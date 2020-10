Gallardo criticó el uso del barbijo en la conferencia, pero no se dio cuenta que estaba en vivo Crédito: Captura de TV

Después de la victoria de River por 2-1 frente a San Pablo que le dio la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador Marcelo Gallardo debió asistir a la conferencia de prensa obligatoria que ahora, en plena pandemia, y por los protocolos dispuestos por la Conmebol, se realiza de forma virtual.

Minutos después de la participación de Franco Armani como futbolista designado, el DT se acercó a la sala del Estadio Libertadores de América y terminó protagonizando un blooper antes de empezar.

Antes de sentarse, no solo se cruzó frente a la cámara en medio de la transmisión que se realizó de forma exclusiva para los medios acreditados en YouTube, sino que luego tuvo un fuerte exabrupto al mostrar su desacuerdo por la utilización del barbijo para responder las preguntas. "¿El barbijo sigue siendo obligatorio? Me parece una cosa totalmente estúpida. Pero bueno, se los digo a ustedes fuera de cámara. Porque la verdad que no se entiende", dijo el entrenador millonario.

Pero, durante su cruda frase y sus gesticulaciones, el DT no se dio cuenta que el micrófono y la cámara ya estaban encendidas y que todo estaba siendo grabado y transmitido en vivo a través de la plataforma.

"Arrancamos", dijo la encargada de Conmebol de coordinar las preguntas que los periodistas podían hacer a través de WhatsApp, y ahí Gallardo se percató de que ya lo estaban escuchando. "Uh, perdón", dijo el Muñeco y automáticamente atinó a tapar el micrófono con la mano. Luego, ya entre risas, volvió a pedir disculpas antes de iniciar con la conferencia. Finalmente, la situación se volvió viral en pocos minutos en las redes sociales.

