Crisis en Independiente: Beccacece confirmó la sanción para Pablo Pérez

Sebastián Beccacece parece haber quedado en una situación límite

17 de septiembre de 2019 • 13:58

Independiente vive momentos turbulentos dentro y sobre todo fuera de la cancha. Está el antecedente fresco de la eliminación en la Copa Sudamericana, mientras que el 13° puesto en la Superliga refleja un rendimiento irregular, con dos partidos ganados, dos perdidos y un empatado.

Y en el medio, Sebastián Beccacece, el DT que quedó en el centro de la tormenta después de la discusión con un referente como Pablo Pérez, en el entretiempo del 2-2 del domingo pasado con Lanús, en Avellaneda. La disputa incluyó algunos gritos y habría terminado con el volante rompiendo un pizarrón, todo un símbolo del disgusto. Hoy, el entrenador ratificó lo que se rumoreaba, además de no dar detalles sobre Nicolás Domingo: "Lo que pasó con Pablo Pérez es lo que trascendió, como conductores tomamos la decisión de que no se concentre los próximos dos partidos. De Domingo no tengo nada que decir".

Pablo Pérez y Sebastián Beccacece, abrazados después del entrenamiento de este martes. Fuente: LA NACION

El técnico habló de su vínculo con el ex volante de Boca: "Tengo una relación bárbara con Pablo Pérez, lo adoro, pero tuvo un error y uno como conductor tiene que tomar decisiones. Es un loco lindo, pero a veces no puede controlar sus impulsos y eso atenta contra la armonía del grupo".

Acerca del episodio en sí, apuntó: "No fue nada grave, pero como conductor, para bajar una línea y valores, vamos marcando... Si estuviera en Defensa esto no habría trascendido, en Independiente se hizo una pelota infernal que entiendo. No hay nada para dramatizar".

Beccacece señaló que esta situación, lejos de perjudicar al grupo, fortalece: "Nos junta más, no das la posibilidad de estar más conectados y unidos. Coherencia entre la palabra y la acción. Más allá de que me gustaría que este Pablo estos dos partidos, hago lo que corresponde. Era lo más justo para todos, el grupo, Pablo y los dirigentes lo sintieron así".

El Rojo se enfrentará este sábado ante Atlético Tucumán, por la séptima fecha de la Superliga, mientras que el próximo jueves 26 jugará con Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina. En este contexto, el entrenador desmintió que se hubiera puesto un margen a cargo de Independiente. "No me puse ningún plazo sobre mi continuidad. Tengo un grupo en el cual me respaldo y confío".

Y con relación a la más estricta actualidad, describió: "Voy a trabajar todos los días como lo hago habitualmente. Sé muy bien cómo circula todo a raíz de los resultados. Tenemos un escenario muy complejo el sábado y después una verdadera final con Defensa".