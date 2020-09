Pepé acaba de hacer un gol que vale tres puntos en la Copa Libertadores pero que, además, equivale vencer a Inter, el clásico rival. Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 07:00

La jornada del miércoles de la Copa Libertadores dejó golazos, errores groseros, grandes jugadas y muchas emociones. A continuación, un repaso de lo mejor del día, que tuvo la participación de Racing, en Perú, y de Defensa y Justicia, que consiguió una gran victoria frente a Olimpia de Paraguay en Florencio Varela.

Un gol de Pepé amargó al Chacho Coudet

Quedaban 16 minutos en el clásico de Porto Alegre en el Beira Río entre Inter y Gremio cuando Pepé ubicó un remate rasante junto al palo del arco de los colorados y desató la alegría de sus compañeros. Gremio ganó el primer clásico de Libertadores. Lo sufrió el Chacho Coudet, entrenador de Inter, que no pudo ganar ninguno de los cinco clásicos que dirigió en el año: 4 derrotas y un empate. Inter también tuvo en cancha a los argentinos Damián Musto, Víctor Cuesta y Renzo Saravia. Andrés D´Alessandro, que llegó a los 500 partidos en Inter, ingresó desde el banco de suplentes cuando faltaban 13 minutos para el final del partido, dirigido por otro argentino: Patricio Loustau.

Blooper del argentino Dituro y gol de América de Cali

El arquero Matías Dituro (jugó en Almagro, Douglas Haig y Guillermo Brown de Puerto Madryn) falló en una entrega con el pie y Duván Vergara no pensó demasiado: vio que toda la Universidad Católica estaba a contrapierna, calibró el remate y convirtió el primer gol del partido cuando apenas habían pasado cuatro minutos. Encima, poco después Luciano Aued falló un penal para los Cruzados de Ariel Holan; al final, Fernando Zampedri le permitió rescatar un empate 1-1 en el Pascual Guerrero de Cali.

El doble sombrerito de Leonardo Flores, de Caracas

Además de los goles, la victoria de Caracas por 2-1 contra Libertad en Venezuela tuvo otros momentos destacados. Por ejemplo, esta jugada del mediocampista venezolano Leonardo Flores (25 años) en la zona medular de la cancha que dejó a todos asombrados. Un doble sombrerito para mantener la posesión.

El récord menos deseado, para Alianza Lima

Con la derrota frente a Racing, Alianza Lima igualó una plusmarca poco frecuente y alcanzó a Deportivo Galicia, de Venezuela (1968-1975), en la peor racha de un equipo en la historia de la Copa Libertadores: 21 partidos sin ganar, con 3 empates y 18 caídas (incluidas 9 consecutivas), a partir de 2012. La última alegría del conjunto peruano fue un 1-0 ante Nacional, de Uruguay, como local, hace ocho años.

El lío de Hernán Crespo con los cambios

"No podés. El reglamento es así". Hernán Crespo escuchaba a Roberto Tobar, el chileno que fue cuarto árbitro en Defensa y Justicia 2 vs. Olimpia 1 y no podía creerlo. Buscaba hacer un cambio y ganar tiempo, mientras los paraguayos, que jugaban con un hombre menos, atacaban sin cesar el área del Halcón en busca del empate. Crespo olvidó la regla impuesta a partir del coronavirus: los cinco cambios deben hacerse en tres instancias diferentes del partido. El ex delantero del seleccionado ya había agotado sus tres posibilidades. Le quedaba una modificación, que no pudo usar.

Hernán Crespo, DT de Defensa y Justicia, da indicaciones durante el partido en el que su equipo derrotó por 2-1 a Olimpia de Paraguay. Fuente: AFP

Los dos goles en contra de Colo Colo

Colo Colo tuvo 15 primeros minutos fatídicos en su visita a Atlético Paranaense. Primero fue un cabezazo de Felipe Campos en un córner que descolocó al arquero Brayan Cortés y se transformó en el 1-0 para los brasileños. Después, Gabriel Suazo quiso evitar que la pelota le llegara a un atacante de Paranaense y se estiró todo lo que pudo para tocar la pelota. Pero el balón se introdujo en su propia meta. Apenas habían pasado 14 minutos y Colo Colo ya perdía 2-0. Al final, el marcador se mantuvo.

Conforme a los criterios de Más información