Cristiano Ronaldo alcanzó los 900 goles en su carrera: su emoción al marcarle a Croacia con la camiseta de Portugal, por la Nations League

Cristiano Ronaldo sigue reescribiendo los libros de la historia grande del fútbol mundial. A los 39 años, el delantero portugués marcó otro gol y se convirtió en el primero en llegar a las 900 conquistas oficiales. Tamaña cifra derivó en que lo celebrara a pura emoción, arrodillándose y tapándose el rostro para evitar que se le vieran las lágrimas.

El tanto se produjo en el Estadio Da Luz de Lisboa, en un partido que el local venció 2 a 1 a Croacia por la primera fecha de la UEFA Nations League. Fue uno de los encuentros más entretenidos de la jornada.

Los asistentes sabían que el hecho histórico sobrevolaba la atmósfera desde el momento que CR7 fue confirmado como titular. Diogo estableció el 1 a 0 cuando solo se jugaban 7 minutos, algo que le allanó el camino al equipo luso. Fue a los 34 de la eapa inicial cuando Nuno Mendes envió un centro para la entrada de Cristiano, que se coló entre dos defensores y conectó el balón con un certero derechazo, para ver cómo se colaba en el arco ante la mirada de Dominik Livakovic.

Su reacción fue a la altura de tamaña gesta: salió corriendo con los brazos abiertos, se arrodilló y posó su rostro sobre el césped. Luego se puso de pie y recibió el abrazo de sus compañeros, mientras tapaba su rostro para ocultar alguna lágrima de emoción.

En los días previos a este partido, consciente de que lo logrado este jueves estaba muy cerca, ya fue por más: “Si el cuerpo me lo permite y no sufro lesiones, quiero ser el primero en llegar a los 1000 goles. En mi caso, todos pueden verse y están certificados”, señaló en u tiro por elevación al brasileño Pelé, quien siempre dijo haber marcado 1.283 goles, nunca comprobados en su totalidad.

El tema sigue siendo motivo de debate entre los historiadores, y así seguirá siéndolo. Por ejemplo, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) asevera que “el tercer máximo goleador de todos los tiempos” es justamente Pelé con 762 anotaciones, seguido por Romario (755), el húngaro Ferenc Puskas (729) y el austríaco Josef Bican (720). Sin embargo, en algún momento la FIFA contradijo esa información ubicando a Bican por encima de todos, hasta que lo pasaron precisamente Cristiano y Lionel Messi, segundo con 836 goles.

En una nota publicada en el sitio oficial de la FIFA se asegura que al austríaco “se le atribuyen 805 goles en 530 partidos durante su carrera”, a un sorprendente promedio de 1,52 tantos por encuentro. En el caso de O’Rei, el asunto pasa porque el astro brasileño contabilizó todos los goles marcados en su carrera, incluso los no oficiales. Sin embargo, si se aplicara esa forma a los tantos de Bican su suma treparía a casi 1500 goles. Y lo mismo pasaría con Messi y con Cristiano, que ya pasaron la astronómica cifra de los mil goles.

Después de la hazaña de CR7, el partido continuó y Croacia redujo distancias al marcar en el descuento antes del descanso. Un centro de Kramaric encontró a Borna Sosa, cuyo disparo desviado por Diogo Dalot llevó el marcador a 2-1, añadiendo suspenso al segundo tiempo.

Los portugueses fueron los primeros en ganar este título en 2019 al vencer a Países Bajos 1-0. Sin embargo, en la edición 2020/21 no superaron la fase de grupos, y en 2022/23 tampoco llegaron a la Final Four. Por su parte, Croacia llegó a la final en la última edición, donde perdió ante España por penales, tras haber quedado tercero en su grupo en 2020/21 y no avanzar en su primera participación.

Actualmente, forman parte del Grupo A1 junto a Polonia y Escocia, donde los dos primeros de cada grupo avanzarán a cuartos de final.

Este torneo cuenta con tres divisiones, siendo la A la más alta, donde los dos primeros luchan por el título y los dos últimos descienden o juegan playoffs para evitar el descenso. Este año, Israel, Bosnia, Serbia y Escocia estarán en la división superior, mientras que Inglaterra, Austria, Gales y República Checa competirán en la League B.

