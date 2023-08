escuchar

Jorge Almirón se mostró muy conforme con la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Libertadores, y destacó que el equipo fue superior a Nacional, aunque no pudo definirlo antes de los penales.

“Estamos contentos con el resultado. Sufrimos demasiado. En el primer tiempo sabíamos que había algunos chicos a los que les iba a costar porque hacía tiempo que no jugaban, como Marcos (Rojo) y Edinson (Cavani)”, explicó. Luego, agregó: “Arrancamos muy bien y de contra nos empataron. No suele pasarnos eso y en el segundo tiempo creo que tuvimos 7 situaciones para ponernos 3 a 1 y no pudimos meterla, y ellos no dejaron de luchar y nos empataron. No hay muchas cosas por mejorar, pero tenemos tiempo para trabajar y enfocarnos en el próximo compromiso”.

En relación al clima que se vivió en la Bombonera, el DT xeneize resumió: “Es una noche especial para todos: volvió Rojo, debutó Cavani, la despedida de Alan..”. Sobre Varela, que en las próximas horas viajará a Portugal para sumarse a Porto, consideró: “Era un riesgo grande que jugase y él decidió estar en los dos partidos porque quiso despedirse de la gente. Lo conozco hace poco y me siento orgulloso de su compromiso por esta camiseta. Él me hizo sentir bien con aquel abrazo que nos dimos después del gol contra Pereira. Lo quiero mucho, me parece un tipazo. Se merece lo mejor”.

Sobre el partido de anoche en la Bombonera, Almirón analizó: “Fueron dos momentos del partido, en algún momento quedamos descompensados y con muy poco nos empataron. Pero la idea del equipo fue siempre atacar. Con los cambios sabíamos que los muchachos se iban a cansar, porque algunos hacía tiempo que no jugaban. Pero tuvimos siete jugadas claras y no se pudo. Y después apareció Chiquito y definió la serie. En la charla nos dijo que los chicos pateen tranquilos, que él iba a atajar dos”.

Al ser consultado por la salida de Merentiel, el entrenador explicó: “Cuando entra Weigandt por Merentiel estábamos descompensados, porque ellos habían puesto a Gigliotti y se venían con otros delanteros. El Chango hacía mucho que no jugaba, así que tenía que elegir bien el momento para ponerlo. Y entró muy bien, hizo un trabajo muy bueno. Este es un club muy grande y ellos están a la altura. Hay cosas muy importantes que se van a venir y estamos convencidos de que vamos a seguir creciendo”.

Por último, elogió el trabajo de Valentín Barco: “No me sorprende nada de lo que hace el Colo porque lo veo todos los días en los entrenamientos. Tiene personalidad, está siempre atento. Aún es chico y tiene cosas por mejorar, pero está siempre a la altura de Boca”.

En los pasillos de la Bombonera, Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, evaluó: “Estos partidos son muy difíciles. Hoy por pasajes Boca no sufrió mucho, pero no pudo desplegar todo su fútbol. En el segundo tiempo fue mucho mejor, con jugadas claras aunque no pudimos marcar. Y al final, la felicidad por el objetivo cumplido. La Copa Libertadores es muy difícil. Ahora, a disfrutar y a preparar los próximos partidos”.

Boca venció a Nacional por penales (4 a 2) después de igualar 0 a 0 en Montevideo y 0 a 0 en la Bombonera. En los cuartos de final enfrentará a Racing o a Atlético Nacional, que definirán este jueves en Avellaneda una serie que en Colombia comenzó con triunfo 4-2 para los locales.

