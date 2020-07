El alcalde de Madrid ya empezó a trabajar con el club por los posibles festejos si el Real gana la Liga Fuente: AFP

Restan tan solo cuatro jornadas para la finalización de la Liga de España y el gran candidato a alzarse el título es Real Madrid. Con cuatro puntos de distancia sobre el escolta Barcelona, que hoy se medirá con Espanyol en el clásico catalán de la fecha 35, el equipo de Zinedine Zidane se mantiene en lo más alto con una fuerte expectativa para conseguir su Liga número 34 de toda la historia. Así, ante la posibilidad de coronarse campeón en los próximos días, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que el Ayuntamiento ya "trabaja con el club para prever posibles escenarios y evitar que se produzcan aglomeraciones" de aficionados en medio de la pandemia de COVID-19.

"Al igual que ha sido una Liga especial, va a ser una celebración especial. No va a poder ser la misma. No parece lógico que si hemos suspendido fiestas emblemáticas como la de la Paloma se puedan producir aglomeraciones derivadas de las celebraciones por el título", remarcó Martínez-Almeida. Y para que no duden por su afición colchonera, el alcalde ha asegurado que las mismas condiciones se aplicarán "en el caso más que probable de que Atlético gane la Champions" en agosto próximo.

Madrid prepara "medidas para evitar aglomeraciones" en caso de que el Real consiga la Liga de España Fuente: AFP

"Como parece claro que Real Madrid va a ganar la Liga estamos previendo todas las medidas que sean necesarias para evitar aglomeraciones", declaró desde el dispositivo especial de detección de COVID-19 en la Casa de Campo de Madrid. Así, las autoridades se basan en experiencias recientes, como el título de Liga ACB de básquetbol conseguido por Baskonia, "donde se desató la euforia, como es lógico, entre los aficionados" con aglomeraciones en Vitoria.

Incluso, ya se ha detallado donde pueden ser "más peligrosas" esas aglomeraciones: en la fuente de Cibeles la noche en la que se gane la Liga y en los desplazamientos que se puedan realizar en las visitas a las sedes institucionales, Ayuntamiento y Comunidad.

Real Madrid es el gran candidato para conseguir el título liguero: ganó los siete partidos que jugó desde la reanudación del torneo en junio Fuente: Reuters

Hasta el día de hoy, según las cifras que difunde diariamiente la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reportaron en España 299.210 casos de infectados, 28396 de muertos y 150376 de recuperados. Pero, por fuera de las cifras generales, desde el Ministerio de Sanidad de España se ha mostrado "preocupación" por 67 rebrotes de coronavirus activos. En concreto, las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad este miércoles registran 257 nuevos casos, 133 más que el día anterior (35 de los cuales fueron en Madrid), y cuatro muertes en las últimas 24 horas.

"Por supuesto que vamos a recibir al Real Madrid en Cibeles, con las debidas precauciones y medidas de seguridad para celebrar ese título pero mandamos un mensaje a los madridistas, que se celebre el ganar una Liga tan especial pero que se haga con debidas medidas de seguridad", ha sostenido Martínez-Almeida.

A partir de ahora, se trata de "garantizar que no se produzcan nuevos focos de contagio o rebrotes". Para ello el Ayuntamiento, trabajando con el club, pondrá "todos los medios necesarios para evitar que se produzcan aglomeraciones, en la medida de lo posible, y que se puedan producir nuevos riesgo de contagio".

