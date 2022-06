Copa Libertadores: River vuelve en busca de su gran objetivo, ante un Vélez que promete ser un rival complejo

La espera terminó. Vuelve la Copa Libertadores para River en medio de un mercado de pases que sigue dando que hablar. Y lo hará en Liniers ante un durísimo rival que promete ser un obstáculo más que bravo en los octavos de final: Vélez lo recibirá este miércoles desde las 21.30 en el José Amalfitani para el partido de ida de una serie que genera mucha expectativa. Y ambos equipos eligieron tener en la lista de convocados a sus primeros refuerzos para esta instancia del torneo continental. A todo o nada. El encuentro es dirigido por el brasileño Raphael Claus y transmitido por Fox Sports.

Por el lado de River, el técnico Marcelo Gallardo decidió convocar al delantero Lucas Beltrán, quien desde el jueves pasado se reintegró al plantel millonario tras pasar su último año a préstamo en Colón, y al volante Rodrigo Aliendro, quien solo tuvo la práctica del martes en el Monumental con sus nuevos compañeros. Tras el acuerdo económico al que se llegó con el Sabalero por ambos jugadores durante el sábado para poder anotarlos en la lista, los dos serán las caras nuevas del Millonario, que además recuperará a dos piezas claves: Milton Casco y Matías Suárez tendrán su primer partido del semestre tras dejar atrás sus lesiones y posiblemente esperarán desde el banco de suplentes.

Tras derrotar por 2-1 a Lanús el sábado pasado, el Muñeco no descarta repetir la formación a la espera de la evolución de Nicolás De La Cruz. El volante uruguayo no está al 100% desde lo físico tras un golpe en la zona del tobillo de su pierna derecha y será aguardado hasta último momento para conocer si podrá ser titular. En caso de no jugar, su lugar sería ocupado por Esequiel Barco. De esta manera, River iría con Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez; De La Cruz o Barco, Enzo Fernández, José Paradela; Julián Álvarez y Braian Romero.

Así, mientras aguarda por la respuesta del uruguayo Luis Suárez y espera poder cerrar esta semana la incorporación de Miguel Borja -ofertó alrededor de siete millones de dólares por su pase-, el Millonario comenzará a transitar las instancias eliminatorias de la Libertadores sin bajas y con dos caras nuevas. Aunque también el cruce con el Fortín tendrá dos situaciones especiales: serán las últimas pinceladas de Julián Álvarez antes de emigrar a Manchester City y el primer partido oficial contra Lucas Pratto, aquel héroe de la conquista de Madrid que ahora será rival.

¿Estará Pratto desde el arranque contra River? En la última práctica, el Cacique Medina probó con el Oso de titular y sorprendió con la presencia de Walter Bou en el equipo. Es que Vélez, que además sumó a Diego Godín y Leonardo Burián como refuerzos en la última semana, también eligió concentrar a sus caras nuevas entre los 26 elegidos. Y, después de un inicio irregular en la Liga Profesional con un triunfo, dos empates y dos derrotas, buscará ser protagonista en su casa y dar el golpe frente al conjunto de Gallardo.

Si el delantero que dejó Defensa y Justicia, firmó el sábado hasta diciembre de 2025 y comenzó a entrenarse esta semana con sus nuevos compañeros se termina afianzando en el once inicial, Vélez saldría con la siguiente formación: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De Los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson; Walter Bou.

El historial entre ambos en torneos internacionales está muy igualado, con un triunfo por lado y ocho empates, dentro de los que se encuentra el 1-1 de la Recopa Sudamericana 1997 que ganó Vélez por penales en Japón. Pero, en la Copa Libertadores, el pasado más reciente le hace un guiño a los de Núñez: tras el desempate en la edición de 1980 que le permitió seguir al Fortín, en 1995 y en 1999 se pudo imponer River en los cuartos de final. Ahora, será el momento de empezar a escribir un nuevo capítulo en una historia tan pareja como atractiva.

Lucas Pratto, una de las cartas de Vélez: ¿será titular frente a River? Rodrigo Valle - Getty Images South America

Probables formaciones:

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De Los Santos, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto, Lucas Janson; Walter Bou. DT: Alexander Medina.

River: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez; De La Cruz o Barco, Enzo Fernández, José Paradela; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Cancha: Vélez.

Árbitro: Raphael Claus, de Brasil.

Horario de inicio: 21.30.

TV: Fox Sports.