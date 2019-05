Coudet se quiere quedar en Racing, pero primero pone condiciones

Fuente: FotoBAIRES

3 de mayo de 2019

De los gigantes, sólo Marcelo Gallardo en River y Gustavo Alfaro en Boca -más aún ahora, luego de alcanzar la Supercopa Argentina-, tienen el futuro cercano asegurado. Jorge Almirón no sabe qué pasará mañana en San Lorenzo, Ariel Holan debe resolver su situación a fines de junio en Independiente y Eduardo Coudet, el DT campeón de la Superliga con Racing, quiere permanecer. Pero...

"Con el tema de mi continuidad, para ser claro porque ya pasó mucho tiempo y parece que hay una especulación al respecto, yo me quiero quedar en Racing, eso está fuera de discusión. Después lo que hablamos informalmente con el presidente -más allá de que nos vamos a tener que sentar formalmente a hacer un análisis de ambas partes-, fue que mi intención es mantener este plantel. Que quede bien en claro que me quiero quedar, no estoy especulando en ningún sentido", aseguró.

Se refirió, al mismo tiempo, a algunas "trabas" que pueden surgir en el camino. "Siempre existen, en cualquier trabajo. Cuando termina una etapa, como va a ser cuando termine esta copa, nos vamos a sentar a charlar. Siempre dije que estoy cómodo y muy contento acá. Tendremos que sentarnos a hablar un montón de otras cosas, pero informalmente hemos hablado y mi intención es que se sostenga el plantel", insistió el DT, que es seguido por César Menotti para ser el próximo conductor del seleccionado, si la aventura con Lionel Scaloni no acaba bien. Mientras, juega Racing: mañana, a las 20, con Estudiantes, en Avellaneda, por la Copa de la Superliga; el primer encuentro terminó 1-1.

Y agregó: "Estoy muy cómodo, muy feliz y agradecido por la manera en que me trata el hincha".