Cortocircuitos en Racing: la “acusación” de Gabriel Arias, la respuesta de Roger Martínez y la reunión de Víctor Blanco con Gustavo Costas

El presidente de Racing, Víctor Blanco, confirmó que hubo una reunión “especial” con el entrenador Gustavo Costas tras la derrota del domingo por 1-0 a manos de Atlético en Tucumán por la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol. Esta situación se dio en plena presentación de Luciano Vietto como refuerzo.

Este martes, Blanco presentó al delantero, que retornó al club de Avellaneda tras 10 años en el exterior. En plena conferencia de prensa, el mandatario confirmó el encuentro con Costas, que es cuestionado en diversos ámbitos, internos y externos, luego de la derrota inesperada ante el Decano. “Con Gustavo me junto tres veces por semana, pero esta reunión fue especial por el último resultado. Él también está preocupado”, subrayó el presidente.

Blanco, en el regreso de Luciano Vietto a Racing; la buena nueva de la incorporación se diluyó entre rumores y ataques cruzados en el club.

El futuro del director técnico en Racing es incierto, ya que desde hace tiempo el equipo muestra una irregularidad que genera murmullos entre los hinchas de la Academia fecha tras fecha. Puntos perdidos insólitamente como local frente a rivales de menor talla, el 0-0 con Independiente en el Cilindro a pesar de tener un hombre más como local en gran parte del clásico y la reciente derrota en Tucumán ponen en duda si el entrenador continuará.

Por ello, además de reunirse con Costas, Blanco apostó a repatriar a Vietto y darle un salto de jerarquía al ataque. “Es importante tener un jugador de la calidad de Luciano, y esperemos clasificarnos por la Sudamericana para tenerlo en las semifinales”, manifestó, antes de referirse a la futura campaña proselitista en el club. “En cuanto a las elecciones, trabajaremos a partir de octubre”, enunció.

Por su parte, el delantero declaró: “Me encuentro muy bien, me cuido mucho en lo físico. Crecí muchísimo en lo futbolístico. Estoy con la misma ilusión de cuando debuté en el club. Quiero ganar todo, ganar un campeonato”. Además, se refirió a volver a sentir el calor de la gente de Racing: “Extrañaba mucho a los hinchas. Es una alegría inmensa volver a disfrutar de ellos. El club creció un montón, y quiero que siga haciéndolo”, destacó.

La buena noticia del regreso de Vietto contrasta con el malestar entre político, futbolístico y humano que se da en la Academia en estas horas. Mientras Costas es señalado constantemente, se suma un dolor de cabeza: la presunción, casi certeza, de que hay divisiones en el plantel Primero, las declaraciones autocríticas del arquero Gabriel Arias, en Tucumán: “Cuando un equipo corre, mete y te empuja se nota. También fallamos cuando dejamos jugar al tipo más inteligente de ellos [Luis “Pulga” Rodríguez], recibir solo al borde del área. Hay que corregir muchas cosas. No se puede tener más paciencia. Hay que empezar a tener resultados, porque dejamos pasar muchos puntos en el camino. Cuando los de arriba pierden puntos y nosotros no aprovechamos la oportunidad, se hace muy difícil pelear por cosas. Ahora tenemos diez días para trabajar. Para agachar la cabeza, entrenarnos y empezar a conseguir resultados: ganar, ganar y ganar. No hay otra forma”, advirtió el experimentado futbolista.

Un par de días después, el delantero Roger Martínez subió una historia en la que contestó indirectamente al arquero. “Confío en cada uno de mis compañeros que siempre dejan todo por esta camiseta y por este equipo. ¡El grupo es mucho más que cada uno! Vamos Racing!!!”, publicó el colombiano en las redes sociales.

Por otra parte, el último jueves, cuando Blanco y el candidato a presidente Diego Milito se reunieron en Puerto Madero para compartir una charla, que fue amena y de casi una hora, se definió que no habría unidad rumbo a la elección de autoridades de fin de año. Justo cuando se cumplía su primera semana como un hombre de la política institucional (el video con el que anunció que jugaría en las elecciones fue publicado el jueves 22 de agosto), Milito dio su segundo paso fuerte: desactivar la idea de una posible unidad con el oficialismo para la votación de diciembre.

Y el ex goleador empezó a jugar en medio de una situación confusa en todos los órdenes, sin puntos de acuerdo. “El motivo es muy simple: no comparto el modelo y las ideas del club del presidente. Seguramente a algunos les sonará fuerte, pero no es así. No tengo nada personal en contra de Víctor, al cual respeto y entiendo que deja todo por la institución. Simplemente, elige un modelo diferente, que yo no comparto, pero tiene la potestad como máxima autoridad de elegir las políticas y lineamientos hacia dónde quiere llevar el club. Y eso yo lo respeto a rajatabla, ya que es un presidente elegido por los socios”, declaró Milito.

Mucho antes en el futuro de la Academia aparece el cruce del 19 y el 26 de septiembre con Paranaense, por uno de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A la vez, Racing está vivo en el torneo local, en el que marcha 7º, a 6 puntos del líder, Vélez Sarsfield. Sin embargo, el día a día empieza a ser difícil de sobrellevar.

