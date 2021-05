Copa Libertadores: los 9 clasificados que se definen en tres días, con al menos un gigante que quedará fuera de acción

La ronda de grupos de la Copa Libertadores entra en su semana de definición. River y Boca son los únicos dos equipos argentinos que todavía no se aseguraron el pase a los octavos de final y en la última fecha se juegan todo. Varios equipos equipos buscan el mismo objetivo. Otros, al menos se conformarán con acceder a la segunda ronda de la Sudamericana. A continuación, todo el panorama de cómo se definirá la última fecha en la competencia de clubes más importantes del continente que ya tiene a Racing, Argentinos Juniors, Vélez y Defensa y Justicia en la próxima instancia.

Nueve lugares a octavos están aún disponibles en la sexta y última fecha de una agitada ronda de grupos de la Copa Libertadores, con los equipos brasileños y argentinos otra vez demostrando su potencial. Aunque otros, como Barcelona de Ecuador, se interpusieron entre los poderosos.

La intensa etapa de grupos del certamen cierra esta semana casi en llamas: cambios constantes de escenarios en Colombia por las masivas protestas sociales. También, el azote del Covid-19 en la región, que obligó a River a jugar ante Independiente Santa Fe de Bogotá con un equipo sin suplentes y con Enzo Pérez como arquero improvisado, que se convirtió en héroe en el épico triunfo de su equipo por 2-1. Todo parece indicar que el Millonario (9 puntos) no necesitará apelar nuevamente a la épica, aunque sí deberá sumar ante el Fluminense (8 puntos) en el estadio Monumental, donde ambos líderes del Grupo D se juegan el pase a octavos. El equipo de Gallardo es uno de los cuatro invictos hasta ahora en el certamen continental, junto a Racing y los brasileños Flamengo y Atlético Mineiro.

River recibe a Fluminense y deberá ganar para poder asegurarse la clasificación a los octavos de final Fotobaires

En el Grupo A no hubo lugar para las sorpresas y los dos pases disponibles se los llevaron Palmeiras, el campeón vigente del torneo, y Defensa y Justicia, ganador de la Sudamericana. El equipo Paulista (12 puntos) se aseguró el primer puesto de la llave, un logro nada menor porque en octavos se enfrentará a uno de los ocho segundos, en los papeles los más débiles de la siguiente instancia. Por ello el duelo entre Defensa y Justicia e Independiente del Valle de Ecuador debería ser de puro trámite, pero ha despertado mucho interés porque por primera vez en la historia de la Libertadores la cuaterna arbitral será totalmente femenina.

El sorprendente Barcelona de Ecuador (10 puntos) es uno de los pocos equipos que metió la cola entre argentinos y brasileños. Ya avanzó a octavos al arrebatarle la semana pasada un empate 0-0 a Boca en la La Bombonera por el Grupo C. Muy preocupado, el Xeneize (7 puntos) deberá penar hasta último momento: está obligado a ganarle en casa al boliviano The Strongest (6) en la última fecha si no quiere depender de otros para acercarse al gran objetivo de ganar su séptima Libertadores e igualar a Independiente como máximo monarca del torneo continental. El Tigre boliviano y Santos (6), que juega con Barcelona, aún tienen posibilidades de darle el zarpazo al segundo boleto. Con la clasificación de los ecuatorianos, hay una certeza: Boca o Santos -el subcampeón actual-, uno de los dos gigantes, quedará al margen de los octavos.

Boca debe ganar ante The Strogest para poder clasificarse a los octavos de la Copa Fotobaires

Deportivo Táchira (9 puntos) tiene la mesa servida para marcar un hito en el fútbol venezolano. Aún perdiendo ante Olimpia de Paraguay (6), podría pasar a los octavos por el Grupo B, cuyo líder Inter de Brasil (9 puntos, mejor diferencia de goles) está a medio paso de la siguiente instancia. El conjunto de Porto Alegre definirá ante Always Ready de Bolivia (6), un equipo que pudo hacer historia, pero se quedó en el tramo final y ahora casi sin opciones de avanzar.

Racing, uno de los cuatro equipos sin derrotas en el torneo (11 puntos), ya tiene el pase en el bolsillo e intentará finalizar como líder del Grupo E para evitar a alguno de los ocho primeros. La Academia será anfitrión de Rentistas de Uruguay, que solo puede aspirar al tercer puesto de la llave para tener un lugar en octavos de la Copa Sudamericana, como todos los que finalicen en esa posición en la Libertadores. Esa misma aspiración tiene Sporting Cristal de Perú, aunque no le será fácil porque debe visitar al clasificado San Pablo en el Morumbí.

Racing ya está en los octavos de final. Con el empate se quedaría con el primer lugar del grupo E Fotobaires

Con su pasaje a octavos asegurado, Argentinos Juniors (12 puntos) mira desde arriba cómo Universidad Católica (6), Atlético Nacional de Medellín (5, mejor diferencia de goles) y Nacional de Uruguay (5), se sacan chispas por la segunda plaza del Grupo F, uno de los más competitivos del torneo. Tres de los cuatro equipos de la llave, Argentinos, Atlético Nacional y Nacional han sido campeones de la Libertadores. El equipo charrúa recibe el miércoles en Montevideo a Argentinos Juniors, y ese mismo día Universidad Católica y Atlético Nacional se juegan la vida en Santiago.

Todo está resuelto en el Grupo G, desde que la semana pasada el favorito Flamengo y Vélez Sarsfield sellaron pasaporte a octavos y se cruzarán entre sí para definir el primer puesto, mientras el Grupo H espera al acompañante de Atlético Mineiro (13 puntos), un cupo que se dirimirá entre Cerro Porteño (7), con un pie cerca de octavos, y América de Cali (4).

LA NACION