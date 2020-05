Coloccini y Maxi Rodríguez quieren retirarse en la cancha; Sand y Farré abren un gran interrogante sobre su futuro

El 20 de marzo pasado, cuando aún no había entrado en funcionamiento el aislamiento obligatorio en la Argentina, lo anunció el goleador José Sand : "Estoy muy mal. No me retiraron las lesiones y por ahí sí lo hace el coronavirus". Al camino que inició el delantero, de 39 años, lo transitaron otros futbolistas es estos días sin fútbol. En Pescara, Italia, el defensor Hugo Campagnaro anunciaba su retiro el mismo día que ese país contaba 437 muertes y superaba la barrera de los 25.000 fallecidos por coronavirus. "Ha llegado el momento de decir «basta». Ahora toca pensar en el futuro", anunció, también a los 39 años. Campagnaro, titular en el debut argentino en el Mundial Brasil 2014 ante Bosnia, entró en la cancha por última vez el 8 de marzo, con barbijo puesto, como señal de protesta para suspender el calcio cuando la pandemia ya tomaba carrera.

Luego apareció Pablo Zabaleta. "Lo pienso todos los días. Me despierto pensando '¿esto será lo que me espera después del retiro?' [...] Lo más probable es que no se vuelva a jugar con público en mucho tiempo, ¿entonces qué motivación me podría quedar? El retiro es una posibilidad, sí, tal vez el coronavirus me lleve a anticipar la decisión", confesó en una entrevista con LA NACION el lateral de West Ham, de 35 años. Este lunes se sumó Guillermo Farré, el ex mediocampista de Belgrano que ahora juega en Mitre (Santiago del Estero): "En lo personal tengo la ilusión de jugar un último torneo, pero ya no depende de mí sino de algo externo. Si este parate se extiende un poco más, los de más edad tenemos el retiro cada vez más cerca", dijo en Canal Showsport.

El de los jugadores más experimentados en el fútbol argentino no es un papel secundario. Sólo basta nombrarlos: Carlos Tevez (36), Leonardo Ponzio (39), Fabricio Coloccini (38), Maximiliano Rodríguez (39), Lisandro López (37), Sand, Luis "Pulga" Rodríguez (35), Santiago Silva (39). En lo que va de este siglo, con la globalización de los mercados de pases, la mayoría de los planteles de la primera A pasó a estar compuesta por juveniles que juegan sus primeros partidos y referentes que volvieron de Europa. Por eso no parece un detalle su estado anímico, su forma física y su motivación para el día en que los jugadores regresen a entrenarse.

"Hay algo que genera mucha ansiedad que es la incertidumbre. Un deportista camina sobre lugares que nunca caminó. Imaginate que la mayoría no patea fuerte una pelota hace un mes y medio, que es algo que hacen desde los cuatro años", explica Pablo Nigro, psicólogo de River hace más de 15 años. Y puntualiza sobre los jugadores más experimentados: "Son tipos que llegan a grandes siendo trascendentes por haber sido muy disciplinados, por ponerle mucha cabeza a su carrera desde chiquitos. Hoy, aunque vos quieras ponerle cabeza, no tenés cómo ordenarte. Son jugadores grandes, que ya pasaron por todo, y ahora en el parate tienen tiempo para pensar. '¿Y ahora qué?' Y no hay respuestas. Hay un montón de pensamientos que hasta que no vuelvan entrenarse y a jugar no lo van a poder resolver".

Desde hace unos diez años que el límite etario para el retiro se mueve algunos casilleros hacia adelante, hacia los 40 años. ¿Motivos? El avance en la prevención de lesiones, o incluso las mejorías científicas en las cirugías y las rehabilitaciones de los que igual las sufren, sumado al cambio de método de entrenamiento: sesiones más cortas, más intensas pero con menos carga y sin pasadas ni mucho menos pretemporadas corriendo por los médanos, como solían diagramar los preparadores físicos en los 90. El club de los +39 tiene ocho afiliados en la primera A: Cristian Luchetti (41), Mauricio Caranta (41), Javier Gandolfi (39), Lucas Licht (39), Silva, Rodríguez, Sebastián Torrico (40) y Sand.

Los contratos de todos ellos, salvo el de Torrico y Maxi, que ya renovaron de palabra, vencen en este 2020, el año de la pandemia. Aunque el problema no parece ser contractual. El ídolo de Newell's protagonizó la semana pasada un divertido intercambio de tuis con la cuenta oficial del club para anunciar que renueva su vínculo por un año: llegará a los 40 con la camiseta de toda la vida. Hacia el mismo sitio camina Fabricio Coloccini, su compañero campeón en el Mundial Sub 20 del 2001, que esta semana acordó de palabra su continuidad como capitán de San Lorenzo hasta junio de 2021.

"Supongo que esto es raro para todo el mundo, para todos los rubros, pero nosotros estamos acostumbrados a una rutina especial: entrenar, viajar, concentrar. Además de la adrenalina que implica jugar un partido de fútbol cada fin de semana. Es algo que se extraña. En mi caso las ganas de seguir jugando las tengo, cuando volvamos veré cómo me siento porque es un parate extenso, no estamos acostumbrados", asegura Luchetti, arquero de Atlético Tucumán, el jugador más veterano de la A, a punto de cumplir 42 años (lo hará el mes próximo). El ex jugador de Boca y Racing asegura que, salvo algún domingo que se tomó para descansar, se entrenó de manera individual cada día de esta cuarentena. La cuestión física, aunque algunos reconocen la preocupación de cómo les responderá el cuerpo cuando se retome la actividad, parece ser lo de menos.

El retiro dejó de ser un tema tabú para muchos futbolistas hace algunos años: el crecimiento de las ganancias durante la carrera y la diversificación de tareas en el ambiente -cuerpos técnicos numerosos incluso en inferiores, empresas de representación, secretarías técnicas, scoutings- ayudaron a alivianar la carga de colgar los botines. Aunque el fantasma del día después sigue ahí. El temor a estar mucho tiempo en su propia casa, a no sentir el olor al césped, que falte la rueda de mate en el vestuario y la adrenalina de competir cada fin de semana. Todas cosas con las que se encontraron obligadamente el 17 de marzo pasado, cuando la AFA oficializó la suspensión del fútbol. También aparecieron más herramientas para trabajar mentalmente el retiro, otra área en la que se rompieron barreras y prejuicios. Darío Cvitanich (35) desde hace unos años trabaja con un coaching emocional para ayudarlo a definir qué hará después de colgar los botines y cuándo tomará esa decisión. Claro que jamás podría haber anticipado esta situación distópica que atraviesa el mundo.

"Declaré eso porque me di cuenta de que iba para rato. Es obvio que a un tipo de 40 va a costarle más volver que a uno de 20, pero hay que estar preparado, a la espera de cómo se compite después de esta pandemia. Yo me sigo entrenando todos los días hasta que me decida. Antes de esto estaba seguro de seguir, pero la verdad que ahora me entró la duda: todavía no se si seguir o dejar", afirma ahora Sand. Su vigencia futbolística no está en discusión: marcó diez goles en el último torneo, que de a ratos tuvo a Lanús como protagonista. Tevez, Ponzio y Lisandro López, líderes de los tres equipos más competitivos de la Argentina en los últimos años, tienen el retiro en su agenda desde hace algunos años, aunque su respuesta sea siempre que cuando llegue el momento de la renovación del contrato se verá. Ahora ni siquiera es concreta la fecha en que termina su vínculo: lo más probable es que la AFA anuncie que todos los contratos que terminan en junio se estiren automáticamente hasta diciembre.

A medida que los planteles regresan a entrenarse en Europa, hay dos cuestiones a las que los cuerpos técnico le prestan casi tanta atención como a los testeos de Covid-19: la situación anímica de cada futbolista y la posibilidad de lesiones. Las pretemporadas al regreso de las vacaciones suelen ser el momento de más lesiones en el fútbol. "No soy de renegar con esta situación, sino de pensar qué pasará cuando se acomode esto", dice Matías Caruzzo, de 34 años. "Y ahí sí empiezo a preguntarme cómo va a ser, porque lo único que se sabe es que no va a ser como era antes. El fútbol sin hinchas es muy distinto, será algo raro", amplía. Para Caruzzo, campeón en Argentinos, Boca, San Lorenzo y Rosario Central, el retiro aún está lejos: "No lo veo cercano porque tengo contrato hasta junio del año que viene con Argentinos y a pesar de todo esto se que lo voy a cumplir. Pienso que este virus no me puede retirar, tuve una carrera muy linda. Mi retiro no va a ser este, como tampoco me va a retirar el fútbol. Algún día lo decidiré yo".

Desde la preparación física no habrá demasiada distancia con el escenario anterior a la pandemia. "Ese tipo de jugadores tienen otro tipo de entrenamientos. No les pido pasadas. Le reduzco los saltos, las caídas, las sentadillas. Merecen mucho respeto los jugadores con trayectoria, tienen otra manera de leer los partidos, de moverse en la cancha. Y creo que a esta situación también se van a poder acomodar con esa sabiduría", asegura Javier Bustos, el preparador físico del cuerpo técnico encabezado por Diego Cocca en Rosario Central. La duda está en la paciencia y en la motivación que encuentren los futbolistas con más experiencias para adaptarse a unas reglas de juego distintas a las que los acompañaron durante casi dos décadas. Y que aún ni siquiera se conocen.