuarentena. Fuente: Reuters

Los cinco clubes argentinos que compiten en la Copa Libertadores respiran. Como estaba previsto, el Gobierno aprobó ayer el protocolo propuesto por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que establece "concentraciones sanitarias" para los clubes que tengan que viajar a otros países, y una permanencia de hasta 72 horas sin necesidad de hacer cuarentena. Todo quedará por escrito en un documento que se publicará el miércoles en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

"Entendemos que era importante que pudiéramos dar este paso. Los equipos argentinos tenían que definir su localía y el protocolo de Conmebol es un protocolo exigente, no incurre en ningún riesgo para la población", justificó Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, luego de la reunión interministerial que dio luz verde al documento de la Conmebol y que también tuvo la presencia de Mario Meoni, ministro de Transporte, y Ginés González García, ministro de Salud.

En rigor, el protocolo ya estaba aprobado en forma extraoficial desde la semana pasada. El Gobierno argentino vio cómo, uno a uno, el resto de los países sudamericanos aceptaban las recomendaciones y las reglas sanitarias propuestas por la Conmebol para el regreso de la Libertadores, el máximo torneo continental. Quedaban Uruguay, que pidió prórroga hasta hoy, y la Argentina, que no había redactado la comunicación oficial y que aún no había realizado la reunión entre sus ministros. Pero la Conmebol ya había gestionado todo con Cafiero, el jefe de Gabinete, y sabía que la administración que encabeza Alberto Fernández no iba a poner trabas al protocolo. En criollo: el Ejecutivo argentino no iba a correr el costo político de que Boca o River jugaran en otro país.

Porque tanto River y Boca, como Racing, Defensa y Justicia y Tigre habían informado sus localías ad-referéndum de lo que dijera el Gobierno argentino sobre el protocolo. Si en la Casa Rosada no daban luz verde, los cinco debían buscar otro país para organizar sus partidos. O que la propia Conmebol decidiera por su cuenta dónde organizar los encuentros de esos cinco clubes. Nada de eso pasó. Y ese escenario nunca estuvo en discusión. Porque fue el propio Gobierno argentino el que les permitió a todos los clubes argentinos volver a los entrenamientos el pasado 10 de agosto. Lo hicieron para que los cinco de la Libertadores no quedaran aún más en desventaja en relación al resto de sus rivales, que ya estaban hasta en competencia oficial. Si en aquel momento pensaron en los de la Libertadores, no los iban a perjudicar ahora.

Las concentraciones sanitarias de la Conmebol establecen, entre otras, dos medidas: que toda la gente que entre en contacto con las delegaciones de los equipos que vayan a jugar sus partidos al extranjero hayan pasado sus hisopados. Incluye a los choferes de los ómnibus que trasladarán a los planteles y a los empleados de los hoteles de concentración de los equipos, entre otros. Propone que todos los planteles tengan habitaciones individuales para sus futbolistas y que hagan "migraciones exprés" en los aeropuertos, para entrar en contacto con la menor cantidad posible de personas. Además, establece en 72 horas el plazo máximo de permanencia en el extranjero sin necesidad de hacer cuarentena en sus países originales.

La de ayer no fue la única buena noticia que recibieron los clubes argentinos en los últimos días. El lunes, River supo que no tendría que viajar a los más de 3800 metros de Juliaca, en Perú, para jugar con Binacional. Fue por una resolución del Gobierno peruano, que no le permitió al equipo incaico disputar su partido en su estadio por cuestiones sanitarias. Así, el encuentro se disputará en Lima, la capital de ese país. La reanudación de la Copa Libertadores bajo los cánones de la Conmebol será mirada con atención desde Suiza: un mes después, en octubre, la FIFA debe comenzar con las Eliminatorias sudamericanas.