Aunque sin espectadores, los partidos de la Superliga suiza ya tienen fecha y volverán a gritarse goles luego de la suspensión obligada por el coronavirus

En algunos países se habla del regreso de los futbolistas a los entrenamientos, en otros se especula con fechas tentativas para el relanzamiento de los torneos y otros ya han decidido la cancelación de la temporada por la pandemia del coronavirus. En medio de eso, un hecho concreto: las autoridades de Suiza indicaron que planean autorizar la reanudación de los partidos de los campeonatos deportivos profesionales a partir del 8 de junio y eso incluye al fútbol. Y aclararon que tendrán que ser sin espectadores.

"Se prevé autorizar que las ligas profesionales organicen partidos a puerta cerrada desde el 8 de junio de 2020", anunció en Suiza el Consejo Federal, que es la autoridad de gobierno, que previamente suavizó las medidas de lucha contra la enfermedad y, por eso, se autorizó el regreso a los entrenamientos desde el 11 de mayo.

A partir de esa fecha, los deportistas amateurs, incluso, podrán retomar "sus entrenamientos en pequeños grupos de cinco personas como máximo, sin contacto físico y respetando las reglas de higiene y de distancia", explicó el comunicado. En tanto, los deportistas profesionales tendrán normas "más suaves, ya que será posible organizar entrenamientos de más de cinco personas".

El fútbol en Suiza volverá el 8 de junio, anticipó el Consejo Federal Fuente: AFP

La Superliga suiza de fútbol fue interrumpida a principios de marzo, igual que el popular campeonato de hockey sobre hielo del país helvético, también alcanzado en esta medida. A falta de 13 jornadas para la finalización del campeonato, St. Gallen y Young Boys están empatados al frente de la clasificación , con 45 puntos, cinco más que el tercero, Basilea.

Cuál es la situación en las grandes ligas europeas

Mientras Suiza ya le puso fecha a su regreso a la competencia, en las cinco grandes ligas europeas los planes resultan bastante dispares. En Inglaterra, uno de los últimos países del continente en verse afectado por el coronavirus y seriamente golpeado en las últimas semanas, faltan nueve fechas y Liverpool lleva 25 puntos de ventaja en la Premier League. Por lo pronto, ya volvieron a los entrenamientos todos los clubes, pero con estrictas restricciones. El último en hacerlo fue este martes el Tottenham, por ejemplo, y no permite más de un futbolista por vez en el campo. En algún momento se especuló con la reanudación desde el segundo fin de semana de junio.

Liverpool estaba a un paso de la consagración en la Premier League cuando se interrumpió el torneo Fuente: AP

En Alemania también volvieron a los entrenamientos y los jugadores se mueven en grupos reducidos, para mantener las distancias. Se especula con que la próxima semana, en una reunión de funcionarios del gobierno, se defina si la Bundesliga puede volver el 9 del próximo mes. La liga alemana, por lo pronto, presentó un protocolo específico a los funcionarios: examinará varias veces a sus futbolistas durante los meses que restan de competición y compró 20.000 pruebas de coronavirus a cinco laboratorios. En el campeonato, a falta de 13 jornadas, Bayern Munich lidera con 55 puntos, cuatro más que Borussia Dortmund, el escolta.

Italia fue el país donde se jugó el partido entre Atalanta y Valencia por la Champons League que el Alcalde de Bérgamo llamó la "bomba biológica". Tras ello, se propagó el virus hasta superar hoy los 27.000 muertos. En medio de ese horror, los clubes de la Serie A acordaron terminar la temporada actual y el presidente de la Federación marcó al 2 de agosto como fecha límite para concluir los campeonatos. Está confirmado el regreso a los entrenamientos desde el 4 de mayo, con actividad física individual, y desde el 18 de ese mes se habilitarán las prácticas colectivas. Juventus es líder de un torneo al que le quedan 12 fechas.

Las gambetas de Lionel Messi todavía no tienen fecha de regreso en España Crédito: Twitter

España es otro país con su población muy afectada, con más de 236.000 afectados comprobados y más de 24.200 fallecidos. En la Liga quedan once fechas y Barcelona está al frente con 58 puntos, dos más que Real Madrid. Días atrás se manejó la opción del 4 de mayo para el regreso a los entrenamiento de los equipos, pero no ha sido oficializado y ya se habla del 11 de ese mes como fecha de los primeros ejercicios, mientras desde la Federación sólo tienen un plan: que el torneo no se cancelará y todo se definirá en la cancha, aunque sea jugando sin espectadores.

En Francia, con un número similar de muertes que los españoles, fueron más tajantes. El Primer Ministro aseguró que la temporada 2019/2020 quedó inconclusa y que no regresará el fútbol por varios meses, por lo que la Liga tendrá que definir si le da el título al puntero, Paris Saint Germain, o lo deja vacante, y qué decisión tomará con las clasificaciones a las copas europeas -con la espada de la FIFA sobre sus espaldas, ya que no aceptará métodos atípicos de resolución-, los ascensos y los descensos.